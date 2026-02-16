Fakir Hausgeräte Edirne Erasta AVM’de

Alman mühendisliği ve yüksek kalite standartlarıyla geliştirilen yenilikçi ürünlerini daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefleyen Fakir Hausgeräte, yeni mağazasıyla Edirneli tüketicilere temizlikten mutfağa, kişisel bakımdan yaşam alanı çözümlerine kadar uzanan zengin ürün gamını tek çatı altında sunuyor.

Fakir Shop konsepti, yalnızca bir satış noktası olmanın ötesinde; ziyaretçilerin ürünleri yakından inceleyebileceği, deneyimleyebileceği ve ihtiyaçlarına uygun çözümler için uzman ekiplerden destek alabileceği bir alışveriş deneyimi vadediyor. Mağazada Fakir Hausgeräte’nin yanı sıra dünya çapında güçlü markalar olan De'Longhi, Braun ve iYO markalarının ürünleri de tüketicilerle buluşuyor. Böylece kahve makinelerinden kişisel bakım çözümlerine kadar farklı kategorilerde premium ürün seçenekleri tek noktadan erişilebilir hale geliyor.

Bölgesel kalkınmaya ve istihdama katkı sağlayan mağaza yatırımı, aynı zamanda Edirne’de yaşayan tüketiciler için kaliteli ve yenilikçi ev teknolojilerine daha hızlı ve kolay erişim imkânı sunuyor. Açılışa özel kampanyalar ve avantajlı fırsatlar da ziyaretçileri bekliyor.

Türkiye genelinde büyümesini sürdüren Fakir Hausgeräte, yeni Fakir Shop mağazalarıyla kullanıcı deneyimini güçlendirmeye, çok markalı perakende konseptiyle tüketicilere daha kapsamlı bir alışveriş deneyimi sunmaya ve Türkiye’nin farklı şehirlerinde yatırımlarını artırmaya önümüzdeki dönemde de devam edecek.