Pentagon 'dünyanın en büyük ofis binası' unvanını kaptırdı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 80 yıl boyunca dünyanın en büyük ofis binasıydı; pek çok kanlı harekat oradan yönetildi. Neyse ki 80 yıl sonra bu unvanı kaptırdı ve onun yeni sahipleri, dünyanın başka bir ucundaki elmas tüccarları oldu.