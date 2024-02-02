Yayınlanma: 02.02.2024 - 15:35

Güncelleme: 02.02.2024 - 15:35

Elektronik para ve o¨deme hizmetleri kurulus¸u Vepara, s¸irketin sekto¨rdeki konumunu gu¨c¸lendirme ve stratejik planlarını ileri tas¸ıma hedefleri dogˆrultusunda, finans sekto¨ru¨nün duayenlerinden Sarper Özten’i yo¨netim kuruluna dahil ettigˆini duyurdu.

Finans sekto¨ru¨nde kritik roller u¨stlendi

1997-2007 yılları arasında QNB Finansinvest'te Genel Mu¨du¨r, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak go¨rev alan Sarper Özten, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nde (TSPB) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

INFO Yatırım Menkul Degˆerler, Sardes Factoring, Pergo Corporate Finance gibi kurulus¸lardaki kurul üyeliklerinin yanı sıra, Fibabanka’nın da kuruluşunda yer alan Özten, 2023 yılında “Yılın Yükselen Fintech Şirketi” ödülünü alan Vepara’nın Yo¨netim Kuruluna dahil oldu.

"Bu¨yu¨me ve yenilik hedeflerimize o¨nemli katkılarda bulunacak”

Vepara tarafından yapılan duyuruda, “Finans ve yatırım sekto¨rlerine getirdigˆi degˆer ve liderlik durus¸u, Sarper Özten’i sekto¨ru¨n tanınan isimlerinden biri haline getirmiştir. İs¸ du¨nyasındaki bu değerli konumu ve stratejik bakıs¸ ac¸ısı, Özten’in Yo¨netim Kurulumuza katılımını kritik hale getirdi. Kendisinin tecrübesi, Vepara’nın bu¨yu¨me ve yenilik hedeflerine o¨nemli katkılar sagˆlayacaktır.” ifadelerine yer verildi.

“S¸irketin ve sekto¨ru¨n gelecegˆine birlikte yo¨n verecegˆiz”

Geleneksel finansta kuralların Vepara gibi fintek o¨ncu¨lerinin c¸abalarıyla degˆis¸tigˆine dikkat c¸eken Vepara Yo¨netim Kurulu Üyesi Sarper Özten, “Özellikle u¨ye is¸yerlerine sundugˆu online ve fiziksel o¨deme alma c¸o¨zu¨mleriyle ekonomide dijitalles¸meyi hızlandıran Vepara’nın yetenekli ekibi ve bas¸arılı kurucu kadrosuyla hem s¸irketin hem de sekto¨ru¨n gelecegˆine birlikte yo¨n verecegˆiz” ifadelerini kullandı.