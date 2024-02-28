Sistemi çözen öğrenciler piyangodan 187 milyon TL kazandılar

Yayınlanma: 28.02.2024 - 10:20

Güncelleme: 28.02.2024 - 10:20

Mezun öğrenciler grubunun, dört eyalette, ikramiye isabet eden 66 bileti satın alarak toplamda 6 milyon doların (yaklaşık 187 milyon TL) üzerinde bir kazanç elde ettikleri belirtildi. Ancak başarılarının, "iyi şansın ötesine geçtiği" yönünde söylentiler var.

Zira Manuel Montori IV, Matthew Gibbons, Hannah Davinroy ve Zoë Buonaiuto'dan oluşan grubun, sistemi yenmek için "stratejik bir yaklaşım" geliştirmiş olabilecekleri konuşuluyor.

BÜYÜK İKRAMİYE DAHİL

Basında yer alan haberelere göre dört arkadaş; Indiana, Missouri, Washington ve Columbia'yı kapsayan çeşitli satış noktalarından binlerce bilet satın aldı ve tüm biletler arasında en büyük ikramiye, Missouri'den alınan bilete isabet eden '5 milyon dolarlık büyük ikramiye' oldu. Diğer bir büyük ikramiyenin ise 100 bin dolar tutarında olduğu belirtildi.

Bazıları, grubun zaferinin yasallığı konusunda kaygılarını dile getirmiş olsa da yasadışı faaliyete yönelik herhangi bir kanıt bulunamadı.

Girişimci grubun farklı bölgelerde büyük çapta bir bilet satın alımları gerçekleştirdiği, her ziyarette binlerce dolar harcayarak stokları tükettikleri ve mağaza yöneticilerini şaşkına çevirdikleri bildirildi.

YA ÇOK ŞANSLILAR...

Kaliforniya Üniversitesi İstatistik Profesörü Phillip Stark, Good Morning America'ya yaptığı açıklamada, "[Bunlar] ya dünyanın en şanslı insanları ya da sistemi yenmenin bir yolunu buldular" dedi.

Öte yandan dört kişinin de gurubun lideri konumunda olan Montori tarafından kurulan Black Swan Capital LLC şirketine bağlı olması dikkat çekti.

Ayrıca uzmanlar, kazanma şanslarını artırmak için kamuya açık bilet verilerinden yararlanmış olabileceklerini düşünmekte.

YÜZLERCE BİLET SATIN ALDILAR

Indiana, Bloomington'taki bir piyango satış noktası, grubun araştırma amacıyla birden fazla ziyarette yüzlerce bilet satın aldığını aktardı.

Missouri'de iki mağaza, grup üyelerinin, biletler için toplamda 8 bin dolar harcadıklarını açıkladı.

Grubun faaliyetleri, piyango çekilişlerinde stratejik taktikler kullanmanın uygulanabilirliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Uzmanlar, stratejik yaklaşımlara rağmen kazanma olasılığının belirsizliğini koruduğunu belirtti ve "kapsamlı bilet alımlarının ağır mali kayıplarla sonuçlanabileceği" konusunda uyarıda bulundu.