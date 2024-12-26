Hazır yapı şirketi, çelik ev serisinin lansmanını 6 Ocak’ta gerçekleştirecek

Yayınlanma: 26.12.2024 - 11:56

Güncelleme: 26.12.2024 - 11:56

Coğrafi konumu itibarıyla dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri üstünde konumlanan Türkiye’deki bu gerçek, hem ekonomik hem de manevi birçok risk barındırıyor. Öyle ki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) 1 Ocak-15 Aralık 2024 döneminde 30 bin 400’den fazla depremi belgelediği kaydedilirken; deprem kaynaklı kayıpların önüne geçmek için binalara dayanıklılık kazandıracak yatırımlar yapmak ya da dayanıklı yapıları tercih etmek gerekiyor. Lüks konut projeleri ve yenilikçi mimari çözümleriyle sektörün öncülerinden biri olarak konumlanan Karmod Prefabrik, 6 Ocak’ta lansmanını gerçekleştireceği çelik ev tasarımlarında kullanılacak "İmparatorluk Serisi" ile kullanıcılara depreme dayanıklı, konforlu yaşam alanları vaat ediyor.

Proje, toplam 22 adet tasarımdan oluşuyor

Çelik yapıların betonlara kıyasla yaklaşık yüzde 30 ila 50 daha fazla esneklik ve dayanıklılık sağladığını aktaran Karmod Prefabrik Mimarı Muhammet Ensar Çankaya, “Yenilikçi tasarımlarımızı, ileri düzey Ar-Ge çalışmaları ve teknoloji yatırımlarımızla destekliyoruz. Üretim altyapısının modernizasyonu için makine parkurlarına yaptığımız yeni yatırımlarla premium ürün kalitesinde sektörde öncü olarak konumlanıyoruz. Bu inovatif yaklaşımla estetik ve dayanıklılığı birleştirerek, üst segment ürünlerde yeni standartlar belirliyoruz. Gelecek yıl lansmanını yapacağımız çelik ev serimizle de bu yaklaşımlarımızı somut projelere dönüştürme gücümüzü ortaya koyuyoruz” diyerek projelerine dair detayları da paylaştı.

Karmod’un İmparatorluk Serisi, 15 tek katlı ve 7 çift katlı model olmak üzere toplam 22 adet tasarımdan oluşuyor. Modern mimarinin zarafetini taşıyan evler, dayanıklılığı, estetiği ve konforu bir araya getiriyor. İleri düzey yalıtım teknolojileri, çevre dostu malzemeler ve akıllı sistemleriyle donatılan evler, her detayda kullanıcılara özeni hissettiriyor.

“Farklı bir yaşam deneyimi sunuyoruz”

Çelik yapı serisinin depreme karşı hasar riskinin düşük ve inşaat süresinin diğerlerine kıyasla kısa olmasıyla lüks konut kullanımı için de öne çıktığının altını çizen Karmod Prefabrik Mimarı Muhammet Ensar Çankaya, çelik ev tasarımında kullanılacak olan yeni “İmparatorluk Serisi”nin mimari vizyonunu şu sözlerle tanımlıyor: “Bu projede çelik yapı teknolojilerini en yenilikçi çözümlerle bir araya getirerek, sıradan konutlardan farklı olarak bir yaşam deneyimi sunan mekanlar oluşturduk. Premium segmentte konfor, güven ve estetik dengesini kusursuz bir uyumla yakaladık. Bunun yanı sıra, yapılarımız depreme dayanıklılıkta en üst düzey standartları karşılıyor ve gönül rahatlığıyla tercih edilebiliyor.”