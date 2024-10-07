Evdema kalitesini arkasına alan Soprano, akıllı mutfak çözümleri ile evleri yeniliyor

Yayınlanma: 07.10.2024 - 19:17

Güncelleme: 07.10.2024 - 19:17

Dünya Bankası’nın istatistiklerine göre, toplam nüfusun %56’sı olan yaklaşık 4,4 milyar kişi şehirlerde yaşıyor. 2050 yılına kadar her on kişiden yediden fazlasının şehirlerde yaşaması ve kentsel nüfusun mevcut seviyesinin iki katından fazla olması öngörülüyor. Bu durum kentsel dönüşüm projelerinin sayısını artırırken, ev yenileme pazarını da büyütüyor. 2024 sonunda 387,6 milyar dolara ulaşması beklenen pazarda aslan payını, %30 ile mutfak ve banyolar alıyor.

Ev dekorasyonunda kalite ve estetiği birleştirdiklerini vurgulayan Evdema Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Çelik, “Artan nüfus ve konut ihtiyacını takip ederek, yarım asırdır Türkiye’deki ev dekorasyon pazarına yön veriyoruz. Geniş ürün yelpazemiz ve kalite standartlarımızla, uluslararası pazarlarda da dikkat çekiyoruz. Bu birikimin üstüne inşa ettiğimiz Soprano Mutfak markamız, yenilikçi tasarım anlayışı ve yüksek üretim standartlarıyla kısa sürede sektörde kendine sağlam bir yer edinmeyi başardı” dedi.

“GERI DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR MALZEMELERLE ÇEVRECİ MUTFAKLAR SUNUYORUZ”

Misyonlarının kalite, inovasyon ve müşteri memnuniyeti üzerine inşa edildiğine dikkat çeken Kemal Çelik, “Temel değerlerimiz, işlevsellik ve estetik bütünlüğü bir arada sunarak her mutfağın özgün ve modern bir yaşam alanına dönüşmesini sağlamak. Markamızın çevre dostu ürünleri, sürdürülebilirlik alanındaki global trendlerle uyumlu olarak doğal kaynakların korunması ve karbon ayak izinin azaltılması hedeflerine katkıda bulunuyor. Globalde artan çevre bilinci ve yeşil teknoloji eğilimleri doğrultusunda, geri dönüştürülebilir materyallerin kullanımı, enerji tasarrufu sağlayan üretim süreçleri ve atık yönetimi gibi konulara odaklanıyor. Ayrıca, sürdürülebilir hammadde kaynaklarının tercih edilmesi ve çevre dostu ambalaj çözümleri sunarak hem müşterilerinin beklentilerini karşılıyor hem de doğaya olan olumsuz etkisini en aza indirmeye çalışıyor” şeklinde konuştu.

“MUTFAK DOLAPLARI AKILLI DEPOLAMA İLE DAHA FONKSİYONEL HALE GELİYOR”

Soprano’nun sunduğu ürünler, hem yer tasarrufu sağlayan hem de düzenli bir görünüm sunan özellikleriyle dikkat çekiyor. Katlanabilir masalar ve taşınabilir dolaplar, dar alanlar için sürgülü kapak sistemleri, çok amaçlı kullanıma uygun fırınlı ocaklar, entegre bulaşık makineleri gibi birden fazla işlevi olan ürünlerimiz kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Soprano’nun mutfak koleksiyonunda, 15 farklı klasik model ve çağdaş tasarımda, 100’e yakın renk yer alıyor.

Tüketici ihtiyaçları doğrultusunda daha fonksiyonel ve yenilikçi ürünler için Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını dile getiren Evdema Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Çelik, iş süreçlerine ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

“Perakende mağazalarımızda mutfak satışı yaparken inşaat projelerinde vestiyer, mutfak, giyinme odası, banyo, çamaşır odası gibi paket halinde aile konseptiyle çalışmalar yapıyoruz. Satış öncesi ve satış sonrası süreçler, profesyonel ekibimiz tarafından montaj süreci tamamlanana kadar takip ediliyor. Ayrıca, Evdema'nın güçlü lojistik altyapısı ve geniş hizmet ağı sayesinde, müşterilerimize zamanında ve sorunsuz teslimat garantisi veriyoruz.”

“MÜŞTERİ GERİBİLDİRİMLERİ ÜRÜN VE HİZMET KALİTEMİZİ ARTIRMAMIZDA BÜYÜK ROL OYNUYOR”

“Sektördeki 50 yılı aşkın tecrübe destekli bilgi birikimi, müşterilerimizle kurduğumuz uzun soluklu ticari ilişkiler en büyük gücümüz. Küresel inşaat sektöründeki yapısal değişimleri ve ülkelerin değişen pazar koşullarını yakından takip ediyoruz. 40’tan fazla ülkeye ihracat yaparak globalde de faaliyet gösteriyoruz. Çevik ekip yapımızın, sektörde birkaç alanda faaliyet göstermemizin kendimize ait mutfak, banyo ve duvar kağıdı üretim tesislerimizin olmasının avantajlarını kullanıyoruz. Evdema çatısı altında farklı ürün gruplarındaki çalışmalarımız, tek tedarik noktasından birçok ürün grubunda sorunsuz alışveriş yapabilmenin konforunu de beraberinde getiriyor” şeklinde konuşan Kemal Çelik sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Dünya genelinde 110 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren Evdema olarak, ev dekorasyonuna dair tüm ihtiyaçları tek bir çatı altında sunarken, mutfak mobilyası markamız Soprano ile ülke ekonomimize de katkıda bulunuyoruz. Yerli üretimi teşvik ederken, yeni istihdam alanları oluşturmayı sürdüreceğiz. 500’ü aşkın çalışanımız ve iki bine yakın bayi ağımızla büyümeye devam ediyoruz. Yakın dönemde de halka arz olmak için gün sayıyoruz. Yeni yıl için de stratejilerimizi şimdiden oluşturduk. Tüketicilerin hayatına dokunarak yaşam kalitesini artıracak çözümler sunmak için süratle çalışacağız.”