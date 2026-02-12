İstanbul’un raylı sistemlerinde verimlilik odaklı dijital dönüşüm adımı

235 istasyon ve 6 binden fazla çalışanıyla Türkiye’nin en büyük kentsel raylı sistem işletmecisi olan Metro İstanbul, iş yükü dağılımının etkinliğini, kurumsal kaynak kullanımını ve genel iş süreçlerini değerlendirmek amacıyla, bilgi güvenliği yazılımları üreticisi SearchInform ile işbirliği yaptı. İşbirliğinin ilk adımı olarak Metro İstanbul, SearchInform’un RiskMonitor platformu kapsamında sunulan verimlilik izleme modülünü devreye aldı.

SearchInform tarafından geliştirilen çözüm, şirketlere çalışan faaliyetlerine ilişkin uçtan uca, net bir görünürlük sunuyor; personel verimliliği, uygulama ve yazılımların kullanımı gibi birçok metrikte ayrıntılı ve ölçülebilir içgörüler sağlıyor. Sistem, aşırı iş yükü, tükenmişlik riski, kronik verimsiz çalışma, iş yükünün dengesiz dağılması ve kaynakların etkin kullanılmaması gibi konuların proaktif biçimde yönetilmesine olanak tanıyor.

Bir aylık deneme sürecinde gerçekleştirilen ayrıntılı testlerin ardından çözümün birçok optimizasyon alanını ortaya koymalarına yardımcı olduğunu belirten Metro İstanbul Bilgi Sistemleri Müdürü Cihat Yediyıldız, “Metro İstanbul olarak, genel performansımızı ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirmeye odaklanan bir anlayışla hareket ediyoruz. Bu doğrultuda birçok yazılım ve uygulamayı aktif olarak kullanıyoruz. Bu araçların gerçekten ihtiyaçlara hizmet edip etmediğini net biçimde görmek istiyorduk. Risk Monitor, fiilen ihtiyaç duyulmayan yazılımlar için önemli maliyetler üstlendiğimizi gösterdi. Bu bulgular doğrultusunda kullanılmayan programlardan ve lisanslardan vazgeçerek ciddi bir maliyet avantajı sağladık. Ayrıca çözüm sayesinde ilgili yöneticilerimiz devam durumu, verimlilik ve diğer metriklere ilişkin özelleştirilebilir kriterlere göre hazırlanmış açık ve çok detaylı raporları otomatik olarak alabilir hale geldi” açıklamasını yaptı.

“Türkiye pazarındaki büyümemiz açısından önemli bir adım”

SearchInform Türkiye İş Geliştirme Müdürü Elena Varol ise şu değerlendirmede bulundu: “İstanbul, dünyanın en önemli metropollerinden biri. Metro İstanbul gibi, günde 3 milyondan fazla yolcuya hizmet vererek, bu güzel şehir için hayati öneme sahip bir kuruma çözüm sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Metro İstanbul’un temel ihtiyacı, iç operasyonlarını net ve ölçülebilir şekilde analiz edebileceği gelişmiş bir çözümdü. Aynı zamanda yazılımın mevcut sistemler ve çalışan veritabanlarıyla sorunsuz biçimde entegre olması büyük önem taşıyordu. Risk Monitor, bu beklentileri eksiksiz şekilde karşılayan bir sistem olarak öne çıktı.”

Elena Varol, “Günümüzde bilgi güvenliği, şirketler için kritik bir başarı faktörünü temsil ediyor. SearchInform’un ürünleri, şirketlerin veri güvenliğini artırmayı, finansal ve itibari kayıplara karşı koruma sağlamayı ve operasyonel verimliliği yükseltmeyi amaçlıyor. Bu devreye alımı da bilgi güvenliğinde daha kapsamlı bir işbirliğinin ilk adımı olarak görüyoruz; çünkü güçlü güvenlik ile istikrarlı işleyiş artık birbirinden ayrı düşünülemez” dedi.