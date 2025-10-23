idenfit, Unleash World 2025 sahnesinde yeni nesil İK çözümlerini tanıttı

20–22 Ekim 2025 tarihlerinde Paris’te düzenlenen Unleash World 2025, bu yıl da insan kaynakları (İK) teknolojilerinin nabzını tuttu. Alanında Avrupa’nın en prestijli buluşmalarından biri olarak geleceğin işgücü modelini yeniden tanımlayan etkinlik, dünya genelinde 250’den fazla marka ve 5 binin üzerinde profesyoneli buluşturdu. İnsan kaynakları ve işgücü yönetimi yazılımı idenfit, bu yıl ikinci kez Gold Partner olarak etkinlikteki yerini aldı. Etkinliğe küresel güvenlik şirketi Suprema ile birlikte katılan marka, bu işbirliğiyle uluslararası büyüme vizyonunu güçlendirirken global sahnedeki varlığını pekiştirdi.

“BU İŞBİRLİĞİ, GLOBAL BÜYÜME YOLCULUĞUMUZDA STRATEJİK BİR ADIM”

Etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan idenfit Kurucusu ve CEO’su Nazım Onur Bayındır, şu ifadeleri kullandı: “Unleash World, İK teknolojilerinin kalbinin attığı yer. Bu yıl ikinci kez Gold Partner olarak yer almak, idenfit’in global büyüme yolculuğunda stratejik bir adım oldu. Etkinliğe Suprema ile birlikte katılarak insan kaynakları yönetimindeki güvenli, akıllı ve entegre çözümlerimizi tanıttık. Amacımız, teknolojiyi yalnızca bir araç olarak değil; kurumların geleceğini inşa eden bir değer olarak konumlandırmak.”

“İŞGÜCÜ YÖNETİMİNDE YENİ BİR STANDART OLUŞTURMAYI AMAÇLIYORUZ”

Nazım Onur Bayındır, “Bu yılki buluşmada, güvenlik teknolojilerinde uzman Suprema ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğiyle dikkat çektik. Suprema’nın biyometrik güvenliğin yanı sıra, zaman ve devam takip sistemleri konusundaki uzmanlığı ile idenfit’in bütünleşik İK yönetim altyapısını bir araya getirerek kurumlara daha güvenli, ölçülebilir ve verimli bir dijital dönüşüm deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Özellikle birden fazla lokasyonda vardiyalı çalışan şirketler için, yüksek doğrulukta veri toplama ve analiz etme imkanı sağlayarak, işgücü yönetiminde yeni bir standart oluşturmayı amaçlıyoruz” diyerek açıklamalarına şunları ekledi:

“Unleash World 2025’te yeni nesil çözümlerimizi de tanıtma fırsatını bulduk. Bunların başında Performans yönetimi modülümüz ve yapay zeka destekli işe alım çözümümüz Hiringoz yer alıyor. Performans Yönetimi Modülü; OKR (Amaçlar ve Anahtar Sonuçlar), KPI (Anahtar Performans Göstergesi), bireysel hedef takibini, 360° değerlendirme fırsatını tek bir sistemde entegre ederek kurumların performans odaklı bir kültür oluşturmasına katkıda bulunuyor. İşe alım profesyonellerinin büyük bölümü zamanını operasyonel işlere harcıyor. Oysa asıl değer, stratejik kararlar ve aday deneyimine odaklanmakta yatıyor. Hiringoz, ekiplere özel bir yapay zeka destekli işe alım profesyoneli kazandırarak operasyonel yükün %74’ünü devralıyor. Böylece işe alım süreçlerinde hız, objektiflik ve strateji kazandırıyor. Bu sayede şirketler, doğru adayı doğru pozisyonla eşleştirerek hem verimlilik hem de sürdürülebilirlik açısından önemli kazanımlar elde ediyor.”

“SÜREKLİ GELİŞEN VE YENİLENEN BİR ALTYAPIYA SAHİBİZ”

İnsan kaynakları yönetimine bütüncül bir bakış açısı getirdiklerinin altını çizen idenfit Kurucusu ve CEO’su Nazım Onur Bayındır, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

“Amacımız kurumların personel devam kontrol sisteminden (PDKS) performans yönetimine, bordrodan izin takibine kadar tüm İK süreçlerini tek bir dijital platformdan yönetmesini sağlamak. Bulut tabanlı ve modüler yapımız sayesinde, şirketler büyüdükçe biz de onlarla birlikte ölçeklenip ihtiyaçlarına göre şekillenebiliyoruz. Modern iş dünyasının dinamiklerine uygun olarak sürekli gelişen ve yenilenen bir altyapıya sahibiz. Verimlilik, güvenlik ve şeffaflık bizim için sadece teknik hedefler değil; aynı zamanda iş yapış biçimimizin temelini oluşturuyor.”

