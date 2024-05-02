“E-ticarette fiyat karşılaştırma tüketiciler güç ve güven veriyor”

Yayınlanma: 02.05.2024 - 17:54

Güncelleme: 02.05.2024 - 17:54

Son yıllarda popüler hala gelen online alışveriş fiyat karşılaştırma platformları arasında yer alan Arabunu.com, yeni nesil algoritmalarla online tüketicilerin fiyat karşılaştırma beklentilerini karşılıyor. Sektör hakkında değerlendirmelerde bulunan Arabunu Kurucusu ve CEO’su Serkan Koç, e-ticarette fiyat karşılaştırmanın dünya genelinde trend haline geldiğini vurguladı. Arabunu Kurucusu ve CEO’su Serkan Koç, e-ticaret sitelerinden alışveriş yapmak isteyen tüketicilerin çok sayıda alternatif arasından ürün bulmakta zorlandığını; fiyat karşılaştırma platformlarının tüketiciler için önemli bir kolaylık sağladığını söyledi. Serkan Koç, “Fiyat karşılaştırma platformları tüketicilere daha bilinçli seçimler yapma ve en uygun fiyatları bulma fırsatı sunuyor. Tüm e-ticaret sitelerindeki ürün fiyatlarını tek bir çatı altında toplayarak, kullanıcıların zamandan ve paradan tasarruf etmelerine yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.

Koç, şöyle devam etti; “1990'ların ortalarından itibaren, online alışverişin popülerleşmesiyle birlikte fiyat karşılaştırma platformlarına da ilgi arttı. Sadece e-ticaret alanında değil, sigorta hizmetlerinden konaklamaya birçok alanda global ölçekte fiyat karşılaştırma platformu bulunuyor. Teknolojinin ilerlemesi ve veri analiz araçlarının gelişimiyle birlikte fiyat karşılaştırma platformları daha sofistike hale geldi. Gerçek zamanlı veri işleme kapasiteleri ile tüketicilere daha doğru ve güncel bilgiler sunmaya başladılar. Böylece e-ticarette fiyat karşılaştırma trend haline geldi”

“Tüketiciler en uygun fiyatlı ürünü bulmak için sıkıntı yaşıyor”

Günümüzde tüketicilerin alışveriş kararlarını verirken daha fazla bilgiye sahip olmayı ve en iyi alışverişi yapmayı hedeflediğine işaret eden Koç, “Fiyat karşılaştırma platformları, bu bilgiyi sunarak tüketicilerin en uygun ürün ve hizmetlere kolayca ulaşmalarını sağlıyor. Farklı satıcılar arasındaki fiyat farklılıklarını gözler önüne sererek, pazarın daha rekabetçi ve şeffaf olmasına katkıda bulunuyor” sözlerini kaydetti.

Serkan Koç, “Türkiye’de e-ticaret kullanım oranı, dünya ortalamasının çok üzerinde. E-ticaret platformlarının sayısının artmasıyla tüketiciler en uygun fiyatlı ürünü araştırmak ve bulmak konusunda sıkıntı yaşıyor. Fiyat karşılaştırma platformları, pazarın daha eşit ve şeffaf olması için de önemli bir rol üstleniyor. E-ticaret hacminin artışı ile paralel fiyat karşılaştırma platformlarının gelişmesi gerekiyor. Bu alandaki ihtiyacı ve beklentileri görerek, Arabunu.com platformunu hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.

“2026 yılında Almanya ve İngiltere’ye açılmayı planlıyoruz”

Arabunu’yu 2023 Eylül ayında aldıkları yatırımla hayata geçirdiklerini; yapay zeka destekli tavsiyelerle tüketicinin ihtiyaçlarına özel ürünler ve hizmetler sunulmasına imkan sağladıklarını kaydeden Serkan Koç, şu bilgileri paylaştı; “Arabunu, üç yıl içerisinde Türkiye’nin en çok satıcı teklifi barındıran, en detaylı özellikleriyle ürünleri listeleyen, alanında öncü karşılaştırma platformu olmayı hedefliyor. 2026 yılında Almanya ve İngiltere’ye açılmayı planlıyoruz. Platform, sürekli güncellenen veri tabanı ve kullanıcı dostu bir arayüz ile yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerini kullanarak, fiyat trendlerini analiz ediyor. Böylece tüketicilere en uygun alışveriş fiyatlarını ve zamanını önerebiliyoruz. Bu teknolojilerle kullanıcılara sadece en iyi fiyatı değil aynı zamanda en iyi alışveriş deneyimi sunmayı da amaçlıyoruz”

Serkan Koç, Arabunu.com’un fiyat karşılaştırma ve alışveriş deneyimini en üst seviyede iyileştirme vizyonu ile yol çıktığını; fiyat karşılaştırma hizmetlerine talebin artması ile tüketicilere daha şeffaf bir alışveriş ortamı sunmayı hedeflediklerini; e-ticaretin daha da demokratikleşmesine yardımcı olmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.