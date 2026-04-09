Ev içi hijyen ürünlerine olan talep 2025’te yüzde 25 arttı

Tüketicilerin artık sadece fonksiyonellik değil, aynı zamanda güvenilirlik ve ulaşılabilirlik aradığı bu dinamik pazarda, 2014 yılında bir atölye çalışmasıyla yola çıkan ve bugün tüm üretim ile lojistik süreçlerini kendi bünyesinde yöneten Pure Es Türkiye, İstanbul Esenyurt’taki 12.000 metrekarelik merkezi ve uluslararası standartlardaki (CE, RoHS) ürün gamıyla dijitalleşen satış kanallarının sunduğu çevik büyüme fırsatlarını stratejik bir avantaja dönüştürüyor. RDL Grup’ta Strateji, İş Geliştirme ve Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (GMY) ve Pure Es Türkiye Genel Müdürü Umut Çarıkoğlu, pazardaki bu veriler ışığında şu değerlendirmelerde bulundu: "Küçük ev aletleri pazarındaki büyüme, tüketicilerin artık daha bilinçli ve teknoloji odaklı tercihler yaptığını kanıtlıyor. Biz de bu değişimi dijital kaslarımızla destekleyerek premium kaliteyi en uygun maliyetle sunmayı hedefliyoruz. Geleneksel maliyetleri ortadan kaldırarak elde ettiğimiz avantajı doğrudan son kullanıcıya yansıtarak pazarda fark yaratıyoruz."

"KÜÇÜK EV ALETLERİNDE DİJİTAL MODELLERLE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"

Palo Alto Networks 2025 Raporu’nun bağlantılı cihazların %77’sinin siber saldırılara açık olduğunu ve ev içi risklerin %48’inin eski nesil robot süpürgelerden kaynaklandığını ortaya koyması, teknoloji dünyasında veri gizliliğini birincil öncelik haline getirirken; Pure Es Türkiye, yerli Ar-Ge gücüyle bu tehditlere karşı güvenli bir liman inşa ediyor. Tüketicilerin artık yalnızca performansa değil, cihaz güvenilirliğine odaklandığı bu yeni dönemde Umut Çarıkoğlu, markanın vizyonunu şu sözlerle pekiştiriyor: "Teknoloji sadece hayatı kolaylaştırmakla kalmamalı, aynı zamanda kullanıcı güvenliğini de teminat altına almalıdır; bu sebeple Pure Es Türkiye olarak, IoT özellikli ürünlerimizde geliştirdiğimiz yerli yazılım altyapısı ve en üst düzey güvenlik standartlarıyla kullanıcılarımıza siber tehditlere karşı tamamen korunaklı ve yüksek performanslı bir deneyim sunarak teknoloji ile güveni aynı potada eritiyoruz."

ERİŞİLEBİLİR PREMİUM KONSEPTİ SEKTÖRÜN FİYAT DENGELERİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Türkiye küçük ev aletleri pazarında rekabet, markaların fiyat ve kalite dengesini kurma yeteneği üzerinden şekillenmektedir. Tüketiciler, yüksek performanslı ürünlere ulaşmak isterken aynı zamanda bütçe dostu çözümler aramaktadır. Fiziksel mağazacılık maliyetlerinin ürün etiketlerine yansıması, dijital odaklı markaların pazarda daha avantajlı bir konuma gelmesini sağlamıştır. Doğrudan tüketiciye ulaşan iş modelleri, aracı maliyetlerini minimize ederek pazarın demokratikleşmesine ve premium ürünlerin her haneye girmesine katkıda bulunmaktadır. Tasarımdan lojistiğe kadar tüm süreçlerin tek bir entegre yapıda yönetilmesi, operasyonel verimliliği artırırken hata payını düşürmektedir. Sektördeki bu dijital evrim, markaların sadece satış yapmasını değil, aynı zamanda uzun vadeli bir güven ilişkisi kurmasını da zorunlu kılmaktadır.

"PREMİUM TEKNOLOJİYİ LÜKS OLMAKTAN ÇIKARIYORUZ"

2014 yılında mütevazı bir atölye çalışmasıyla temelleri atılan Pure Es Türkiye, bugün Türkiye’nin e-ticaret ekosisteminde müşteri odaklı yaklaşımıyla sarsılmaz bir konuma ulaşmıştır. Küçük ev aletlerinden spor ekipmanlarına kadar beş farklı ana kategoride faaliyet gösteren markayı rakiplerinden ayıran en temel özellik, tüm üretim ve lojistik süreçlerini kendi bünyesinde entegre bir şekilde yönetmesidir. Operasyonel hakimiyeti Ar-Ge vizyonuyla birleştiren Pure Es Türkiye, dijitalleşen pazarda sadece bir satıcı değil, uçtan uca çözüm sunan bir teknoloji üreticisi olarak konumlanmaktadır.

Markanın gelecek vizyonunu ve yeni yatırım hedeflerini paylaşan Umut Çarıkoğlu, stratejik yol haritalarını şu sözlerle özetledi: "İstanbul Esenyurt’taki 12.000 metrekarelik lojistik merkezimizle tüm Türkiye’ye hızlı teslimat sağlarken; mutfaktan kişisel bakıma, oto aksesuardan dış mekan ekipmanlarına kadar geniş bir sahada üretim gücümüzü sergiliyoruz. Amacımız premium teknolojiyi erişilebilir kılmaktır. Ürünlerimizin CE ve RoHS gibi uluslararası standartlara uygunluğu bizim için bir tercih değil, temel prensiptir. Gelecek dönemde akıllı ev sistemlerine yönelik yatırımlarımızı artırarak IoT tabanlı ürün yelpazemizi genişletecek ve bölgemizde teknolojik bir referans marka olma hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz."