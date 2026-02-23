Halil Yılmaz’ın engel tanımayan direnişi teknolojiyle özgürlüğe dönüşüyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 2025 verilerine göre, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 16’sına denk gelen 1,3 milyar insan önemli bir engellilikle yaşamını sürdürüyor. Bu istatistiksel gerçeklik, erişilebilir mobilite çözümlerinin küresel ölçekteki devasa pazar potansiyelini ve insani gerekliliğini tartışmasız bir biçimde kanıtlıyor. Engelli bireylerin sosyal hayata aktif katılımı, teknolojik mobilite araçlarına erişim imkanlarıyla doğrudan bir korelasyon içerisinde bulunuyor. Doğru cihaz kullanımı, bireylerin yaşam kalitesini artırırken bası yaraları ve skolyoz gibi ikincil sağlık sorunlarını yüzde 40'a varan oranlarda düşürebiliyor. Sağlık sistemleri üzerindeki yükün azaltılması ve toplumsal refahın artırılması noktasında bu teknolojik müdahaleler kritik bir değer taşıyor.

Sektördeki bu dönüşüm ve küresel verilerin ışığında Maz Mobilite Kurucu ve CEO’su Halil Yılmaz, kapsayıcı teknolojilerin geleceğine dair stratejik bir bakış açısı sunuyor. Yılmaz, Türkiye’nin bu alandaki potansiyelini vurgulayarak teknolojinin insan odaklı kullanımının önemine dikkat çekiyor: "Dünya nüfusunun büyük bir kısmını etkileyen mobilite kısıtlamaları, inovasyonun en çok ihtiyaç duyulduğu alanların başında geliyor. Biz, sunduğumuz çözümlerle sadece bir cihaz değil, bireylere özgürlüğünü ve toplumsal rollerini geri kazandırmayı hedefliyoruz. İkincil sağlık sorunlarını azaltan bu teknolojiler, aynı zamanda uzun vadeli ekonomik ve sosyal kazanımların da kapısını aralıyor."

"TÜRKİYE, YERLİ MOBİLİTE TEKNOLOJİLERİNDE KÜRESEL BİR GÜÇ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası kapsamında Türkiye'nin mikromobilite ve engelsiz ulaşım alanındaki vizyonu net bir biçimde ortaya konuyor. Rapora göre, Türkiye'nin otonom ve bağlantılı araç teknolojileriyle uyumlu yeni nesil mobilite araçlarında bir üretim üssü haline gelmesi hedefleniyor. Bu stratejik planlama, yerli girişimlerin küresel pazarda rekabet edebilirliğini artıracak teşvik ve altyapı çalışmalarını önceliklendiriyor. Özellikle erişilebilir ulaşım ekosisteminin dijital dönüşümle entegre edilmesi, ülke ekonomisinin yüksek katma değerli üretim kapasitesini doğrudan destekliyor. Mobilite ekosisteminin GSYİH içindeki payının artırılması, önümüzdeki beş yıllık projeksiyonun en temel bileşenlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Yılmaz, bakanlığın çizdiği bu vizyonun yerli teknoloji üreticileri için çok boyutlu fırsatlar barındırdığını ifade ediyor: "Maz Mobilite olarak bu stratejik hedefler doğrultusunda, engelsiz yaşam teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltacak Ar-Ge projelerine odaklanıyoruz. Türkiye’nin mühendislik gücünü, empati odaklı tasarım süreçleriyle birleştirerek dünya standartlarında ürünler geliştirme kararlılığındayız. Hedefimiz, sadece bir tedarikçi olmak değil, Türkiye'nin engelsiz yaşam ekosisteminde teknoloji ve empatiyi birleştiren en güvenilir rehber olmaktır."

