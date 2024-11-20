Elektronik cihazların karbon salımını güneş enerjisiyle nötrleyen platform Türkiye’ye açıldı

Yayınlanma: 20.11.2024 - 13:19

Güncelleme: 20.11.2024 - 13:19

195 ülkenin imzacısı olduğu Paris Anlaşması'yla 21. yüzyılın ortaları olarak belirlenen karbon nötr olma hedefine doğru hızla yaklaşırken, yenilenebilir enerji yatırımları ve iklim teknolojilerine odaklanan girişimleri önem kazandı. Bu kapsamda, 1969’dan bu yana otomotiv, turizm, sanayi, teknoloji ve yenilenebilir enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Aldo Group tarafından 2 yıl önce Hollanda’da kurulan Aldogreen tarafından geliştirilen, bireylerin elektronik cihazlarının tükettiği enerjiyi güneş enerjisi santrallerinde yeniden üreterek cihaz düzeyinde karbon salımını nötrleyen dijital ürünü Greenzy, Türkiye pazarına ilk adımını Türkiye İş Bankası işbirliğiyle attı.

AKILLI TELEFONLAR HER YIL 5 KG KARBON SALIMINA SEBEP OLUYOR

Hesaplamalar, akıllı telefonların yıllık elektrik tüketiminin 10,4 kilovat/saate, akıllı saatlerin yıllık elektrik tüketiminin ise 7 kilovat/saate karşılık geldiğini gösterdi. Bu tüketim miktarlarının sebep olduğu yıllık karbon salımı ise sırasıyla 4,9 kilogram ve 3,3 kilogram olarak ölçüldü. Elektrikli otomobillerin, elektrikli scooter’ların popülerleşmesi bireysel kullanıcıların da elektrik tüketimini artırırken, Greenzy sürdürülebilir tercihler yapmak isteyen tüketiciler için yenilikçi bir model geliştirdi.

Greenzy’nin bireylerin sahip olduğu elektronik cihazların günlük elektrik tüketiminden doğan karbon salımının nötrlenmesini mümkün kıldığını belirten Aldogreen Yönetici Ortağı Oytun Eren Şengül, “Greenzy, kullanıcıların seçtikleri cihazın yıllık elektrik tüketimi kadar elektriği, güneş enerjisi santrallerinde üretiyor. Bunun karşılığında kullanıcılar, karbon salımını nötrlemek istedikleri cihaz için Yeşil Enerji Sertifikası’na sahip oluyor. Bu sertifikalar blokzinciri üzerine kaydediliyor ve bu sayede kullanıcılar, kendilerine tahsis edilen güneş panelinin üretimine dair gerçek zamanlı verilere diledikleri zaman erişebiliyor” dedi.

KARBON PİYASASINI DEMOKRATİKLEŞTİRİYOR

Greenzy’nin temelde kullanıcılara verdiği dijital Yeşil Enerji Sertifikası ile kullanıcılara cihaz emisyonlarını nötrleyecek kadar karbon sertifikasını pay ettiğini belirten Oytun Eren Şengül, “Bu yönüyle Greenzy, karbon piyasasını da demokratikleştiriyor. Şayet güneş enerjisiyle nötrlenen tüketimden daha fazla elektrik üretilirse, karbon sertifikaları piyasada satılıyor. Satıştan elde edilen gelir, fidan dikiminde kullanılıyor. Aldo Grup’un Hollanda merkezli teknoloji şirketi Aldogreen’in ilk ürünü olan Greenzy bu yönüyle hem bireysel enerji tüketiminin önemli bir bölümünü nötrleyerek her kullanıcının sürdürülebilirliğe ve yeşil dönüşüme katkıda bulunmasının önünü açıyor, hem de döngüsel bir sürdürülebilirlik zinciri oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

İŞ BANKASI İŞBİRLİĞİYLE TÜRKİIYE’DE

Greenzy’nin Türkiye İş Bankası işbirliğiyle Türkiye’de ilk kez kullanıcılarla buluşacağını belirten Aldogreen Yönetici Ortağı Oytun Eren Şengül, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Workup Girişimcilik Programı’yla girişimlerin yanında olan, sürdürülebilirlik uygulamalarını da tüm süreçlerine entegre ederek sektörüne örnek teşkil eden Türkiye İş Bankası, Greenzy'nin en büyük destekçilerinden. İş Bankası'yla gerçekleştirdiğimiz işbirliğiyle Greenzy, Türkiye’de ilk kez, mobil şube İşCep’te kullanıcılarla buluşuyor. İşCep kullanıcıları, Greenzy platformuna İşCep’teki Yeşil Enerji bölümünden erişebiliyor. Geleceğe Orman kullanıcılarına özel indirimlerle dizüstü bilgisayar, cep telefonu, akıllı saat, kablosuz kulaklık, elektronik bisiklet, e-scooter ve tablet gibi elektronik cihazlarının enerji tüketimlerinden kaynaklanan karbon salımlarını Yeşil Enerji Sertifikası alarak nötrleyebilecek. Enerji tüketimlerini Yeşil Enerji Sertifikası’na dönüştüren İş Bankası kullanıcıları hem onların katkısıyla üretilen güneş enerjisini gerçek zamanlı takip edecek, hem de Geleceğe Orman’da karbon puan toplayarak, TEMA Vakfı aracılığıyla fidan dikimine katkıda bulunabilecek.”



