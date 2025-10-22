İş arayanlarla işverenleri buluşturan platform, istihdam süreçlerini kolaylaştırıyor

Türkiye ekonomisinde son yıllarda yaşanan dönüşüm, işgücü piyasasında da önemli yapısal değişimleri beraberinde getiriyor. İnşaat, turizm, üretim ve lojistik gibi dinamik sektörlerde işgücüne talep artarken, istihdam süreçlerinde daha esnek ve çözüm odaklı yaklaşımlar öne çıkıyor. Bu doğrultuda faaliyet gösteren Akış360’ın Kurucusu Gökhan Akbulut, işverenlerle iş arayanları hızlı ve etkili biçimde buluşturan özel istihdam modeliyle, sektörel ihtiyaçlara yenilikçi bir çözüm sunuyor.

"DOĞRU EŞLEŞME VE ŞEFFAF BAŞVURU SÜREÇLERİ SUNUYORUZ”

İş piyasası aktörlerinin istikrarlı ortak bir noktada buluşmalarında köprü görevi gördüklerinin altını çizen Gökhan Akbulut, “Son dönemde işverenler nitelikli personel bulmakta zorlanıyor, iş arayanlar da sağlam ve sürdürülebilir iş fırsatlarına ulaşmakta güçlük çekiyor. Kurduğumuz sistem ise şirketlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli personele hızlı ve güvenilir biçimde ulaşmasına olanak tanıyor. Aynı zamanda iş arayanlar da başvuru süreçlerinin şeffaf ve takip edilebilir olmasından faydalanabiliyor. Böylece işverenler ve adaylar arasında doğru eşleşmeler kolaylaşıyor, istihdam süreçleri her iki taraf için de daha etkin hâle geliyor. Sistem, adayların deneyim ve yetkinliklerini değerlendirirken, işletmelerin pozisyon gereksinimlerini de dikkate alıyor. Bu sayede işe yerleştirme kısa vadeli bir çözüm olmaktan çıkıyor. İstihdamda sürdürülebilir bir yapının oluşmasına katkıda bulunuyor. İşverenler ve çalışanlar, artık daha hızlı ve güvenli bir süreçle birbirine ulaşabiliyor” ifadelerini kullandı.

“TEKNOLOJİK ALTYAPIMIZ VE YAPAY ZEKAYLA İSTİHDAM SÜREÇLERİ DAHA VERİMLİ OLUYOR”

Yaşanan işgücü sıkıntılarına karşı daha proaktif bir yaklaşım benimsediklerini belirten Akış360 Kurucusu Gökhan Akbulut, “12 yıllık deneyimimizle oluşturduğumuz platformumuz Antalya, İzmir, İstanbul ve Bursa gibi yoğun talep gören şehirlerde yerel işgücünü analiz ediyor. Arz-talep dengesini gerçek zamanlı verilerle yönetiyor. Şirketlerin ihtiyaç duyduğu pozisyonlara en uygun adaylara kısa sürede ulaşmasına yardımcı olurken, adayların süreç boyunca haklarının korunduğundan emin olmasına olanak tanıyor. Turizm, lojistik, üretim ve sağlık gibi sektörlerdeki deneyimli kadro havuzu, eşleşmeleri hızlandırıyor ve doğruluğunu artırıyor. Teknolojik altyapı ve yapay zeka destekli eşleştirme sistemleri, istihdam süreçlerini hem işveren hem de iş arayan için daha verimli hâle getiriyor” şeklinde konuşarak değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

“Amacımız, yalnızca bugünün değil, aynı zamanda geleceğin işgücü dinamiklerini de göz önünde bulundurarak sürdürülebilir çözümler sunmak. İşverenlerle iş arayanları hızlı, güvenilir ve etkin bir şekilde bir araya getiren bir model geliştirdik. Güçlü teknolojik altyapımız ve veri odaklı eşleştirme sistemimiz sayesinde işe alım süreçlerini optimize ediyor, her iki taraf için de zaman ve kaynak tasarrufu sağlıyoruz. Geniş sektör yelpazesine yayılan aday havuzumuz ve şeffaf süreç yönetimimiz hem işverenlerin hem de adayların beklentilerine uygun çözümleri kolaylaştırıyor. Bu yaklaşım, yalnızca kısa vadeli ihtiyaçlara değil, aynı zamanda uzun vadeli işgücü planlamasına da değer kazandırıyor.”