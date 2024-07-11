Gayrimenkul yatırımcılarının yeni gözdesi: Dubai ve Kıbrıs

Yayınlanma: 11.07.2024 - 17:42

Güncelleme: 11.07.2024 - 17:42

Yatırımcılar için güvenli bir yatırım alanı olan gayrimenkul, son yıllarda dinamikleri sürekli değişen bir endüstriye dönüşürken yapılan araştırmalar, sektörün geleceği için olumlu bir tablo çiziyor. İngiltere merkezli WTX’in 350 üst düzey profesyonel ile gerçekleştirdiği çalışmaya göre, katılımcıların birçoğu emlak piyasasının esnek bir yapıya evrilerek toparlanma eğilimi göstereceğini belirtiyor. Ekonomik duyarlılığını sürdüren Ortadoğu bölgesi ise önemli bir büyümeye tanıklık ederken, bunu fırsata dönüştüren Türk yatırımcılar rotasını Dubai ve Kıbrıs’a çeviriyor.

Dubai emlak piyasasındaki işlem sayısı 1 yılda yüzde 50 civarında arttı

Dubai ve Kıbrıs’ta gayrimenkul satışlarının birçok avantaj barındırdığını belirten Remax Revizyon Broker’ı Ramazan Sakallı ise konuya dair, “Dubai ve Kıbrıs, globalde olduğu gibi Türk yatırımcılar için de cazip hale gelmeye başladı. Bunun temelinde ise birçok faktör yer alırken, bütüncül bir yaklaşım elde etmemiz için her iki bölgeyi de ayrı incelememiz gerekiyor” değerlendirmesinde bulunurken Dubai hakkında şunları kaydetti:

“Dubai, küresel dalgalanmalara direnciyle dünyanın farklı coğrafyalarındaki yatırımcılar için kilit bölge olmaya devam ediyor. Buradaki gayrimenkuller, lüks ve şık mimarisi, sürdürülebilir yapısıyla ilgi çekerken; bölgenin ticaret merkezi olması da Dubai’yi iş insanları için giderek önemli hale getiriyor. Canlı ekonomisi ve uluslararası sermaye piyasalarına uyumluluğuyla güvenli bir liman oluyor. Öte yandan, uzun süreli ikamet imkanı gibi hükümetin yatırımcıları teşvik edecek olanaklar sunması da bireysel yatırımlara yön veriyor. Son yayımlanan veriler de Dubai emlak piyasasındaki satış işlem sayısının 1 yılda yüzde 50 civarında artması, taleplerin sarsılmaz istikrarını ortaya koyuyor.”

“Kıbrıs’ın gayrimenkul hacmi 116,30 milyar dolara ulaşacak”

Emlak piyasasıyla gelecek vaat eden bir bölge olan Kıbrıs’ta gayrimenkul hacminin bu yıl sonunda 116,30 milyar dolara ulaşması beklendiğini belirten Ramazan Sakallı, “Güneşli bir iklime sahip olan Kıbrıs, özellikle bireysel yatırımlar için kusursuz bir bölge olarak kabul edilirken birçok avantaj barındırıyor. Örneğin, nispeten düşük yaşam maliyetleri, girişimciliğe açık ekonomik ortamı, gayrimenkul fiyatlarındaki istikrar yatırımcıların ilgisini çekiyor. Çünkü, bu unsurlar yatırımcıların zarara uğramayacağını gösteriyor. Ayrıca Kıbrıs, dinamik iş ortamı, zorlu koşullar içermeyen vergi sistemiyle de iş insanları için elverişli bir yatırım alanı olarak öne çıkıyor. Biz de Remax Revizyon olarak, profesyonel 20 gayrimenkul danışmanımızla hem Dubai hem de Kıbrıs’ta yatırım yapmak isteyenlere aracılık ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Yılda 80 işlem gerçekleştiriyoruz”

Yatırımcıların güvenli bir şekilde alışveriş yapmasını mümkün kıldıklarını belirten Remax Revizyon Broker’ı Ramazan Sakallı, açıklamalarını şöyle sonlandırdı: “Dubai ve Kıbrıs’ın gayrimenkul satışlarında söz sahibi bir şirket olarak, yılda 80 işlem gerçekleştiriyoruz. Kusursuz müşteri deneyimi ilkemizle danışanlarımızın hassasiyetlerini ön planda tutarak büyümeye devam edeceğiz. Etik değerlerimiz, güvenilir ve tecrübeli ekibimizle gelecekte de sektörümüzün öncüsü olmaya devam edeceğiz.”