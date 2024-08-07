İstanbul Jet, Capital 500 listesinde 118. sırada yerini aldı

Yayınlanma: 07.08.2024 - 14:29

Güncelleme: 07.08.2024 - 14:29

İstanbul Jet, havacılık ve yakıt hizmetlerinde sunduğu yüksek standartlarla, havayolu şirketlerine üstün hizmetini sürdürüyor. Stratejik ve yenilikçi yaklaşımlarıyla çıtayı yükselterek, sektöründe küresel lider olmayı hedeflediklerini belirten İstanbul Jet Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Hüseyin Latifoğlu, Capital 500’ün 2023 listesinde 118. sıraya yerleşmelerine dair açıklamalarda bulundu.

Capital 500 sonuçlarına göre enerji – petrol sektöründe 23., il (İstanbul) listesinde 76. sıraya yerleşen İstanbul Jet’in, global yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Latifoğlu, Avrupa’dan başlayarak, Ortadoğu ve Uzak Doğu ülkelerinde güçlü varlık gösterdiklerini, yurtdışı satış hacmini artırmak için Orta Avrupa’da depolama tesisi yatırımı yapmayı planladıklarını belirtti. Latifoğlu, “Çok yakında Dalaman’da 4 Milyon Euro’nun üzerinde olan jet yakıtı depolama tesisi açılışımızı gerçekleştireceğiz. Tesisimizin faaliyete geçmesiyle birlikte, yüksek kalite Jet A1 yakıt tedarikiyle hem kapasitemizi artıracak hem de operasyonel verimlilik artışıyla da sektöre olan katkımızı yükselteceğiz” dedi.

2023 Yılında 1 Milyar Dolar Ciro

İstanbul Jet’in 2023 yılını büyük bir başarıyla geride bıraktığının altını çizen Hüseyin Latifoğlu, şirketin 2023'te konsolide cirosunun 1 Milyar doları aştığını ve 2022'ye kıyasla satış hacminin yüzde 40, cirosunun ise yüzde 21 oranında büyüdüğünü ifade etti. Şirketin, 2024 ve 2023 ilk 5 ay satış hacmi kıyaslamasına göre %21 oranında büyüme kaydettiğini aktaran Hüseyin Latifoğlu, İstanbul Jet’ in satışlarının yüzde 90'ının jet yakıtı, yüzde 8'inin kara yakıtı ve yüzde 2'sinin deniz yakıtı olduğunu, 2024 hedefleri için ise satış hacminde yüzde 15'lik büyüme öngörülerinde istikrarlı bir yolda olduklarını söyledi.

Hava Yakıt Tedarikinde Dünyada Öncü

2023 yılını 1 Milyar doların üstünde konsolide ciro ile geride bıraktıklarını belirten Hüseyin Latifoğlu, “Yüksek kaliteli Jet A1 yakıtı tedarik zincirlerindeki yönetimi ve yakıt ikmali süreçlerini de optimize ediyoruz. Bu süreçler, operasyonel verimliliği artırmak ve çevresel etkileri azaltmak için sürekli olarak geliştiriliyor. Paydaşlarımıza sunduğumuz yakıt tedarikinde, uluslararası standartlara uygun şekilde faaliyet gösterirken, yakıt kalitesinin yanı sıra güvenliği de en üst düzeyde tutuyoruz.” açıklamasında bulundu.

Yeşil havacılığın simgesi SAF tedariki

İstanbul Jet’in yakıt tedariki faaliyetlerinde ve havacılık sektöründeki vizyonunu global trendler eşliğinde güçlendirdiğini ifade eden Latifoğlu, havacılık yakıtlarının sürdürülebilirliği konusunda önemli bir adım atarak yurtdışından sürdürülebilir havacılık yakıtı, SAF, (Sustainable Aviation Fuel) tedarikiyle havayolu firmalarına bu hizmeti de sağlamak üzere çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı.