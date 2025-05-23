Genç Girişimci Emre Hacıevliyagil’den Türkiye ekonomisine iki katkı: Lojistik ve sigorta

Malatya kökenli genç ve vizyoner iş insanı Emre Hacıevliyagil, lojistik ve sigorta sektörlerinde attığı cesur adımlarla adından söz ettiriyor. 3 Haziran 1994’te İstanbul’da doğan Hacıevliyagil, eğitim hayatındaki sağlam temellerini girişimcilik ruhuyla birleştirerek Türkiye’nin iş dünyasında önemli bir yer edindi.

EİĞİTİMDEN GİRİŞİMCİLİĞE UZANAN BAŞARI HİKAYESİ

Emre Hacıevliyagil, eğitim yolculuğuna İstanbul’da Fatih İlköğretim Okulu’nda başladı ve Ahmet Rasim Lisesi’nden mezun olarak lise eğitimini tamamladı. Ardından Gazi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimleri ve Kamu Yönetimi bölümünden lisans derecesi alan Hacıevliyagil, yüksek lisansını İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Sermaye Piyasası alanında tamamlayarak akademik birikimini güçlendirdi. Bu sağlam eğitim altyapısı, onun iş dünyasında stratejik ve vizyoner kararlar almasında önemli bir rol oynadı.

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE ÖNCÜ ADIMLAR

Kariyerine 2017 yılında Albayrak Holding’in lojistik bölümünde operasyon ve bölge yöneticisi olarak başlayan Hacıevliyagil, sektördeki dinamikleri yakından tanıma fırsatı buldu. Bu deneyim, onun girişimcilik yolculuğunda önemli bir basamak oldu. 2012 yılında İstanbul’da Bilge Lojistik firmasını kurarak Türkiye’nin yurt içi taşımacılık sektöründe fark yaratan bir marka oluşturdu. Bilge Lojistik, yenilikçi yaklaşımı ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla kısa sürede sektörde kendine sağlam bir yer edindi.

SİGORTA SEKTÖRÜNDE YENİ BİR SOLUK: BLG GRUP SİGORTA

Emre Hacıevliyagil, girişimcilik serüvenine 2025 yılında BLG Grup Sigorta’yı kurarak yeni bir boyut kattı. Sigorta sektöründe sunduğu yenilikçi çözümler ve güvenilir hizmetlerle müşterilerinin takdirini kazanan BLG Grup Sigorta, Hacıevliyagil’in vizyoner liderliği altında hızla büyümeye devam ediyor. Şirket, müşteri memnuniyetini merkeze alan yaklaşımıyla sigorta sektöründe fark yaratıyor.

GELECEĞE YÖN VEREN BİR LİDER

Malatyalı köklerinden aldığı azim ve kararlılıkla, Emre Hacıevliyagil hem lojistik hem de sigorta sektörlerinde öncü bir figür olarak dikkat çekiyor. Eğitimli, dinamik ve yenilikçi bir iş insanı olan Hacıevliyagil, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunurken, genç girişimcilere de ilham kaynağı oluyor.