İş dünyası için 2025 stratejisi açıklandı: İletişim

Yayınlanma: 02.11.2024 - 17:20

Güncelleme: 02.11.2024 - 17:20

Takvim yaprakları 2025’e doğru geri sayıma geçmişken, iş dünyasının oyuncuları marka değerini korumak ve sürdürülebilir bir başarı elde etmek için iletişim çalışmalarına yatırım yapıyor. Paydaşlar, müşteriler ve ekipler arası etkili iletişimin şirketlerin geleceği için güçlü bir temel oluşturduğunu vurgulayan Optimal Ajans CEO’su Umut Uysal ise 2025’te markaların demirbaşı sayılabilecek iletişim stratejilerini açıkladı. Hatalı iletişim tekniklerinin markaya ciddi zararlar verebileceği uyarısında bulunurken uzun vadede başarı için yol haritası çizdi.

“Hatalarla dolu bir iletişim stratejisi müşteri sadakatini zayıflatabilir”

Şirketlerin dijital dönüşümde en etkin kullanmaları gereken konulardan birinin iletişim olduğuna dikkat çeken Optimal Ajans CEO’su Umut Uysal, “Şirketlerin başarısında önemli bir rol oynayan etkili iletişim, zaman zaman gözardı edilebiliyor. Doğru iletişim stratejileri geliştirmeyen markalar, iç ve dış fark etmeksizin kurdukları ilişkilerde sorunlar yaşayarak büyük fırsatları kaçırabiliyor. İletişim süreçlerinin doğru yönetilmesi, işletmelerin büyüme ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaları açısından kritik önem taşıyor. İletişim bir sanattır. Doğru yönetildiğinde şirketlerin geleceği için güçlü bir temel oluşturuyor. Ancak hatalarla dolu bir iletişim stratejisi, çalışanların motivasyonunu olumsuz etkileyebiliyor, müşteri sadakatini ise zayıflatabiliyor. PwC’nin konuya dair hazırladığı raporuna göre, etkili iletişim ve işbirliği sağlayan şirketlerin %50 daha yüksek performans sergilediği görülüyor. Bu yüzden, iletişim süreçlerine gereken önemi vererek, profesyonel destek almak başarıya giden yolda kritik bir adım kabul ediliyor” ifadelerini kullandı.

“Şirketlerin sıkça yaptığı iletişim hataları, kurumsal itibarı zedeleyebiliyor”

Markaların yanlış iletişim stratejisi nedeniyle kısa sürede müşteri kaybı yaşayabildiğini vurgulayan Optimal Ajans CEO’su Umut Uysal, “Kriz durumlarında hızlı, açık ve şeffaf bir iletişim kurmak, kamuoyu ve müşterilerle olan ilişkilerin zarar görmesini önleyebiliyor. Yanlış mesajlar, hedef kitlesine doğru iletilmediğinde, marka algısı olumsuz etkileniyor. İletişimde aşırı karmaşık mesajlar kullanmak ya da yanlış zamanda doğru mesajı göndermek, marka değerine zarar verebiliyor. Şirketlerin sıkça yaptığı iletişim hataları, kurumsal itibarı zedeleyebiliyor ve müşteri memnuniyetini düşürebiliyor. İletişim hataları, özellikle kriz dönemlerinde de işletmeleri büyük kayıplara sürükleyebiliyor. Doğru yönetilmeyen bir kriz iletişimi, markanın yıllarca inşa ettiği güveni bir anda zedeleyebilir. Olayların yanlış yönetilmesi, tüketiciler arasında hızla yayılarak marka değerinde yıkımlar oluşturabilir. Dolayısıyla kriz anlarında profesyonel destek almak hayati önem taşıyor” şeklinde konuştu.

“Verimliliğin anahtarı kurum içi iletişimde”

Paydaşlarla ya da müşterilerle olduğu kadar şirket içi iletişimin de başarıya giden yolda kritik bir basamak olduğuna dikkat çeken Optimal Ajans CEO’su Umut Uysal sözlerini şöyle tamamladı:

“Birçok şirket, dış iletişime odaklanırken, iç iletişimi gözardı ediyor. İyi yönetilmeyen bir iç iletişim, çalışanların motivasyonunu etkileyerek iş süreçlerini doğrudan olumsuz etkileyebiliyor. Bu yüzden iç iletişim stratejileri oluştururken çalışanların geribildirimlerine açık olmak oldukça önemli. Elbette farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok marka söz konusu iletişim stratejilere hakim olamayabiliyor. Biz de bu noktada devreye girerek markaların doğru konumlandırılması, rekabet ortamında öne çıkması için pazardaki rakiplerin analizlerini yapıyoruz. Mevcut iletişim süreçlerini analiz ediyor, stratejik planlar geliştiriyoruz. Kriz iletişimi, halkla ilişkiler ve medya yönetimi gibi hizmetlerimizle, müşterilerimizin doğru zamanda doğru mesajı vermelerini sağlıyoruz. Şirketlerin iletişim süreçlerinde yaptığı hataları minimuma indirerek, sürdürülebilir bir başarı elde etmelerine yardımcı oluyoruz. ”