Fethiye'nin ilk ve ücretsiz girişimcilik programı Lidea lansmanını gerçekleştirdi

Yayınlanma: 03.12.2024 - 11:58

Güncelleme: 03.12.2024 - 11:58

Lidea tarafından düzenlenen Lidea Girişimcilik Programı, 27 Kasım tarihinde gerçekleştirilen lansmanla resmen başladı. Hipokampüs’de düzenlenen ve sosyal medya platformlarından canlı yayınlanan etkinliğe, Fethiye'de iş dünyasının önde gelen isimleri, girişimciler, yatırımcılar ve medya temsilcileri büyük ilgi gösterdi. Girişimcilerin projelerini hayata geçirmelerine destek olmayı ve ekosistemde sürdürülebilir bir etki yaratmayı amaçlayan program, eğitim, mentörlük ve yatırım fırsatlarını bir araya getiriyor.

Lidea Girişimcilik Programına başvurular 2024 yılı Ekim ayında başladı. 50’den fazla başvuru arasından 26 girişim ön kuluçka dönemine, 14 girişim ise kuluçka dönemine kabul edildi.

1.dönem ön kuluçka olarak adlandırılan "fikir aşamasındaki" ekipler için eğitim ve mentorluk süreçleri başladı. 2. dönem ön kuluçka ve 1. dönem kuluçka programı ise 2025 yılında başlayacak.

Programın açılış konuşmasını, ev sahibi Hipokampüs’ün kurucusu Eşref Aktaş gerçekleştirdi. Ardından, programın partnerlerinden Likya İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Sevinç, TOYED Oyunlaştırma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Altuğ Yılmaz ve Lidea Girişimcilik Programı Koordinatörü Altan Türel konuşmalarını yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından, programa kabul edilen ve Fethiye ile çevre bölgelerden katılan 4 girişimci, fikirlerini sunma fırsatı buldu. Girişimci adayı API AIR’ın kurucusu Can Dinler, arı kovanları üzerinden sağlık alanında geliştirdiği yenilikçi fikrini paylaştı.

Fethiyeli üniversite öğrencisi Selin Öner, “Journiary” adını verdiği girişimiyle turizm odaklı gezicilerin kendilerine özel deneyimlerini ajanda formatında oyunlaştırarak paylaştığı fikrini sundu.

Antalya’lı kadın girişimci Merve Koç, Disleksify adı verdiği disleksi çocukların eğitimlerini oyunlaştırdığı fikrini paylaştı.

Fethiye’li sağlık alanında çalışan Gözde Dokumacı ve Burak Tunçoğlu ” Nexy “ isimli girişim fikriyle giyilebilir teknoloji yardımıyla özellikle ekrana bakmaktan kaynaklanan boyun eklem problemi skolyoz hastalığına giyilebilir teknoloji ile çözüm öneren fikriyle katıldı.

Fethiye’li kaptan Doğancan Uluğ ise “smart sailing” adlı yenilikçi fikirlerini tanıttı.

Etkinlik süresince Triple Helix kurucusu Dilara Tunca İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisleri hakkında, Kıdemli yazılım mühendisi Ali Kutluözen Yapay Zekanın tarihi ve gelişimi hakkında, Mehmet Yiğit Demirtaş ise patent ve marka tescili hakkında sunumlarını gerçekleştirdiler.