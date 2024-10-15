İmalat sektöründeki şirketlerin %93’ü ERP yazılımında yapay zekayı büyümenin anahtarı olarak görüyor

Yayınlanma: 15.10.2024 - 17:59

Güncelleme: 15.10.2024 - 18:11

İş dünyasının en önemli gündemlerinden birine dönüşen yapay zekanın her ölçek ve sektörden şirketin iş süreçlerini dönüştürme potansiyeli, imalat sektöründeki şirketlerin önceliklerini de değiştirdi. Pazar tahminleri imalat sektöründe yapay zeka pazarı büyüklüğünün 2028'e kadar 20 milyar doları aşacağını gösterirken, bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerin %93'ünün, yapay zekayı büyümenin ve inovasyonun anahtarı olarak gördüğü tespit edildi.

Orta ölçekli imalat şirketlerinin iş süreçlerini daha hızlı, verimli ve akıllı hâle getiren kurumsal kaynak planlama (ERP), iş süreçleri yönetimi (BPM) ve ileri planlama / çizelgeleme (APS) çözümleri sunan ABAS ERP Türkiye ekibi, kurumsal kaynak planlamada son yapay zeka trendlerini Galatasaray Adası’nda gerçekleştirdiği özel etkinlikte ERP danışmanları ve akademisyenlerle kurumsal yazılım dünyasındaki yenilikleri değerlendirdi.

40 yılı aşkın tecrübesiyle 60'tan fazla ülkede 4 bini aşkın müşteriye hizmet veren Almanya merkezli küresel ERP yazılım sağlayıcısı ABAS'ın Türkiye pazarında 20 yılı aşkın süredir Türkiye pazarında aktif olarak faaliyet gösteren kolu ABAS Türkiye, akademisyenler ve yönetim danışmanlarının ERP uygulama projelerindeki önemli rollerini desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği etkinliklere bir yenisini ekledi.

5 Ekim Cumartesi günü Galatasaray Adası’nda ERP Committee Turkey ile gerçekleştirilen buluşmada açılış konuşması ERP Committee Turkey Başkanı M. Göker Sarp tarafından yapıldı. ABAS’ın küreseldeki çatı şirketi Forterro’nun Orta Avrupa Başkanı ve ABAS Genel Müdürü Marcus Pannier’ın ve ABAS ERP Bölge Yöneticisi Patrick Steup’ün katılımcılara yapay zeka desteğiyle Türkçe seslendiği etkinlikte, Yönetim Danışmanları Derneği Başkanı Zeynep Tura, ABAS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Oralp, ABAS Türkiye Genel Müdürü Serhan Oralp ve ABAS Türkiye İş Geliştirme Direktörü Zişan Gökçe Terzi de sunumlarıyla yer aldı. ABAS’ın yapay zekayla güçlendirilmiş ERP, MES, BPM, AI ve APS çözümlerinin tanıtıldığı buluşmada, sonlu kapasite planlama, iş süreçleri yönetimi ve yapay zeka destekli ERP çözümleriyle üretim süreçlerinin nasıl daha hızlı, verimli ve akıllı hale getirilebileceğine dair ipuçları paylaşıldı.

İMALATTA BÜYÜMENİN ANAHTARI YAPAY ZEKADA

ABAS'ın orta ölçekli imalat şirketlerine yönelik çözümleriyle dijital dönüşüm yolculuğunda güçlü bir iş ortağı olduğunu vurgulayan ABAS Türkiye Genel Müdürü Serhan Oralp, "Özellikle yapay zeka teknolojileriyle desteklenen BPM, APS ve sonlu kapasite planlama çözümlerimiz, işletmelerin iş süreçlerini iyileştirmelerine ve operasyonel verimliliği en üst seviyeye çıkarmalarına olanak tanıyor" dedi.

Yapay zekanın ERP yazılımlarında devrim niteliği taşıyan bir gelişme olduğunu belirten Serhan Oralp, "Güncel araştırmalar, 4 imalat şirketinden üçünün yapay zekayı Ar-Ge önceliği olarak gördüğünü ortaya koyuyor. Gerçek zamanlı veri analizi sayesinde, işletmeler üretim hatlarını ve kaynaklarını en verimli şekilde kullanabiliyor. ABAS olarak bu teknolojiyi tüm çözümlerimize entegre ediyor; üretim süreçlerinin karmaşıklığını azaltıyor, maliyetleri düşürüyor ve verimliliği artırıyoruz” ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKA ŞİRKETİ SATIN ALDI

ABAS'ın 2019'dan bu yana Avrupa merkezli ERP yazılım şirketlerinin sahibi olan ve orta ölçekli işletmelere ERP sistemleri sağlayan güçlü bir yapı olarak konumlanan Forterro Grubu'nun bir parçası olduğunu hatırlatan ABAS Türkiye COO’su Serhan Oralp, “Forterro Grubu'nun Haziran 2024'te tamamladığı, IoT ve yapay zeka alanlarında uzmanlaşan Prodaso satın alması, ABAS çözüm portföyünün yapay zeka yeteneklerini genişletti. Bu satınalmayla ABAS ERP olarak sunduğumuz çözümlerle işletmelerin dijitalleşme süreçlerini hız kazandırma kabiliyetimiz de ileri taşındı. Türkiye pazarında, işletmelerin iş süreçlerini daha etkin yönetmelerini sağlarken, onları rekabet avantajı kazanmaları için gerekli araçlarla donatıyoruz. Üretim işletmelerinin ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanan yapay zeka destekli ERP sistemlerimiz, Türkiye’deki imalat şirketlerinin büyüme hedeflerine ulaşmalarında önemli bir rol oynuyor” diye konuştu.

ABAS ERP tarafından yapay zekayla güçlendirilen çözümlerin doğrudan orta ölçekli imalat şirketlerine yönelik tasarlandığını vurgulayan Serhan Oralp, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“İş süreçleri yönetimine odaklanan BPM çözümlerimiz işletmelerin iş süreçlerini izlemelerini ve optimize etmelerini mümkün kılıyor. İleri Planlama ve Çizelgeleme (APS) çözümlerimiz üretim hatlarının doğru planlanması ve kaynakların etkin kullanılmasını ağlıyor. Sonlu kapasite planlama yetenekleriyle işletmelere daha gerçekçi üretim planları yapabilme olanağı tanırken, bilgisayar destekli tasarım/ürün yaşam döngüsü yönetimi (CAD/PLM) entegrasyonuyla tasarım ve üretim süreçlerini birbirine bağlıyoruz. Tüm bu modüler yapı ürün kalitesini, üretim verimliliğini ve müşteri deneyimini artırmaya odaklanıyor. Buluttan güç alan çözüm ailemizle orta ölçekli imalat şirketlerini yapay zeka çağına hazırlıyoruz."