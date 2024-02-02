Finans sektörünün tecrübeli ismi, elektronik para şirketinin yönetim kuruluna katıldı
Finansal teknoloji sektöründen önemli bir atama haberi geldi. Vepara, finans sektöründe uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunan deneyimli isim Sarper Özten’i yönetim kuruluna dahil etti.
Elektronik para ve o¨deme hizmetleri kurulus¸u Vepara, s¸irketin sekto¨rdeki konumunu gu¨c¸lendirme ve stratejik planlarını ileri tas¸ıma hedefleri dogˆrultusunda, finans sekto¨ru¨nün duayenlerinden Sarper Özten’i yo¨netim kuruluna dahil ettigˆini duyurdu.
Finans sekto¨ru¨nde kritik roller u¨stlendi
1997-2007 yılları arasında QNB Finansinvest'te Genel Mu¨du¨r, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak go¨rev alan Sarper Özten, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nde (TSPB) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.
INFO Yatırım Menkul Degˆerler, Sardes Factoring, Pergo Corporate Finance gibi kurulus¸lardaki kurul üyeliklerinin yanı sıra, Fibabanka’nın da kuruluşunda yer alan Özten, 2023 yılında “Yılın Yükselen Fintech Şirketi” ödülünü alan Vepara’nın Yo¨netim Kuruluna dahil oldu.
"Bu¨yu¨me ve yenilik hedeflerimize o¨nemli katkılarda bulunacak”
Vepara tarafından yapılan duyuruda, “Finans ve yatırım sekto¨rlerine getirdigˆi degˆer ve liderlik durus¸u, Sarper Özten’i sekto¨ru¨n tanınan isimlerinden biri haline getirmiştir. İs¸ du¨nyasındaki bu değerli konumu ve stratejik bakıs¸ ac¸ısı, Özten’in Yo¨netim Kurulumuza katılımını kritik hale getirdi. Kendisinin tecrübesi, Vepara’nın bu¨yu¨me ve yenilik hedeflerine o¨nemli katkılar sagˆlayacaktır.” ifadelerine yer verildi.
“S¸irketin ve sekto¨ru¨n gelecegˆine birlikte yo¨n verecegˆiz”
Geleneksel finansta kuralların Vepara gibi fintek o¨ncu¨lerinin c¸abalarıyla degˆis¸tigˆine dikkat c¸eken Vepara Yo¨netim Kurulu Üyesi Sarper Özten, “Özellikle u¨ye is¸yerlerine sundugˆu online ve fiziksel o¨deme alma c¸o¨zu¨mleriyle ekonomide dijitalles¸meyi hızlandıran Vepara’nın yetenekli ekibi ve bas¸arılı kurucu kadrosuyla hem s¸irketin hem de sekto¨ru¨n gelecegˆine birlikte yo¨n verecegˆiz” ifadelerini kullandı.
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