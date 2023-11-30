Grundig'in ilk deneyim mağazası İstanbul'da açıldı

Yayınlanma: 30.11.2023 - 14:52

Güncelleme: 30.11.2023 - 14:52

Arçelik’in “Daha İyi Bir Gelecek Evde Başlar” söylemiyle sürdürülebilirliği kalbine koyan markası Grundig, ilk deneyim mağazasını İstanbul Marmara Park AVM’deki MediaMarkt’ta açtı. Grundig mağazası, 87 metrekarelik bir deneyim alanında, elektronik, beyaz eşya, küçük ev aletleri kategorilerindeki en yeni teknoloji ürünlerini müşterileriyle buluşturuyor.

Grundig’in sürdürülebilir yaşam biçimlerine ilham vermek üzere tasarladığı deneyim alanında, markanın, sepet aksesuarları deniz kabuğu bazlı bioplastik kullanılarak üretilen bulaşık makinesi, tamburu geri dönüştürülmüş plastik şişeler kullanılarak üretilen Pet Tub çamaşır makinesi gibi çevre dostu ürün ve teknolojileri yer alıyor. Her bir Pet Tub çamaşır makinesinin üretiminde 60’tan fazla geri dönüştürülmüş PET şişe kullanılıyor. Grundig’in bluetooth hoparlörü Jam Earth’ün gövdesi de %100 geri dönüştürülmüş plastikten oluşuyor. Grundig bozdolapları, AeroFresh, Full Fresh + ve Vitaminzone teknolojileri ile meyve ve sebzelerin daha uzun süre muhafaza edilmesini sağlayarak gıda israfını önlüyor.

Grundig mağazasının logosu da geri dönüşüm konusundaki farkındalığı artırmayı hedefleyen Back2Life Atölyesi’nde atık malzemelerle hazırlandı. Arçelik’in bu yıl çalışmalarına başlayan sürdürülebilir sanat atölyesi Back2Life’ta, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Tesislerinden çıkan malzemelerle tasarımlar yapılıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM İÇİN TEKNOLOJİLER

Türkiye’de sürdürülebilirlik alanında geniş çapta iletişim yapan ilk marka olan Grundig, gıda israfından iklim krizine, denizlerde plastiksiz yaşama kadar birçok konuda toplumda bilinç yaratmayı amaç ediniyor.

Geliştirdiği ürün ve teknolojilerle sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlayan Grundig, 2017 yılından bu yana ürünlerinde geri dönüştürülmüş pet şişeler kullanıyor.

Ambalaj süreçlerinin neden olduğu çevresel etkileri azaltmak için de yeniden kullanım projeleri hayata geçiren Grundig, ambalajlarında kolayca geri dönüştürülebilir ve sürdürülebilir malzemeler kullanıyor.

Grundig geçen yıldan bu yana %40 oranında EPS içermeyen ambalaj elde etti. Genişletilmiş Polistiren (EPS), toplanması ve geri dönüştürülmesi zor olan petrol bazlı bir köpük. 2025 yılına kadar Grundig ambalajlarının tamamının EPS içermemesi hedefleniyor.

GIDA İSRAFINA DİKKAT ÇEKEN CHATBOT UYGULAMASI

Ev elektroniği kategorisinde en geniş ürün yelpazesine sahip olan Avrupalı marka olma özelliğini taşıyan Grundig, 2017 yılında başlattığı “Ruhun Doysun” projesiyle de sürdürülebilir bir yaşam tarzıyla ilgili farkındalığı artırmayı hedefliyor. Gıda israfına dikkat çekerek, bu konuda ipuçları vermek için bu yıl Meta platformu üzerinden bir kampanya gerçekleştiren Grundig, bu alanda Türkiye’nin ilk yapay zeka alt tabanlı Instagram chatbot’unu oluşturdu. Instagram Ruhun Doysun hesabına gıda emojisi gönderildiğinde o gıda ile ilgili sıfır atık ipuçları ve yemek tarifleri verilen kampanya boyunca, 319 bin emoji gönderildi. Kampanyayla 33 milyon erişime ulaşıldı.