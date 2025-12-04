Hizmet ihracatında çifte rekor: 1,2 milyar dolarlık turizm başarısı

Coral Travel Group, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından düzenlenen “HİB 2024 Yılı Hizmet İhracatı Ödül Töreni”nde iki kategoride birden birincilik elde ederek büyük başarıya imza attı. Grup, “Finans, Sigorta ve Diğer Mali Hizmetler” kategorisinde Coral Travel Group (Coral Holding A.Ş.) olarak, “Seyahat Acenteliği Hizmetleri” kategorisinde ise iştiraki Odeon Turizm (Odeon Turizm İşletmeciliği A.Ş.) ile birincilik ödülü aldı. Ödüller, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat tarafından takdim edildi.

İstanbul’da gerçekleştirilen törende, Türkiye ekonomisine hizmet ihracatıyla katkı sağlayan şirketler 20 farklı kategoride ödüllendirildi. Toplam 60 ödülün verildiği organizasyonda, Türkiye’ye en fazla döviz kazandıran şirketler ön plana çıktı.

“TÜRKİYE’YE 1 MİLYAR DOLARDAN FAZLA DÖVİZ KAZANDIRIYORUZ”

Odeon Turizm Destinasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Odeon Turizm Genel Müdürü Ozan Somaklar, turizm sektöründe ihracat liderliğini sürdürmekten gurur duyduklarını belirterek, “1992’den bu yana milyonlarca misafirimize Türkiye’nin eşsiz güzelliklerini tanıtarak hizmet veriyoruz. Bugün ulaştığımız 1 milyar 261 milyon dolarlık hizmet ihracatımız, istikrarlı büyüme stratejimizin en güçlü göstergesidir” dedi.

“HEDEFİMİZ TURİZM İHRACATINDAKİ BAŞARIYI BÜYÜTEREK SÜRDÜRMEK”

Ödülü Coral Travel Group adına alan Mali İşler Başkanı (CFO) Murat Aytoğu ise, grubun 33 yılda 39 milyondan fazla misafire hizmet verdiğini hatırlatarak, “2024 yılında Türkiye’de 1,6 milyon turiste hizmet sunduk, yılı 1,8 milyona yakın turistle tamamlamaya hazırlanıyoruz. Elde ettiğimiz başarı grubumuzun köklü geçmişi ve sürdürülebilir büyüme stratejisinin bir sonucudur” ifadelerini kullandı.





21 ÜLKEDE 37 ŞİRKET, YILDA 3,8 MİLYON MİSAFİR

Tur operatörlüğünden konaklamaya, destinasyon hizmetlerinden havacılık ve güvenliğe kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren Coral Travel Group; 21 ülkede 37 şirketi ve 6 binden fazla çalışanıyla yılda yaklaşık 3,8 milyon misafire hizmet veriyor. Grup, dijital dönüşüm yatırımlarıyla yeni pazarlarda büyümeyi ve ihracat başarısını güçlendirmeyi hedefliyor.

ODEON TURİZM’DEN HALKA ARZ HAMLESİ

Coral Travel Group iştiraki Odeon Turizm İşletmeciliği A.Ş., sermaye piyasalarında büyüme hedeflerini desteklemek amacıyla halka arz sürecini başlattı. Halka arzın, grubun finansal yapısını güçlendirmesi ve sektörde sürdürülebilir büyümeye katkı sağlaması bekleniyor.

Odeon Turizm; otelcilikten tur operatörlüğüne ve güvenlik hizmetlerine uzanan entegre yapısıyla faaliyet gösteriyor. Grup; Seven Seas Life, Marvida Family Eco gibi otel markaları, Coral Seyahat A.Ş. ve Odeon Güvenlik Hizmetleri A.Ş. ile sektörün birçok alanında yer alıyor.