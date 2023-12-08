Dünyada 15 milyona yakın estetik işlem gerçekleştirildi

Yayınlanma: 08.12.2023 - 17:56

Güncelleme: 08.12.2023 - 17:56

Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin yayınladığı verilerine göre, 2022'de dünyada 14,9 milyonun üzerinde estetik cerrahi işlem gerçekleştirildi. Liposuction (yağ aldırma), meme protezi, göz kapağı ameliyatı, karın germe ise ilk sıralara yerleşti. “Estetikle hayal edilen görünüme kavuşmak gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Teknolojinin gelişmesi ise estetik ameliyatların başarı oranını artırıyor” diyen Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Kaya, söz konusu estetik ameliyatlar hakkında merak edilen detayları anlattı.

Aşırı kilo kaybı, yaşlılık, doğum, emzirme gibi sebeplerden bedensel olarak deformasyonların yaşanmasıyla hastaların dış görünüşlerinden rahatsızlık duyabildiğini belirten Op. Dr. Mehmet Kaya, "Kişiler hem sosyal hem de kişisel hayatlarında kendilerini iyi hissetmek istiyor. Sık ya da fazla kilo alıp verme sonrasında karın bölgesinde sarkmalar meydana gelebiliyor. Hastalar göğüslerin doğuştan küçük olması ya da istenilen boyutta olmaması gibi sebeplerden meme ameliyatı olmak isteyebiliyor. Bu durumlarda kişiler, karın germe, meme büyütme ya da dikleştirme gibi estetik ameliyatları için kendilerini profesyonellere emanet ediyor" dedi.

“ESTETİK AMELİYATLAR PROFESYONEL HEKİMLER TARAFINDAN YAPILMALI”

“İnsanlar, estetik açıdan güzel göründüklerini düşündükçe kendilerini psikolojik olarak daha iyi hissederken, özgüvenleri de artıyor” diyen Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Kaya, "Estetik kaygılar, kişilerin yaşamlarına çok etki ediyor. Dış görünüşlerini iyileştirmek isteyenler, estetik operasyonlarla daha fit vücut hatlarına kavuşabiliyor. Bu tür prosedürlerin ciddi adımlar olduğunu ve iyi araştırılması gerektiğini unutmamakta fayda var. Mesela genel anestezi altında gerçekleştirilen karın germe operasyonu mutlaka profesyonel hekimler tarafından yapılmalı. Karın germe, bölgedeki sarkmalar, gevşeme ve yağ birikimini düzeltmek amacıyla yapılan cerrahi bir işlemdir. Bu uygulama, karın duvarındaki kasların sıkılaştırılması, fazla deri ve yağın çıkarılmasını içeriyor" şeklinde konuştu.

“KARIN GERME AMELİYATI SIRASINDA MEME PROTEZİ DE YAPILABİLİR”

"Halk arasında karın germe olarak bilinen abdominoplasti genelde liposuction, meme küçültme veya kaldırma gibi ek cerrahi prosedürlerle sıkça bir arada uygulanabilir” ifadelerini kullanan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Kilo kontrolü sağlamış ve genel sağlık durumu iyi olan kişilere karın germe ameliyatı yapılırken göğüs büyüklüğünden memnun değilse ya da emzirme sonrası aşırı küçülme sebebiyle rahatsızlık yaşıyorsa meme protezi uygulanabiliyor. Meme protez ameliyatı için meme büyütme, dikleştirme veya rekonstrüksiyonu gibi farklı seçenekler değerlendiriliyor. Yine karın germe gibi genel anestezi ile yapılan meme protez ameliyatında implantlar meme dokusu veya kas altına yerleştirilebiliyor.”

“GÖZ KAPAĞI DÜŞÜKLÜĞÜ KAS ZAYIFLIĞINDAN OLABİLİR”

Yaşlanma, genetik faktörler, kas zayıflığı gibi sebeplerden göz kapağı düşüklüğü yaşayan hastaların da sayısının bir hayli yüksek olduğunu belirten Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Kaya, "Göz kapağı düşüklüğünde estetik veya fonksiyonel olarak düzeltme isteği doğabiliyor. Kas zayıflığı ya da bazı sağlık sorunlarına bağlı olarak ortaya çıkan bu durum, genel olarak lokal anestezi ile tedavi ediliyor. Üst ve alt göz kapaklarındaki sarkma, torbalanma veya düşüklükler düzeltiliyor. Böylece, göz çevresinde genç ve dinç bir görünüm elde ediliyor. İyileşme süreci kişiye göre farklılık gösterirken ameliyat sonrası şişlik, morluk, geçici görme bulanıklığı gibi yan etkiler yaşanabiliyor" dedi.