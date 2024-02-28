Sistemi çözen öğrenciler piyangodan 187 milyon TL kazandılar

Princeton Üniversitesi'nin mezun öğrencilerinden oluşan bir grup, 'sistemi yenmenin' bir yolunu bularak piyangodan milyonlarca dolar kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 10:20
Sistemi çözen öğrenciler piyangodan 187 milyon TL kazandılar
Abone Ol google-news

Mezun öğrenciler grubunun, dört eyalette, ikramiye isabet eden 66 bileti satın alarak toplamda 6 milyon doların (yaklaşık 187 milyon TL) üzerinde bir kazanç elde ettikleri belirtildi. Ancak başarılarının, "iyi şansın ötesine geçtiği" yönünde söylentiler var. 

Zira Manuel Montori IV, Matthew Gibbons, Hannah Davinroy ve Zoë Buonaiuto'dan oluşan grubun, sistemi yenmek için "stratejik bir yaklaşım" geliştirmiş olabilecekleri konuşuluyor.

BÜYÜK İKRAMİYE DAHİL

Basında yer alan haberelere göre dört arkadaş; Indiana, Missouri, Washington ve Columbia'yı kapsayan çeşitli satış noktalarından binlerce bilet satın aldı ve tüm biletler arasında en büyük ikramiye, Missouri'den alınan bilete isabet eden '5 milyon dolarlık büyük ikramiye' oldu. Diğer bir büyük ikramiyenin ise 100 bin dolar tutarında olduğu belirtildi.

Bazıları, grubun zaferinin yasallığı konusunda kaygılarını dile getirmiş olsa da yasadışı faaliyete yönelik herhangi bir kanıt bulunamadı.

Girişimci grubun farklı bölgelerde büyük çapta bir bilet satın alımları gerçekleştirdiği, her ziyarette binlerce dolar harcayarak stokları tükettikleri ve mağaza yöneticilerini şaşkına çevirdikleri bildirildi.

YA ÇOK ŞANSLILAR...

Kaliforniya Üniversitesi İstatistik Profesörü Phillip Stark, Good Morning America'ya yaptığı açıklamada, "[Bunlar] ya dünyanın en şanslı insanları ya da sistemi yenmenin bir yolunu buldular" dedi.

Öte yandan dört kişinin de gurubun lideri konumunda olan Montori tarafından kurulan Black Swan Capital LLC şirketine bağlı olması dikkat çekti.

Ayrıca uzmanlar, kazanma şanslarını artırmak için kamuya açık bilet verilerinden yararlanmış olabileceklerini düşünmekte.

YÜZLERCE BİLET SATIN ALDILAR

Indiana, Bloomington'taki bir piyango satış noktası, grubun araştırma amacıyla birden fazla ziyarette yüzlerce bilet satın aldığını aktardı.

Missouri'de iki mağaza, grup üyelerinin, biletler için toplamda 8 bin dolar harcadıklarını açıkladı.

Grubun faaliyetleri, piyango çekilişlerinde stratejik taktikler kullanmanın uygulanabilirliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Uzmanlar, stratejik yaklaşımlara rağmen kazanma olasılığının belirsizliğini koruduğunu belirtti ve "kapsamlı bilet alımlarının ağır mali kayıplarla sonuçlanabileceği" konusunda uyarıda bulundu.


piyango haberleri büyük ikramiye haberleri

İlgili Haberler

Aynı formülle tam 14 kez büyük ikramiyeyi kazandı!

Aynı formülle tam 14 kez büyük ikramiyeyi kazandı!
Piyangodan 6 milyar TL kazanmıştı, sevinci kısa sürdü!

Piyangodan 6 milyar TL kazanmıştı, sevinci kısa sürdü!
Tüm zamanların en zengin insanı tüm servetini iki dakika içinde nasıl kaybetti?

Tüm zamanların en zengin insanı tüm servetini iki dakika içinde nasıl kaybetti?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Eski Galatasaraylı Podolski şimdi 'döner kralı'... Servetine servet kattı!

Eski Galatasaraylı Podolski şimdi 'döner kralı'... Servetine servet kattı!
Kim Kardashian’ın oğlu Lionel Messi ile sahaya çıktı: Kardashian gururla paylaştı!

Kim Kardashian’ın oğlu Lionel Messi ile sahaya çıktı: Kardashian gururla paylaştı!
Alkollü sürücü kendini ihbar etti! Telefonda polise yol tarif etti...

Alkollü sürücü kendini ihbar etti! Telefonda polise yol tarif etti...
DEM Parti Bitlis adayını değiştirdi… Yeni aday Faruk İşlek kimdir?

DEM Parti Bitlis adayını değiştirdi… Yeni aday Faruk İşlek kimdir?
Kocasının temizlik takıntısı hakkında konuşan Esra Ezmeci'yi şaşırttı

Kocasının temizlik takıntısı hakkında konuşan Esra Ezmeci'yi şaşırttı
Günlük burç yorumları: 28 Şubat 2024 Çarşamba Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Şubat 2024 Çarşamba Kova burcu yorumu
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti! Ankaragücü 3-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti! Ankaragücü 3-0 Fenerbahçe
Formula 1’in yeni spikeri olacağı iddia edilen Gökhan Telkenar kimdir?

Formula 1’in yeni spikeri olacağı iddia edilen Gökhan Telkenar kimdir?