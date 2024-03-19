Ensari Deri şirketi, uluslararası fuarlardan yeni işbirlikleriyle döndü

Yayınlanma: 19.03.2024 - 10:02

Güncelleme: 19.03.2024 - 10:02

Son dönemde ihracatta büyük bir ivme kaydeden ülkemiz, uluslararası arenada farklı ürün gruplarıyla öne çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilerden hareketle, 2023’te yaklaşık 1,7 milyar dolar gelir elde edilen deri ihracatında 2024’ün ilk ayında 140 milyon doların üstünde gelir kaydedildi. Yerli deri şirketi Ensari Deri ise bu performansın rüzgarıyla yurt dışında yeni başarılara imza attı. Son olarak Amerika’da Lineapelle New York Fuarı, İtalya’da Art of Color Texture Craft ve Paris Première Vision fuarlarına katılan Ensari Deri, ülkeye yeni işbirlikleriyle dönerken, ekonomiye ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak için yaptıkları yatırımları paylaştı. Ensari Un, Nexus sentetik çuval ve ambalaj tesisi yatırımları yapan şirket, bu projelerini yakın zamanda Kamuyu Aydınlatma Platformu’na duyurduklarını bildirdi.

“Farklı sektörlerdeki yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz”

Ensari Deri Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Nuri Ensari, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “New York, Milano, Paris fuarlarında sergilediğimiz ürünlerimiz, ziyaretçi ve katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Dünyaca ünlü markaların ilgisini çekmeyi başardık ve yeni anlaşmalarla döndük. Bu başarıyla birlikte yeni yatırımlara hız vererek farklı sektörlere adım attık. Modern teknoloji ve yenilikçi üretim süreçlerini bir araya getiren Ensari Deri olarak, Mardin Kızıltepe’deki Ensari Un’un yanı sıra Tekirdağ Ergene’deki Nexus Sentetik Çuval ve Ambalaj Fabrikaları’nda üretime başladık. Böylece ülkemize, yatırımcılarımıza daha iyi hizmet verebileceğiz ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacağız.”

“15 bin metrekarelik kapalı alandaki tesisimizde çuval ve ambalaj üretimine başladık”

Fabrikalarının bölgeye sağlayacağı faydalar hakkında bilgi veren Muhammet Nuri Ensari, “Fabrikalarımızın bulundukları bölgeye hem istihdam hem de ekonomik açıdan katkıda bulunacağız. Örneğin; Tekirdağ’daki Ergene Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 15 bin metrekarelik kapalı alana sahip, %100 kendi iştirakimiz olan fabrikada çuval üreterek un, yem, kömür, tekstil, bakliyat, gübre ve kimya fabrikalarının ambalaj ihtiyaçlarına kaliteli ve hızlı çözümlerle cevap vermeye başladık. Son teknolojiyle üretim yapan bir makina parkurunu şirket bünyesine katarak çıktığımız bu yolculukta, kapasitemizi kısa sürede 2 kat artırdık” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Doğa ve çevre dostu ürünlerimiz, şu ana kadar hiç kimsenin yapamadığı şekilde çok kısa sürede teslim ediliyor. Bu süreyi ilerleyen zaman diliminde daha da kısaltmayı amaçlıyoruz. Üretim kapasitemizi de 4 katına çıkarmayı hedefliyoruz.”

Nexus Sentetik Çuval ve Ambalaj Kurucusu ve CEO’su Servet Karadağ ise “Sektörde 20 yıllık deneyime sahibiz. Öncelik Marmara Bölgesi olmak üzere, kısa sürede 81 ilde ambalaj kullanıcılarına ulaştık. Kuruluşumuzdan itibaren hızlı bir ivmeyle büyüyerek, katma değerli ürünlerle ülkemizin milli gelirine destek oluyoruz. Günlük 350 binlik üretim kapasitemizi yaklaşık 500 bine çıkarmayı amaçlıyoruz. Yakında sektörümüzde liderlik koltuğuna oturacağımıza inanıyoruz."

Yenilenebilir enerji alanında da faaliyet gösterecek

Yalnızca un, ambalaj ve çuval değil, günümüzün en önemli yatırım alanlarından yenilenebilir enerji sektörüne de gireceklerini söyleyen Ensari Deri Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Nuri Ensari, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Yeni bir işyeri kompleksi projesi için sözleşmeye imza attık. Ensari Yenilenebilir Enerji adıyla faaliyet göstereceğimiz enerji sektöründe, yatırım sürecimiz devam ediyor. Elektrik üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin veya kapasitenin satışı gibi konularda hizmet vereceğiz. Bu alanda yeni çalışmalarımızı, gelecek dönemde kamuoyuyla paylaşacağız.”