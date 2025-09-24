Experian ve Agra Fintech’ten stratejik iş birliği: KOBİ’ler ve finansal kurumlar için veri analizi çözümleri sunulacak

Dublin merkezli küresel veri ve teknoloji şirketi Experian ve mali veri analizi çalışmalarıyla alanında lider olan Agra Fintech, Türkiye’de bankacılık işlem verileri, e-defter, e-fatura, mizan ve beyanname gibi mali veriler üzerinden işlem bazlı analizler gerçekleştiren, ileri analitik tekniklerle çalışan yeni finansal çözümler geliştirmek üzere stratejik iş birliğine imza attı. Bu iş birliği kapsamında, özellikle finansal kurumların kredi yaşam döngüsündeki tüm kritik aşamalarda kullanılabilecek analitik modellerin geliştirilmesi ve sunulması hedefleniyor.

İş birliği kapsamında geliştirilen platform ile bankalar ve diğer finansal kurumlar için hızlı, güvenli, düşük maliyetli ve regülasyonlara uyumlu veri analizi imkânı sunulacak. Böylece kurumlar kredi tahsisinden risk yönetimine kadar her aşamada daha doğru ve etkin kararlar alabilecek.

İlerleyen dönemde aynı teknolojinin, KOBİ’lerin kendi mali verilerini anlamlandırarak finansal sağlıklarını izlemelerine ve finansal erişimlerini artırmalarına olanak sağlayacak şekilde uyarlanması planlanıyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Experian Türkiye Genel Müdürü Simge Danışman, “Türkiye’de ve dünyada KOBİ’lerin finansal sisteme erişimi hâlâ sınırlı. Experian olarak bu sorunu, alternatif veri kaynaklarıyla çözmeyi hedefliyoruz. Agra Fintech’in mali veri işleme gücünü, Experian’ın ileri analitik yetkinlikleri ve global tecrübesi ile birleştirerek finansal kurumlara uçtan uca karar destek hizmetleri sunacağız. Böylece kredi süreçlerinde doğruluk, adalet ve hız kavramlarını aynı anda sunmayı mümkün kılıyoruz” dedi.

Experian Türkiye Finansal Hizmetler Lideri Ahu Atay ise, “Finansal kurumların doğru kararlar alabilmesi, yalnızca verilere değil, bu verilerin hızlı, güvenli ve anlamlı şekilde sunulmasına da bağlı. Agra Fintech ile geliştirdiğimiz çözümle, mali verileri bulut tabanlı, regülasyonlara uyumlu ve erişimi kolay bir platformla analiz ederek finansal sistemin hizmet kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Böylece hem KOBİ’ler finansal araçlara daha rahat ulaşabilecek hem de kurumlar riskleri daha etkin yönetebilecek” dedi.

Agra Fintech Kurucu Ortağı Taner Toraman ise, “Geleneksel muhasebe verileri artık sadece kayıt tutmak için değil, işletmelerin geleceğini şekillendirmek için kullanılıyor. Agra Fintech olarak, e-defter, e-fatura, mizan ve beyannameler gibi mali verileri yapay zekâ teknolojileriyle analiz ederek işletmelerin kendi finansal sağlıklarını anlamalarını ve doğru kararlar almalarını sağlıyoruz. Experian iş birliğiyle bu teknolojiyi, özellikle finansal kurumlar için geliştirilmiş yeni çözümlerle birleştirerek daha geniş bir etki yaratmayı hedefliyoruz” dedi.

Agra Fintech Kurucu Ortağı Muharrem Uğurelli ise, “Verinin gücü, onu anlamlandırabilenler tarafından değer kazanıyor. Agra Fintech olarak, yüksek işlem kapasitesine sahip, güvenli ve kendimize ait altyapımızla mali verileri saniyeler içinde analiz edebiliyor ve bunları karar vericiler için yüksek değerli içgörülere dönüştürebiliyoruz. Experian ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde bu teknolojik gücü, finansal kurumların kredi tahsisinden pazarlamaya kadar tüm karar süreçlerinde kullanabilecekleri, ölçeklenebilir ve güvenilir çözümlere dönüştürüyoruz” dedi.

Her iki kurum da kendi uzmanlık alanlarında finansal kurumlara yönelik çözümler sunmada güçlü bir lider konuma ve derin pazar tecrübesine sahip. Bu iş birliği ile taraflar, özellikle finansal kurumların kredi yaşam döngüsündeki tüm kritik aşamalarda kullanılabilecek analitik modellerin geliştirilmesi ve sunulmasına odaklanacak.

Agra Fintech Hakkında:

Agra Fintech, finansal veriyi teknolojiyle buluşturan Türkiye merkezli yenilikçi bir fintech şirketidir. e-Defter, mizan, e-fatura ve beyanname gibi e-dönüşüm verilerini yapay zekâ destekli altyapısı ile işleyerek; denetim, muhasebe, vergi ve finansal analiz süreçlerinde güvenilir, hızlı ve yenilikçi çözümler sunar. Türkiye’de mali veri analizi alanında öncü konumda bulunan Agra Fintech, bankaların çok büyük bir kısmına hizmet vermekte ve sektörde en yaygın kullanılan çözümlerden bazılarını geliştirmektedir. Şirketin geliştirdiği CreditBarometer, bankalara ve finansal kurumlara kredi yaşam döngüsünde ileri seviye karar desteği sağlarken; FinBind platformu, şirketlerin finansal sağlıklarını izlemelerine ve daha doğru kararlar almalarına olanak tanır. Agra Fintech, Türkiye’den dünyaya açılan teknolojileriyle finansal ekosistemde şeffaflığı artırmayı, karar süreçlerini güçlendirmeyi ve geleceğin finans dünyasına yön vermeyi hedeflemektedir. Daha fazla bilgi için: agrafintech.com

Experian Hakkında:

Experian, dünya genelinde bireyler ve işletmeler için fırsatlar yaratan küresel bir veri ve teknoloji şirketidir. Benzersiz veri, analitik ve yazılım çözümleriyle kredi süreçlerini yeniden tanımlar, dolandırıcılığı ortaya çıkarır ve önler, sağlık hizmetlerini sadeleştirir, dijital pazarlama çözümleri sunar ve otomotiv sektörüne dair derin içgörüler sağlar. Ayrıca milyonlarca kişinin finansal hedeflerine ulaşmasına, zaman ve para tasarrufu yapmasına yardımcı olur. Finansal hizmetlerden sağlığa, otomotivden tarım finansmanına, sigortadan birçok farklı sektöre kadar geniş bir pazarda faaliyet gösteren Experian, verinin gücünü ortaya çıkarmak ve yenilikçi çözümler geliştirmek için yetenekli insanlara ve ileri teknolojilere yatırım yapmaktadır. Londra Borsası’nda işlem gören FTSE 100 endeks şirketi (EXPN) olarak, 32 ülkede 25.200 kişilik bir ekiple faaliyet gösteren şirketin merkezi Dublin, İrlanda’dadır. Daha fazla bilgi için: experianplc.com