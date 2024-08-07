İlişki tavsiyesi veren yapay zeka astroloji uygulaması tanıtıldı

Yayınlanma: 07.08.2024 - 14:27

Güncelleme: 07.08.2024 - 14:27

Astrolojide, kişinin doğum anında gezegenlerin diziliminin, karakterini ve yaşam yolunu etkilediğine inanılıyor. Birçok kişi kariyer, sağlık, ilişki, evlilik, yatırım gibi konularda astrolojiden tavsiye alıyor. Astrolojinin, ilişki danışmanlığı alanında uyumu analiz etmek ve kişiler arası dinamikleri anlamak için sıklıkla kullanıldığı da biliniyor.

Astrolojiye yeni bir soluk getiren yapay zeka astroloji uygulaması Stellium’un kurucusu Melih Gürgah, yeni ekledikleri uyumluluk analizi özelliğiyle artık kullanıcıların partnerleriyle astrolojik uyumlarını analiz ederek ilişkinin pozitif ve negatif yanlarına özel tavsiyeler alabileceklerini duyurdu.

Yapay zeka tabanlı geliştirdikleri uygulamanın kullanıcılara ücretsiz doğum haritası analizi, astrolojik tahminler, günlük burç yorumları gibi bilgilendirmeler yaptığını belirten Melih Gürgah, “Uygulamamız; gezegen konumları, retro hareketler ve dolunay gibi olaylardan yola çıkarak kullanıcıları nasıl bir dönemin beklediğini açıklayıp onlara tavsiyelerde bulunuyor. Uygulama üzerinden kariyer, aşk, evlilik ve para konularında olumlu veya olumsuz dönemlerini ve bu dönemlerin kalan etki sürelerini anlık olarak izleyebiliyorlar. Ayrıca, kendilerinin veya partnerlerinin doğum haritalarını oluşturup onlara özel günlük yorumlarını okuyabiliyorlar. Partnerleriyle astrolojik uyumlarını keşfetme imkanı sunan yeni özelliğimiz de oldukça ilgi görüyor. Yakın zamanda yayınlayacağımız yeni tasarımla birlikte, kullanıcılar yapay zeka astrologa her konuda soru sorabilecek ve kişiye özel detaylı raporlar oluşturabilecek." dedi.

“Uyumluluk analizi ilişkileri daha iyi anlamaya yardımcı oluyor”

Kullanıcıların partnerleriyle aşk, arkadaşlık, finansal uyumluluk, duygusal destek ve iletişim gibi önemli konuları kapsayan analiz raporuna ulaşabileceğinin altını çizen yapay zeka astroloji uygulaması Stellium’un Kurucusu Melih Gürgah, “Eklenen yeni özellik, ilişkileri daha iyi anlamaya yardımcı oluyor. Partnerler arasındaki uyumu analiz ederek ilişkilerdeki detaylara dikkat çekiyor. İlişkinin pozitif ve negatif yanlarına değinip özel tavsiyeler sunuyor. Beta sürümünde tanıtım fiyatıyla sunulan uyumluluk analizi, kullanıcıların partnerleriyle olan uyum puanlarını öğrenmelerini sağlıyor. Kullanıcılar, uygun başlangıç fiyatından faydalanarak partnerleriyle astrolojik uyumlarını keşfedebilir ve ilişkilerine yeni bir perspektif kazandırabilirler” ifadelerini kullandı.

“Abonelerimizin her biri için çalışan ayrı bir yapay zeka astrolog var”

Uygulamada ücretsiz ve abonelikle sunulan birçok farklı özelliği bulunduğunu ileten Stellium’un Kurucusu Melih Gürgah, “Abonelerimizin her biri için ayrı çalışan bir yapay zeka astrolog bulunuyor. Bu astrologlar, her abonenin aşk, yatırım ve kariyer gibi konularda olumlu veya olumsuz kişiye özel dönemlerini tespit edip aboneye tavsiyelerde bulunuyor. Ayrıca Merkür Retrosu ve dolunay gibi olaylar için detaylı uyarıları bildirim olarak gönderiyor.”

“İşe gitmeden önce her sabah kendine özel yorumlarını okuyan 20 bin üyemiz bulunuyor”

Amazon’un Build Accelerator girişim hızlandırma programına katılan başarılı girişimler arasına da seçilen Stellium’un kurucusu sözlerini şöyle tamamladı:

“Astroloji, 2 bin yıldan uzun süredir var olan bir gerçek. Uygulamamızı güne başlamadan veya işe gitmeden önce her sabah kendine özel yorumlarını okuyan 20 bin üyemiz bulunuyor. Bu yorumlara göre eşleriyle veya arkadaşlarıyla iletişimine dikkat ettiğini belirten üyemiz hayli fazla.

Apple App Store Astroloji kategorisinde 5’inci, Google Play Store’da ise 3’üncü sıradayız. Kitlemizin yüzde 30’u ABD kullanıcısından oluşuyor. Birçok büyük kurumsal şirketin personel uygulamalarıyla işbirlikleri yapıyor, şirket çalışanlarına indirimli abonelik fırsatı sunuyoruz. Finansal uygulamalarla görüşmelerimiz sürüyor, yakın zamanda bu uygulamalar üzerinden indirimli abonelik kullanımı da mümkün olacak.”