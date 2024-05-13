En çok Bitcoin’e sahip şirketler belli oldu

Yayınlanma: 13.05.2024 - 09:53

Güncelleme: 13.05.2024 - 09:53

ABD’deki şirketler, kripto paralardaki dalgalı ve aşağı yönlü hareketi fırsat bildi. Kurumsal kripto yatırımcıları arasında liderliği elinde bulunduran iş zekası şirketi Microstrategy'nin, 1-26 Nisan tarihleri arasında 7,8 milyon dolara karşılık gelen 122 Bitcoin'i daha hazinesine eklediği görüldü. Şirketlerin 2024’ün ilk çeyreğine ilişkin bilançoları, Microstrategy’nin tek olmadığını da ortaya koydu. Chainalysis raporunda, yalnızca ABD'deki halka açık şirketlerin 19 milyar dolara karşılık gelen Bitcoin tuttuğu görüldü.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, “Önde gelen kripto savunucuları arasında yer alan Michael Saylor tarafından yönetilen Microstrategy’nin sahip olduğu Bitcoin sayısı, toplam arzın %1’ine karşılık geliyor. Kriptoya yatırım yapan halka açık şirketler, Bitcoin ve diğer başlıca kripto paraların potansiyeline inanmasa bu denli risk almaz. Üstelik tutulan varlık miktarının beşte dördüne, kripto dışındaki sektörlerden şirketler sahip” dedi.

Tesla en çok Bitcoin’e sahip üçüncü şirket

Hazinelerinde kripto tutan ABD merkezli halka açık şirketler sıralamasında Microstrategy’yi, önde gelen Bitcoin madencilerinden Marathon Digital izlerken, üçüncü sırada dünyanın en değerli otomobil üreticisi Tesla göze çarptı. Onu Hut 8 Mining ve Riot Platforms izledi. Twitter’ın Kurucusu Jack Dorsey’in şirkete Block yedinci olurken; sırasıyla CleanSpark, Galaxy Digital Holdings ve Bitcoin Group da listede ilk 10’da yer aldı.

Halka açık şirketlerin Bitcoin sahibi olduklarını kamuoyuyla açıkça paylaşmalarını, yalnızca iş dünyasında yaygınlaşan kabulün işareti olarak okumamak gerektiğini söyleyen Kafkas Sönmez, “Bu benimsemedeki gelişmeye güçlü bir sinyal oluştursa da aynı zamanda kripto para fiyatlarının önümüzdeki dönemde olumlu bir görünüm çizebileceğine dair de umut taşıyor. Tesla, Block gibi dünyaca ünlü şirketlerin sahiplikleri, yatırımcı güvenini ve ilgisini artırma potansiyeli içeriyor” diye konuştu.

Emeklilik ve varlık fonları da Bitcoin’i araştırıyor

Dijital varlıkların geleneksel finans tarafından kabul görmesi konusunda önemli girişimleri bulunan Fidelity Investment, geçtiğimiz günlerde Londra’daki bir etkinlikte, emeklilik fonlarının kripto varlıklar hakkında yatırım komiteleriyle görüşmeye başladığını, kripto varlıkları portföylerinde bir varlık olarak değerlendirmeyi düşündüklerini açıkladı. Geçtiğimiz ay da Japonya Devlet Emeklilik Yatırım Fonu’nun, Bitcoin gibi arz kısıtı olan varlıkları portföyüne eklemek için araştırma yapmaya başladığı belirtilmişti.

ABD’deki bir başka varlık yöneticisi olan BlackRock’ın da emeklilik ve varlık fonları gibi kurumlarla görüştüğünü söylediğini hatırlatan Kafkas Sönmez, “Örneğin ABD’deki emeklilik fonlarında bulunan trilyonlarca doların Bitcoin’de veya Bitcoin tabanlı borsa yatırım fonlarında (ETF) değerlendirilmesi, çok da uzak bir gelecek gibi görünmüyor. Özellikle spot fonlar, kripto varlıkların da geleneksel varlıklar gibi alınıp satılabilmesini mümkün kılıyor ve daha geniş adaptasyonun kapısını aralıyor” diye konuştu.

1 milyar işlemi aştı

Tüm bu süreçte Bitcoin ekosisteminde gelişmelerin yaşanmaya devam ettiğini belirten Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Özellikle yarılanma, Bitcoin’in yenilikçi doğasını tekrar gündeme getirdi. Yarılanmayı takip eden Runes protokolünün Bitcoin ağında geliştirilmesiyle, işlem sayısı 1 milyar barajını aştı. İlk Bitcoin’in piyasaya çıktığı zamandan bugüne geçen 800 haftada, Bitcoin blokzinciri 1 milyarı aşkın işleme aracılık etti. Milyonların kriptoya açılan kapısı Gate.io olarak, sektörün gittiği yönü takip ediyor, Bitcoin’in inovasyonla anılan doğasına hizmet eden tüm gelişmeleri destekliyoruz. Küresel kripto para borsaları içinde en çok listeleme yapanlar arasında bulunan Gate.io olarak, yatırımcılarımızın her fırsattan yararlanabilmesi için çalışmaya devam ediyoruz.”