Havaş, global operasyonlarını SAP S/4HANA ile yeniden tasarladı

TAV Havalimanları iştiraki olan ve Türkiye’de 30 havalimanının yanı sıra Letonya ve Hırvatistan’da da faaliyet gösteren, Türkiye’nin en köklü yer hizmetleri şirketi Havaş, “Rising Havaş” adını verdiği SAP S/4HANA dönüşüm projesinde operasyonel süreçlerini bulut tabanlı, modern bir altyapıya taşıdı. SAP’nin Platin | Global iş ortağı Detaysoft danışmanlığında 1 yılda tamamlanan projeyle, Havaş’ın tüm iş süreçlerini sade ve basit şekilde yönetebilmesi sağlandı. Çevik bir altyapı sayesinde hız ve verimlilik artırıldı, akıllı ERP ile süreçler otomatize edildi.

“OPERASYONLARIMIZI UÇTAN UCA MODERNLEŞTİRDİK”

1933 yılında kurulan ve Türkiye’nin en köklü yer hizmetleri markası olarak dünyada 200’den fazla havayoluna yer hizmetleri sunan Havaş’ın Genel Müdürü Mehmet Bozdemir: “Rising Havaş projesi, dijital dönüşüm yolculuğumuzda attığımız en önemli stratejik adımlardan biri oldu. Operasyonlarımızı daha görünür, ölçülebilir ve kontrol edilebilir bir yapıya kavuşturduk. Süreçlerimizi uçtan uca daha sade, çevik ve güvenli hale getiren bu dönüşüm sayesinde hem bugünümüzü modernize ediyor hem de geleceğe güçlü bir teknolojik altyapıyla hazırlanıyoruz. Türkiye’den Letonya’ya uzanan tüm ağımızda süreçlerimizi tek bir akıllı platformda birleştirerek verimlilik ve hız kazandık. Entegrasyon kabiliyetimizin artmasıyla 50’nin üzerinde SAP dışı sistemle kesintisiz iletişim kurabiliyor, süreçleri tek merkezden yönetebiliyoruz. Bu dönüşüm hem sahadaki ekiplerimizin işini kolaylaştırdı hem de müşterilerimize sunduğumuz hizmeti daha istikrarlı ve verimli bir hale getirdi. Detaysoft ve proje ekibimizle birlikte ortaya koyduğumuz bu başarı, Havaş’ın gelecekteki yenilikçi adımlarının da sağlam bir temelini oluşturuyor” dedi.

Rising Havaş projesi kapsamında Havaş’ın tüm servisleri, CPI (Cloud Platform Integration) üzerinden SAP’nin güvenli bulut altyapısına taşınarak daha bütünleşik, hızlı ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürüldü. İnsan kaynaklarında zaman yönetimi ile kiralık alan süreçlerinin SAP RE (Real Estate) modülü üzerinden yürütülmesi, departmanlar arası koordinasyonu güçlendirirken manuel süreçleri ortadan kaldırdı. Akıllı ERP yapısının devreye alınması, iş süreçlerinin büyük ölçüde otomatikleşmesini mümkün kıldı. Toplam 13 modül ile 4 teknik yapı devreye alınarak tamamlanan dönüşümde, Havaş’ın 350’den fazla canlı kullanıcısı yeni sisteme geçti.

“HAVACILIK SEKTÖRÜNDE DİJİTAL OLGUNLUĞU ARTIRAN ÖRNEK PROJELERDEN BİRİ”

SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan ise projeye dair şu değerlendirmede bulundu: “Rising Havaş projesi, sivil havacılık sektöründe dijital olgunluğu temsil eden örnek projelerden biri olarak öne çıkıyor. Böylesine yoğun ve çok lokasyonlu bir operasyonun modernize edilerek bulut tabanlı bir yapıya taşınması, vizyoner bir yaklaşım gerektiriyordu. Havaş’ın kararlılığı, projenin başarısındaki en belirleyici unsur oldu.

SAP Türkiye olarak, Detaysoft ile her aşamasında değer üretmekten büyük memnuniyet duyduğumuz bu projenin, Havaş’ın gelecekteki teknoloji yatırımlarına sağlam bir zemin hazırlayacağına ve sektöre önemli katkılarda bulunacağına inanıyorum. Projede özveri ile çalışan tüm ekipleri tebrik ediyorum.”

“YÜKSEK UZMANLIK GEREKTİREN BİR DÖNÜŞÜM SÜRECİ BAŞARI İLE TAMAMLANDI”

Projenin liderliğini üstlenen Detaysoft Satıştan Sorumlu Genel Müdürü Fatih İnanç ise şu açıklamada bulundu: “Rising Havaş hem kapsamı hem de çok lokasyonlu yapısı nedeniyle güçlü bir koordinasyon ve yüksek uzmanlık gerektiren bir dönüşüm süreci oldu. Havaş’ın operasyonel ihtiyaçlarını, entegrasyon mimarisini ve sektör dinamiklerini yakından analiz ederek RISE with SAP dönüşüm paketini uyguladık. Tüm servislerin bulut altyapısına güvenli bir şekilde taşınması, entegrasyonun sorunsuz gerçekleştirilmesi ve mali, lojistik süreçlerin sadeleştirilmesi, projenin başarısında kritik rol oynadı. Havaş’ın dijitalleşme vizyonunu somut çıktılara dönüştürmekten büyük mutluluk duyuyoruz.”