İstanbul Fintech Week, Gate.io’nun ana sponsorluğunda başlıyor

Yayınlanma: 15.04.2024 - 22:37

Güncelleme: 15.04.2024 - 22:37

Türkiye'deki girişim ekosisteminin en dinamik ve üretken alanlarından biri olan fintek ekosistemini yakından ilgilendiren en önemli etkinliklerden biri olan İstanbul Fintech Week’e (IFW) dair ayrıntılar belli olmaya başladı. “Yakınsama: Web2’nin finans dünyasında Web3 ile buluştuğu yer” ana temasıyla düzenlenecek İstanbul Fintech Week'in 16-17 Nisan 2024 tarihlerinde Fişekhane'de gerçekleştirilecek.

Etkinliğin isim ve ana sponsoru Gate.io

IFW 2024 etkinliğinin ana sponsoru ve isim sponsoru da Gate.io oldu. Gate.io’nun hem dünyada hem de Türkiye’de kamuoyu ilişkilerine, kanaat önderleri ve basın mensuplarıyla kurduğu temasa, yerel topluluklarla etkileşime önem verdiğini hatırlatan Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, “IFW, bu yıl Web2 ve Web3’ün finanstaki kesişimlerini vurgulayan bir ana temayla düzenleniyor. Beşinci yılında da finansın ve ekonominin tüm paydaşlarını çok sayıda konu etrafında buluşturacak bu etkinliği, yalnızca bir sponsorluk anlaşması olarak değil, Türkiye’deki toplulukla kesişmek için fırsat olarak da görüyoruz. Lider şirketlerin bir dikeyin gelişimine katkıda bulunmayı bir sorumluluk olarak değerlendirmesi gerektiğine inanıyoruz. IFW sponsorluğumuz da bizim için Türkiye’deki diğer tüm faaliyetlerimiz kadar önemli” diye konuştu.

Web3, yapay zeka, dijital finans konuşulacak

Türkiye’nin finansal teknoloji alanındaki en önemli buluşmalarından biri olarak görülen IFW 2024, pek çok uluslararası ismi İstanbul’da bir araya getirecek. 200’den fazla oturumda 10 bini aşkın katılımcı ve 400’den fazla konuşmacıya ev sahipliği yapması beklenen etkinlikte, üst düzey yönetici buluşmaları ve startup sunumları da olacak. Web2’den Web3’e geçişte finteke düşen rolün her yönüyle tartışılacağı etkinlikte finansta yapay zeka, dijital ekonomi, fintek sektöründe kadın gibi başlıkların gündem maddeleri arasında yer alacağı zirvede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan da konuşmacılar arasında yer alıyor.