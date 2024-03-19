En çok kripto para listeleyen merkezi borsa belli oldu

Yayınlanma: 19.03.2024 - 09:48

Güncelleme: 19.03.2024 - 09:48

Kripto endüstrisine ilişkin bağımsız araştırmalar yürüten TokenInsight, Kripto Borsası Ürün Raporu’nu yayımladı. Merkezi borsaların (CEX) kripto dünyasının önemli bir bileşeni olduğuna dikkat çekilen araştırmada, seçilen 9 etkili borsa, ürün kalitesi, al-sat ürünleri ve kullanıcı deneyimi faktörleri açısından incelenerek karşılaştırıldı. Dünyanın dört bir yanından 14 milyonu aşkın kullanıcısına hizmet veren merkezi kripto para borsası ve Web3 şirketi Gate.io, bağımsız ürün ve ticaret ürünleri incelemesinden tam puan aldı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, “Özgür piyasaları, finansal erişilebilirliği ve yatırımcı refahını destekleyen Gate.io'nun deneyim ve teknoloji açısından dünyanın lider borsalarından biri olduğu, bağımsız bir araştırmayla kanıtlanmış oldu” dedi.

1.900’e yakın kripto para birimini listeliyor

Alım satım ürünleri bağlamında spot ve türev ürünlerin incelendiği araştırmada, Gate.io’nun 1.898 kripto para birimi listelemesiyle, 9 kripto para borsası arasında spot kripto para birimi desteği açısından lider olduğu ortaya çıktı. Rapora göre haftada 10'a yakın yeni token listeleyen Gate.io, bu rakamla en yakın rakibini geride bırakırken, listelenen kripto para birimi açısından da diğer borsaları üçe katladı.

Hızlı gelişen kripto ekosistemine ayak uydurmanın çevik bir inceleme ve listeleme süreci gerektirdiğine dikkat çeken Kafkas Sönmez, "Kurulduğumuz günden bu yana, milyonlarca kullanıcımızı mümkün oldukça çok projeyle buluşturmaya çalışıyoruz. Bu, güçlü bir operasyon ekibi gerektiriyor. Yatırımcılar, trend olan ve kısa vadede önemli kazanımlar elde etmeyi mümkün kılan projelere Gate.io aracılığıyla kolayca ve tam zamanında erişebiliyor. İşlem çifti desteği açısından da en iyi deneyimi sunmaya çalışan, 40 itibari para birimini ve 16 dili destekleyen Gate.io, Türkiye’ye özel borsası Gate.TR’de 150’den fazla kripto para birimi Türk Lirası cinsinden alıp satmaya olanak tanıyor” diye konuştu.

16 Earn ürünüyle merkezi borsalar arasında lider

Araştırmaya konu edilen merkezi borsaların, kripto para yatırımcılarına alım satımın dışında getiri elde etme imkanı sunan Earn ürünleri de değerlendirildi. Gate.io, Basit Kazan, Günlük Kazan, Shark Fin, Kartopu, Oto-Yatırım, Staking, Servet Yönetimi, Krediler ve likidite madenciliği gibi 16 Earn ürünüyle en çeşitli kazanç ürünü sunan borsa oldu.

Kazanç ürünleri konusunda Gate.io’nun sektöre yeni modeller kazandırdığına dikkat çeken Kafkas Sönmez, “Bulut madenciliği ve slot açık artırmaları bunların başlıca örnekleri arasında yer alıyor. Her seviyenden kripto para yatırımcısına hitap edebilecek çeşitlilikte kazanç ürünü sunarak, kullanıcılarımızın finansal açıdan güçlenme alternatiflerini artırıyoruz. Söz konusu ürünler, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar tarafından kullanılıyor. Kazanç ürünleri, kullanıcılara getirilerini kolay, daha da önemlisi istikrarlı bir biçimde çoğaltma olanağı sunuyor” ifadelerini kullandı.

Yeni projelerle 160 milyon dolarlık değer

Söz konusu raporda, Gate.io’nun rakip borsalardan ayrışan en güçlü ürünlerinden biri olan Gate Startup da borsayı liderliğe taşıdı. Bir ön satış platformu olarak geliştirilen Gate Startup, TokenInsight'ın başka bir araştırmasında, tüm zamanların en büyük yatırım getirisi açısından ikinci sırada konumlandırılmıştı. Gate Startup’ın bir Launchpad’in ötesinde, bir hızlandırma programı gibi çalıştığını dile getiren Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, “Bugüne kadar ekosisteme kazandırdığımız onlarca yeni kripto para projesi, Gate Startup üzerinden 160 milyon doları aşkın yatırım topladı. Kullanıcıların yeni ve gelecek vaat eden projelere adil koşullarda ulaşmasına fırsat veren Gate Startup ve raporda konu edilen tüm güçlü ürünlerimizle, yatırımcıların finansal refahına ve kullanıcı deneyimine özen göstermeyi sürdüreceğiz. Gate.io, Türkiye’yi küresel büyüme operasyonlarının merkezi olarak görüyor ve küresel borsada sunulan pek çok ürün, Gate.TR kullanıcıları için de özelleştiriliyor.”