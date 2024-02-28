Pentagon 'dünyanın en büyük ofis binası' unvanını kaptırdı

cumhuriyet.com.tr
28 Şubat 2024 Çarşamba, 12:55
Pentagon 'dünyanın en büyük ofis binası' unvanını kaptırdı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 80 yıl boyunca dünyanın en büyük ofis binasıydı; pek çok kanlı harekat oradan yönetildi. Neyse ki 80 yıl sonra bu unvanı kaptırdı ve onun yeni sahipleri, dünyanın başka bir ucundaki elmas tüccarları oldu.

Pentagon 'dünyanın en büyük ofis binası' unvanını kaptırdı

İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD'de inşa edilen Pentagon binası, yaklaşık 6,5 milyon metre kare alana sahip olup, bunun 3,7 milyon metre karesi ofis olarak kullanılmaktadır.

Pentagon 'dünyanın en büyük ofis binası' unvanını kaptırdı

İsminden de tahmin edebileceğiniz üzere Pentagon'un yer üstünde beş köşesi, beş katı, iki bodrum katı ve her katta da beş halka koridoru bulunmaktadır.

Pentagon 'dünyanın en büyük ofis binası' unvanını kaptırdı

Pentagon'da yaklaşık 23 bin asker ve sivil çalışanın yanı sıra yaklaşık 3 bin savunma dışı destek personeli çalışmaktadır.

Pentagon 'dünyanın en büyük ofis binası' unvanını kaptırdı

Ancak Pentagon, dünyanın diğer bir köşesinde açılan bu yeni tesise, 80 yıl sonra tacını kaptırmış ve an itibariyle, 'dünyanın en büyük ofis binası' unvanını kaybetmiştir.

Pentagon 'dünyanın en büyük ofis binası' unvanını kaptırdı

Bu unvanın yeni sahibi, 4 bin 500'den fazla elmas tüccarı ile 27 elmas mücevherat showroomuna ev sahipliği yapan ve 7 milyon metrekare alana yayılan Surat Elmas Borsası.

Pentagon 'dünyanın en büyük ofis binası' unvanını kaptırdı

Web sitesinden elde edilen bilgilere göre, Surat Elmas Borsası Hindistan'ın Surat, Gujarat merkezli ikinci elmas ticaret merkezi olarak 4 bin 500 ofis ile hizmet vermeye hazırlanıyor.

Pentagon 'dünyanın en büyük ofis binası' unvanını kaptırdı

Şirket, Hindistan'dan elmas, mücevher ve mücevherat ithalatı ile ihracatını teşvik etmeyi ve ayrıca elmas üretimi ya da ticareti yapan kuruluşlara son teknoloji altyapı sağlamayı hedefliyor.

Pentagon 'dünyanın en büyük ofis binası' unvanını kaptırdı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 17 Aralık 2023'teki açılış töreninde tesisten çok etkilendiğini belirtti.

Pentagon 'dünyanın en büyük ofis binası' unvanını kaptırdı

Hint medyası ise tesisi, "Çok uluslu şirketlerin yüzünü kızartacak bir projeyi hayata geçirmek için bir araya gelen çok sayıda küçük işletme gerçekten ilham verici" sözleriyle duyurdu.

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