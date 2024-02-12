İngiltere’de gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenlerin ayağına fırsat geldi
İngiltere’de gayrimenkul sahibi olmak, globaldeki pek çok yatırımcıya cazip geliyor. Bölgedeki yatırım fırsatları, İngiltere Investments ve Berkeley Group işbirliği ile İstanbul’a taşınıyor. 16-17 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek lansman etkinliği ile İngiltere’de gayrimenkul sahibi olmaya dair tüm detaylar katılımcılara aktarılacak, seçili 12 özel proje tanıtılacak.
Gayrimenkul sektörü, İngiltere ekonomisinin lokomotifi rolünü sürdürüyor. Statista’nın son paylaştığı verilere göre gayrimenkul alanında dünyanın en çok rağbet gören ülkelerinden biri olan İngiltere’de konut ve ticari gayrimenkullere yapılan yatırım 35 milyar dolara dayandı. Düşük risk ve dövizle kira getirisi gibi etmenler globaldeki yatırımcıları harekete geçirirken İngiltere’de gayrimenkul sahibi olmanın Türk yatırımcılar için de oldukça cazip hale geldiğini belirten İngiltere Investments Genel Müdürü İsmail Gürkan, “Türkiye’deki yatırımcılarımızın İngiltere’deki fırsatlara dair bilgi sahibi olmaları ve bunları değerlendirebilmeleri için İngiltere’nin öncü gayrimenkul şirketlerinden Berkeley Group ile Mandarin Oriental Bosphorus Otel’de bir lansman etkinliği düzenliyoruz. 16-17 Şubat’taki bu etkinlikte yatırımcıların sorularını yanıtlarken birbirinden değerli 12 projeyi de tanıtacağız" dedi.
“Avukatlar, iç mimarlar ve finans uzmanları eşlik edecek”
Yatırımcıların kazançlı yatırımlar gerçekleştirebilmesi için oldukça kapsamlı bir lansman düzenleneceğini aktaran İsmail Gürkan, “İngiltere’de konut, ofis ya da mağaza yatırımı yapmak isteyen birçok yatırımcı mevcut. Fakat bunların bir kısmı, süreçlere hakim olmadığı için korkuyor ve geri duruyor. Ayrıca projeler hakkında detaylı bilgi sahibi olmayan yatırımcılar da kararsızlık yaşadıkları için harekete geçmekte zorluk yaşıyor. Düzenleyeceğimiz lansmanda, avukatlarımız ile hukuki süreçleri, iç mimarlarımız ile satın alma sonrası süreçleri ve finans uzmanlarımız ile de işin mali boyutunu en ince ayrıntısına kadar yatırımcılara anlatmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
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