İNOVASYON ODAKLI YAKLAŞIMLAR ENGELSİZ YAŞAM KALİTESİNİ OPTİMİZE EDİYOR

Küresel mobilite pazarı, yapay zeka ve bağlantılı teknolojilerin entegrasyonuyla birlikte radikal bir değişim süreci yaşıyor. Engelsiz yaşam teknolojileri, artık sadece mekanik destek sistemlerinden ibaret kalmayıp, kullanıcı verilerini işleyen akıllı platformlara dönüşüyor. Bu teknolojik evrim, bireylerin kentsel altyapıyla olan etkileşimini kolaylaştırarak sosyal bariyerleri ortadan kaldırıyor. Yatırımcıların ve kamu politikalarının bu alana yönelmesi, erişilebilirliğin evrensel bir tasarım standardı haline gelmesini hızlandırıyor. Geleceğin akıllı şehirlerinde, herkes için eşit hareket imkanı sunan modüler ve çevre dostu ulaşım çözümleri merkezde yer alacak. Sosyo-ekonomik kalkınmanın temel bir göstergesi olan mobilite adaleti, teknolojik ilerlemelerin en somut çıktısı olarak değerlendiriliyor.

"KENDİ DİRENİŞ HİKAYEMİ, MİLYONLARIN ÖZGÜRLÜK YOLCULUĞUNA DÖNÜŞTÜRMEYİ HEDEFLİYORUM"

Bugün Türkiye’de akülü tekerlekli sandalye üretiminin sınırlı olması, sektörde ithal ürün bağımlılığını artırıyor ve bu durum fiyatların yükselmesine neden olarak son kullanıcıların erişimini zorlaştırıyor. Maz Mobilite, yerli üretim yatırımlarıyla hem maliyetleri düşürmeyi hem de ürünleri daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor. İstanbul Beylikdüzü ve Ankara Yenimahalle’de faaliyet gösteren Maz Mobilite, hem bireysel kullanıcılar hem de kurumsal çözüm ortakları için sürdürülebilir mobilite çözümleri sunuyor. Yerli üretim hedefi doğrultusunda, önümüzdeki yıllarda ihracat yaparak ülke ekonomisine döviz kazandırmayı ve Türkiye’yi mobilite teknolojilerinde bölgesel bir merkez haline getirmeyi amaçlıyor.

Maz Mobilite, geleneksel bir medikal cihaz sağlayıcısı olmanın ötesinde, Halil Yılmaz’ın kişisel mücadelesinden doğan bir vizyonla hareket ediyor. 2020 yılında kurulan şirket, kurucusu Yılmaz’ın 30 yıllık bir akülü tekerlekli sandalye kullanıcısı olarak sektörde yaşadığı sorunlardan doğan bir girişim olarak dikkat çekiyor. Sadece bir satıcı değil, aynı zamanda kullanıcı kimliğiyle hareket eden marka, engelli ürünleri alanında empatiyi operasyonel modele dönüştürüyor. Yılmaz konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Maz Mobilite, akülü tekerlekli sandalye, manuel tekerlekli sandalye, engelli çocuk puseti ve hasta yatağı gibi temel mobilite çözümlerinde doğru ürünü doğru kullanıcıyla buluşturmayı merkeze alıyor. Bünyesinde görev yapan fizyoterapist desteğiyle, kullanıcıların hastalık gruplarına ve fiziksel ihtiyaçlarına uygun ürün seçimi yapılırken, standart ürünler gerekli durumlarda kişiye özel aparatlar geliştirilerek optimize ediliyor. Maz Mobilite benim için sadece bir ticari girişim değil, aynı zamanda kişisel bir direnişin ve toplumsal bir sorumluluğun ürünüdür. Yaşadığım zorluklardan edindiğim tecrübeleri, başkalarının hayatını kolaylaştıracak teknolojik çözümlere dönüştürmek en büyük motivasyon kaynağım. Bugün markamızla hem bireysel kullanıcılara hem de kurumsal çözüm ortaklarımıza, engelleri ortadan kaldıran yüksek teknolojili araçlar sunuyoruz. Gelecek planlarımız yeni yatırımlarla, Türkiye'den dünyaya ihraç edilecek bir mobilite markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Amacımız, empatiyi mühendislik ile harmanlayarak herkes için erişilebilir bir dünya inşa etmektir. "