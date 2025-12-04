Hepsi bir arada lazer teknolojileri ile hizmet: ALL-IN-ONE

No Touch Laser, SMILE Laser ve SILK Laser teknolojilerini aynı grup çatısı altında sunan Veni Vidi Göz Sağlık Grubu, göz sağlığı alanında dünyada kullanılan tüm güncel lazer teknolojilerini tek çatı altında toplayarak, hastalarına kişiye özel tedavi imkânı sunuyor. Kurumun Medikal Direktörü, Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ertan Sunay, lazer göz cerrahisindeki son gelişmeleri ve merkezin teknolojik altyapısını anlattı.

“HER HASTAYA AYNI LAZERİ DEĞİL, EN UYGUN LAZERİ SEÇİYORUZ”

Op. Dr. Ertan Sunay, lazer göz cerrahisinin artık tek tip bir işlem olmaktan çıktığını vurguluyor:

“Bugün geldiğimiz noktada, miyopi, hipermetropi ve astigmat tedavisinde farklı lazer teknolojilerini kişiye özel olarak planlayabiliyoruz. Veni Vidi Göz olarak NO TOUCH Laser, SMILE Laser ve SILK Laseri aynı bünyede bulundurmamızın temel nedeni de bu. Her hastaya aynı yöntemi önermek yerine, kornea yapısı, yaşam tarzı, mesleği ve beklentilerine göre en doğru lazer teknolojisini seçiyoruz.”

NO TOUCH LASER : GÖZE DOKUNMADAN, YÜZEYDEN TEDAVİ

Veni Vidi Göz’ün uzun yıllardır uyguladığı NO TOUCH Laser, adından da anlaşılacağı üzere göze temas olmadan, yüzeyden uygulanan bir lazer tedavisi yöntemi.

Op. Dr. Sunay, bu teknolojinin özellikle temaslı spor yapan, ince kornealı ya da gözle temasın minimumda tutulmasının istendiği hastalarda önemli bir seçenek olduğunu belirtiyor:

“NO TOUCH Laser’de göz yüzeyine herhangi bir mekanik temas veya kesi yapılmıyor. Bu, hem hastanın psikolojik konforunu artırıyor hem de belirli hasta gruplarında güven veren bir alternatif sunuyor. Uygun hastalarda, kısa sürede günlük hayata dönüş mümkün olabiliyor.”

KÜÇÜK KESİ İLE MİNİMAL İNVAZİV YAKLAŞIMLAR: SMILE VE SILK YÖNTEMLERİ

Son yıllarda dünya genelinde öne çıkan teknolojiler, kornea üzerinde minimal lazer girişimi ile göz kırma kusurlarını mükemmel ölçekte düzeltmeyi başarmamızı sağlıyor. SMILE (Small Incision Lenticule Extraction) ve SILK (Smooth Incision Lenticule Keratomileusis) bu grupta yer alan iki lazer tedavisi türü. Klasik yöntemlere kıyasla kornea dokusuna çok daha küçük lazer kesisi ile müdahale edilmesi, bu tedavilerin en dikkat çeken özelliklerinden.

Op. Dr. Sunay, yeni nesil lazer tedavi yöntemlerinin özellikle konfor beklentisi yüksek, aktif çalışan ve sosyal yaşamı yoğun hastalar tarafından tercih edildiğini ifade ediyor:

“SMILE ve SILK lazerde, korneada sadece milimetrik bir tünel kesisiyle işlem yapıyoruz. Bu, hastaların ameliyat sonrasındaki konforunu olumlu etkiliyor. Göz kuruluğu şikâyetleri ve iyileşme süreci açısından da uygun adaylarda avantaj sağlayan yöntemler bunlar. Veni Vidi Göz’de SMILE ve SILK lazeri, detaylı ön değerlendirme sonrası, gerçekten bu teknolojiye uygun göz yapısına sahip hastalara öneriyoruz.”

Bu teknolojilerin kişisel hale getirilmiş tedavi planları ve çok hassas doku değişimleri oluşturmasıyla dikkat çektiğini belirten Op. Dr. Sunay, şu bilgileri paylaşıyor: “SMILE ve SILK Lazer, kornea dokusunda son derece kontrollü ve pürüzsüz bir kontur değişimiyle miyopi ve astigmatik kusurları saniyeler içinde düzelten modern birer lazer platformu. SMILE, SILK, FemtoLASIK ve SAT (No Touch lazer türevleri) olarak gruplanan Excimer lazer tedavileri artık cep telefonu, bilgisayar, internet ve sosyal medya platformları gibi modern çağın en rağbet gören kullanım alanlarından birini oluşturmakta”.

GELİŞMİŞ TANI CİHAZLARI İLE DESTEKLENEN TEKNOLOJİK ALTYAPI

Lazer teknolojilerinin tek başına yeterli olmadığının altını çizen Op. Dr. Ertan Sunay, tanı sürecinin önemine dikkat çekiyor:

“Lazer ameliyatı kararını verirken, en az lazer cihazı kadar kıymetli olan şey, ayrıntılı ön tetkiklerdir. Veni Vidi Göz’de kornea haritalaması, göz içi basınç ölçümleri, retina değerlendirmeleri ve kuru göz testleri gibi çok sayıda parametreyi bir arada değerlendiriyoruz. Tüm bu veriler, hangi lazer teknolojisinin o hasta için en güvenli ve en uygun seçenek olduğunu anlamamıza yardımcı oluyor.”

GÜVENLİK, DENEYİM VE KİŞİYE ÖZEL YAKLAŞIM

Veni Vidi Göz Sağlık Grubu, lazer cerrahisindeki teknolojik altyapısını, uzman hekim kadrosuyla birleştirerek, hastalara güvenli bir tedavi süreci sunmayı amaçlıyor.

“Lazer teknolojilerinin çeşitlenmesi, aslında bizim için bir ‘opsiyon zenginliği’ anlamına geliyor.” diyen Op. Dr. Sunay sözlerini şöyle tamamlıyor:

“Bizim önceliğimiz; hastalarımızın göz sağlığını, mesleki ve sosyal hayatlarını, gelecekteki ihtiyaçlarını birlikte değerlendirerek, uzun vadeli bir bakış açısıyla hareket etmek. NO TOUCH Laser, SMILE Laser ve SILK Laser gibi dünya çapında kullanılan lazer yöntemlerini aynı çatı altında sunabilmek, bu yaklaşımımızın önemli bir parçası.”