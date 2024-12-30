EMSA Jeneratör, 40 yıllık başarısını yatırım ve iş birliğiyle taçlandırdı

Yayınlanma: 30.12.2024 - 17:08

Güncelleme: 30.12.2024 - 17:08

40 yılı aşkın süredir 6 kıtada 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren EMSA Jeneratör, başarısını yeni tesis ve iş birlikleriyle taçlandırıyor. 2025’in ilk çeyreğinde Eskişehir’de yeni fabrikasını açmaya hazırlanan şirket, ilk adımlarını geçtiğimiz aylarda attığı Cummins Motor ile iş birliğini de 2025’te derinleştirmeyi planlıyor.

EMSA Jeneratör CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Güner konuya dair şu açıklamada bulundu: “40 yıllık deneyimimiz ve geniş ürün yelpazemizle jeneratör sektörüne yön vermeye devam ediyoruz. 6 kıtadaki 100’den fazla ülkeyi kapsayan faaliyetlerimizi desteklemek amacıyla 2025’i güçlü hedeflerle karşılıyoruz. 2025’in ilk çeyreğinde Eskişehir’de yeni fabrikamızı açmayı planlıyoruz. Bu yeni tesis, üretim kapasitemizi iki katına çıkararak müşterilerimize daha hızlı, verimli ve kaliteli hizmet sunmamıza olanak tanıyacak. Ayrıca, bu yıl ilk adımlarını attığımız Cummins Motor ile iş birliğimizi 2025’te daha da derinleştireceğiz. Bu iş birliği sayesinde ürün çeşitliliğimizi artırarak, maliyet avantajı ve hızlı teslimat koşulları sunarak müşteri memnuniyetini optimize edeceğiz” dedi.

“ARTAN TALEBE YANIT VERMEK İÇİN YENİ ATILIMLARA BAŞLADIK”

Kent nüfusunun artması ve endüstrilerin genişlemesinin elektrik şebekesi üzerinde daha fazla baskı oluşturduğuna dikkat çeken EMSA Jeneratör CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Güner, “Kesintiler, güvenilir güç kaynaklarına olan ihtiyacı artırırken hem işletmeleri hem de haneleri iş sürekliliği için jeneratör yatırımı yapmaya yönlendiriyor. Artan bu talebe yanıt verebilmek adına biz de yeni atılımlara başladık. 2025’in ilk çeyreğinde açmayı planladığımız Eskişehir’deki üretim tesisimize ek olacak yeni fabrikamız, büyüme yolculuğumuzda önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Yeni tesis, daha hızlı ve etkin hizmet sunmamıza olanak tanırken küresel pazardaki rekabet gücümüzü destekleyecek” ifadelerini kullandı.

“KÜRESEL BİR MARKA OLMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ”

Jeneratörlerin yalnızca iş sürekliliğini sağlamakla kalmayıp risklerin azaltılmasındaki kritik rolüne dikkat çeken Gökhan Güner, “Bilişim teknolojileri ve telekomünikasyon, sağlık, veri merkezleri, kamu altyapısı gibi sektörler, kritik süreçlerini korumak adına jeneratörlerin sağladığı güvenilir enerji kaynaklarını önemli bir gereklilik olarak görüyor. EMSA Jeneratör olarak biz de dünya genelindeki enerji taleplerine yenilikçi çözümler sunma misyonumuz doğrultusunda sürekli gelişim ve dönüşüm içindeyiz. Bu yıl ilk adımlarını attığımız Cummins Motor ile iş birliğimizin 2025’te daha da güçlendirerek devam edecek olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu yatırımlar ve iş birlikleri, küresel bir marka olma hedefimize bizi bir adım daha yaklaştırırken, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için sağladığımız değeri de en üst seviyeye taşıyacak” şeklinde konuştu.

“ÇEVREYE DUYARLI VE MODERN ÜRETİM TESİSLERİMİZ SAYESİNDE TERCİH EDİLİYORUZ”

EMSA Jeneratör CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Güner, “Enerji sektörü, yalnızca teknolojik ilerlemelerle değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve çevre dostu üretim anlayışıyla da büyük bir dönüşüm geçiriyor. Yenilikçi ve güvenilir çözümlere olan ihtiyaç her zamankinden daha önemli hale geldi. Dizel jeneratörler, doğal gazlı jeneratörler, twin jeneratörler, senkron sistemler ve hibrit güç santrallarından oluşan geniş ürün yelpazemizle enerji sektöründe öncü bir konumdayız. 100’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren bir şirket olarak, modern üretim tesislerimiz ve çevre duyarlılığımız sayesinde küresel pazarda tercih edilen bir marka olmaktan gurur duyuyoruz. Hem ulusal hem de uluslararası arenada güvenilir bir marka olarak konumumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullanarak sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Emsa Jeneratör olarak, alanında uzman Ar-Ge ekibimizle yenilikçi ürünlere imza atarak dünya genelindeki müşterilerimizin jeneratör taleplerini karşılaşıyoruz. Yaşamın tüm alanlarında kaliteyi beraberinde getirecek değerler ve ilkeler benimsiyoruz. Tüm süreçlerimizi müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarına odaklı, ulusal ve uluslararası geçerliği olan standartlarda yürütüyoruz. Onların verimliliğini en yüksek seviyeye ulaştıracak teknolojilerin kullanılarak hizmet sunuyor ve memnuniyeti yüksek tutan stratejik bir yönetim yaklaşımı sergiliyoruz. Gelecek dönemde de daha yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz.”