Feast, 2025’in ilk yarısında %50’nin üzerinde büyüdü

Patates, sebze, kaplamalı ve tatlı ürün grupları başta olmak üzere geniş bir dondurulmuş gıda yelpazesini tüketicilerle buluşturan Feast, 2025 yılının ilk yarısını oldukça güçlü bir büyümeyle kapattı. Şirket, kalite, şeffaflık ve güvenilirlik standartlarını ileriye taşıyan uygulamalarıyla sektörde fark yaratırken, yılın ilk yarısını yüzde 50’nin üzerinde bir büyüme oranı ile tamamladığını açıkladı.

Feast, yılın ilk yarısında kalite standartlarını en üst seviyede korurken, uluslararası pazardaki etkinliğini de güçlendirdi. Katıldığı global fuarlar ile sektördeki iddiasını pekiştirirken iş birliklerini arttırdı.

Feast Gıda Satış ve Pazarlama Direktörü Ali Kemal Kapıcıoğlu, 2025’in ilk altı ayına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “2025’in ilk yarısı bizim için hem kalite standartlarımızı yeniden kanıtladığımız hem de global pazarda daha güçlü bir şekilde konumlandığımız bir dönem oldu. Bununla birlikte Chicago’daki NRA Show 2025 Fuarı, Dubai’deki Gulfood 2025 ve Tokyo’daki Foodex Japan fuarlarına katılarak markamızı dünyanın en prestijli sahnelerinde temsil ettik. Bugün 6 kıtada 70’in üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz ve global pazarlarda iş birliklerimizi sürekli güçlendiriyoruz.”

“YEREL TARIMI DESTEKLİYOR, İHRACATTA DEĞER YARATIYORUZ”

Feast, sadece ticari büyüme hedefleriyle değil, aynı zamanda yerel tarıma sağladığı destek ve ihracat başarılarıyla da öne çıkıyor. Çiftçilerle uzun vadeli iş birlikleri sayesinde hem ülke ekonomisine hem de sürdürülebilir üretime katkı sağlıyor. Sayın Ali Kemal Kapıcıoğlu, ilk yarıda sürdürülebilir tarım ve ihracat başarılarını da öne çıkardı: “Feast olarak sadece ticari büyümeyi değil, toplumsal faydayı da önemsiyoruz. Sözleşmeli tarım modeliyle yıllardır birlikte çalıştığımız çiftçilerimize desteğimizi sürdürdük. Bu sayede yerli üretime değer kattık ve meyve-sebze mamulleri ihracatında sektör ortalamasının üzerine çıkarak önemli bir başarıya imza attık. Tarladan sofraya uzanan zincirde her anlamda sürdürülebilirliği merkeze alıyoruz.”

“YENİ ÜRÜNLERİMİZ TÜRKİYE’DE İLK OLACAK”

Yılın ikinci yarısında Feast’i en çok heyecanlandıran gündem, inovatif ürün lansmanları. Marka, sektöre yön verecek ve tüketicilerin beklentilerini aşacak yenilikleri Türkiye’de ilk kez raflara taşıyacak. Kapıcıoğlu, yılın ikinci yarısında gerçekleştirilecek ürün lansmanlarına dair şu bilgileri verdi: “2025’in ikinci yarısı, Feast için halihazırda sahip olduğu yenilikçi algıyı pekiştireceği bir dönem olacak. Çok sayıda yeni ürün lansmanımız var ve bunların çok büyük bir kısmı Türkiye’de ilk kez tüketiciyle buluşacak. Yalnızca ürün değil tüketim alışkanlıklarına yön veren marka olma hedefimize bağlı olarak, tüketicilerimizin hayatını kolaylaştıran, sağlıklı ve lezzetli ürünler geliştiriyoruz. Yeni ürünlerimizle sektördeki standartları yeniden tanımlayacağız.”

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE DİJİTALLEŞME ÖNCELİKLERİMİZ”

Feast’in önümüzdeki dönemdeki en önemli gündemlerinden biri de sürdürülebilirlik ve dijitalleşme. Çevre dostu üretim süreçleri ve dijital kanallarda güçlenen marka iletişimi, şirketin ikinci yarı vizyonunu şekillendiriyor. Kapıcıoğlu, şirketin önümüzdeki dönem odaklarını da şu sözlerle aktardı: “Enerji verimliliğini artıran yatırımlarımız, su ve gıda israfını önlemeye yönelik projelerimiz ve çevre dostu üretim süreçlerimizle sürdürülebilirliği daha ileri taşıyacağız. Aynı zamanda dijital dünyadaki görünürlüğümüzü artırarak tüketiciyle bağımızı güçlendireceğiz. 2025’in geri kalanında hem inovatif ürünlerimizle hem de sorumlu marka anlayışımızla dondurulmuş gıda sektörüne yön vermeye devam edeceğiz.”