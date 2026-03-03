Ermiş Arıcılık’tan bilimsel üretim ve verimlilik vurgusu

Türkiye, dünya bal üretiminde üst sıralarda yer alıyor. Ancak sektör temsilcilerine göre üretim miktarı tek başına başarı anlamına gelmiyor. Ermiş Arıcılık Kurucusu Zeki Ermiş, “Artan girdi maliyetleri, genç nüfusun sektöre yeterince ilgi göstermemesi ve bilimsel üretim modelinin yaygınlaşmaması, arıcılığın geleceği açısından önemli riskler barındırıyor” uyarısında bulunuyor. Sektörde uzun yıllardır faaliyet gösteren Ermiş, arıcılığın bir değişim ve dönüşüm sürecine girmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Türkiye, 8.961.975 adet arılı kovan varlığı ve 95.492 tonluk bal üretimiyle arıcılık sektörü bakımından dikkat çeken bir tablo çiziyor. Ülkemizin zengin florası ve iklim çeşitliliğinin üretim açısından avantaj sağladığına işaret eden Ermiş, “Buna rağmen kovan başına ortalama verim, 10,7 kg ile birçok ülkenin gerisinde kalıyor. Bu durum, alışkanlıklara dayalı üretim anlayışına, dolayısıyla teknik uygulamaların ve üretim koşullarının geliştirilmesi gerektiğine işaret ediyor” açıklamasını yapıyor.

Modern koloni yönetimi, dengeli besleme programları ve uygun ekipman kullanımının verimlilikte belirleyici rol oynadığını belirten Ermiş, her kovandan alınabilecek maksimum verim hedeflenmezse, artan maliyetler karşısında ayakta kalmanın zorlaşacağını söylüyor.

GENÇLER SEKTÖRE MESAFELİ

Şeker, arı besleme ürünleri, nakliye giderleri, ambalaj ve ekipman maliyetlerindeki artış, arıcının kâr marjını daraltıyor. Üretim devam etse de sezon sonunda elde edilen kazanç, önceki yıllara göre daha sınırlı kalabiliyor. Maliyet baskısı karşısında verimliliğin artık tercih değil zorunluluk olduğunu söyleyen Ermiş, “Bugün arıcılık yalnızca üretim değil, maliyet yönetimi işi. Bilimseliğin yanı sıra bilinçli arıcılıkla planlı besleme, doğru ekipman ve sezon analizleri yapılmadığında kârlılık hızla düşüyor” diyor.

Ermiş Arıcılık Kurucusu Zeki Ermiş, sektörün geleceği açısından en kritik başlıklardan birinin gençlerin katılımı olduğuna dikkat çekiyor. Arıcılığın büyük ölçüde geleneksel yöntemlerle yapıldığını ve bu durumun yeni nesil için yeterince cazip olmadığını söyleyen Ermiş, “En çok önemsediğimiz konu, gençlerin sektöre katılması ve bu mesleğin gelecek nesillere aktarılması. Eğer gençleri kazanamazsak, üretim sürer ama sektör yaşlanır ve daralır” ifadelerini kullanıyor.

“KATMA DEĞERLİ ÜRETİM ŞART”

Zeki Ermiş, sektördeki önemli yapısal eksikliklerden birinin de katma değerli ürünlerin yeterince geliştirilmemesi olduğunu söylüyor. Bal üretimi güçlü olsa da propolis, polen, arı sütü ve ana arı üretimi gibi alanlarda potansiyelin tamamının kullanılmadığını belirterek, “Katma değerli arı ürünlerinin modern teknik ve ekipmanlarla üretilmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedef edindik. Sektörün geleceğinin çeşitlilikte yattığına inanıyoruz” diyor.

Piyasalarda doğal ve katkısız ürünlere yönelik talebin, pandemi sonrası dönemde hızla yükseldiğine dikkat çeken Zeki Ermiş, “Tüketici ilgisinin yoğunlaştığı ham bal, polen, propolis gibi ürünlerde kalite standartlarının tutarlı bir şekilde sağlanması, hâlâ kritik bir sorun. Bu artan talep bağlamında, üretim zincirinin her aşamasında kalite kontrolü yapılması ve doğru ekipmanların kullanılması büyük önem taşıyor. Kaliteli hammaddeyle çalışmanın yanı sıra sürdürülebilir üretim yaklaşımlarının yaygınlaştırılması da uzun vadeli sektör sağlığı açısından belirleyici bir unsur olarak öne çıkıyor” ifadelerini kullanıyor.

Arıcılığın temel meselesinin üretim miktarından çok üretim modeli olduğunu söyleyen Zeki Ermiş, “Eğer gençleri sektöre dahil eder, bilimselliği yaygınlaştırır ve katma değerli üretimi artırırsak, arıcılık yeniden güçlü ve kazançlı bir alan haline gelir. Sorun üretimde değil modelde. Sektörde daha iyi bir gelecek için genç girişimcilerin desteklenmesi, teknik eğitimlerin yaygınlaştırılması ve modern ekipman kullanımının teşvik edilmesi gerekiyor” diye ekliyor.

“ARICI MARKETİ” OLARAK HİZMET VERİYOR

Arıcılık malzemeleri ve doğal arı ürünleri alanında hizmet veren Artvin merkezli Ermiş Arıcılık, sürdürülebilir üretimin ancak sağlıklı koloni ve doğru ekipman zinciriyle mümkün olduğu inancıyla, üreticilere yönelik bilinçli arıcılık ve doğru ekipman kullanımı odaklı bir yaklaşımla faaliyet gösteriyor. Üreticilere teknik ürün çözümleri sunarken, bilinçli arıcılık konusunda farkındalık oluşturmayı da öncelik olarak konumlandırdıklarını söyleyen Zeki Ermiş, sözlerini şöyle tamamlıyor:

“Ermiş Arıcılık olarak, hem arıcılık malzemeleri hem de doğal arı ürünleri alanındaki faaliyetlerimizle üretici ve tüketici arasında güven temelli bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz. Bal süzme makineleri, kovan ve ekipmanları, bal işleme ve dolum kazanları, arıcılık malzemelerinin yanı sıra, ambalajlamadan sır alma ve polen toplamaya uzanan ürünlerimizle bir ‘arıcı marketi’ olarak hizmet veriyoruz. Borçka’daki mağazamızın yanı sıra, online satışlarımızla da Türkiye ve yakın coğrafyaya hizmet veriyoruz.”