Pentagon 'dünyanın en büyük ofis binası' unvanını kaptırdı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 80 yıl boyunca dünyanın en büyük ofis binasıydı; pek çok kanlı harekat oradan yönetildi. Neyse ki 80 yıl sonra bu unvanı kaptırdı ve onun yeni sahipleri, dünyanın başka bir ucundaki elmas tüccarları oldu.
İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD'de inşa edilen Pentagon binası, yaklaşık 6,5 milyon metre kare alana sahip olup, bunun 3,7 milyon metre karesi ofis olarak kullanılmaktadır.
İsminden de tahmin edebileceğiniz üzere Pentagon'un yer üstünde beş köşesi, beş katı, iki bodrum katı ve her katta da beş halka koridoru bulunmaktadır.
Pentagon'da yaklaşık 23 bin asker ve sivil çalışanın yanı sıra yaklaşık 3 bin savunma dışı destek personeli çalışmaktadır.
Ancak Pentagon, dünyanın diğer bir köşesinde açılan bu yeni tesise, 80 yıl sonra tacını kaptırmış ve an itibariyle, 'dünyanın en büyük ofis binası' unvanını kaybetmiştir.
Bu unvanın yeni sahibi, 4 bin 500'den fazla elmas tüccarı ile 27 elmas mücevherat showroomuna ev sahipliği yapan ve 7 milyon metrekare alana yayılan Surat Elmas Borsası.
Web sitesinden elde edilen bilgilere göre, Surat Elmas Borsası Hindistan'ın Surat, Gujarat merkezli ikinci elmas ticaret merkezi olarak 4 bin 500 ofis ile hizmet vermeye hazırlanıyor.
Şirket, Hindistan'dan elmas, mücevher ve mücevherat ithalatı ile ihracatını teşvik etmeyi ve ayrıca elmas üretimi ya da ticareti yapan kuruluşlara son teknoloji altyapı sağlamayı hedefliyor.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 17 Aralık 2023'teki açılış töreninde tesisten çok etkilendiğini belirtti.
Hint medyası ise tesisi, "Çok uluslu şirketlerin yüzünü kızartacak bir projeyi hayata geçirmek için bir araya gelen çok sayıda küçük işletme gerçekten ilham verici" sözleriyle duyurdu.
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