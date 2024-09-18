İtalya’nın arka sokaklarını keşfetmek isteyenlerin yeni adresi: UnpluggedRoutes

Yayınlanma: 18.09.2024 - 12:24

Güncelleme: 18.09.2024 - 12:24

Seyahat tutkunları, pandeminin ardından turizmin yalnızca ivmesini artırmakla kalmadı, aynı zamanda tatil yapma alışkanlıklarını da değiştirerek global pazara yön vermeye başladı. Dünya genelinde birçok kişi, tatillerini artık beş yıldızlı otellerin havuzlarında ya da her şey dahil tesislerde geçirmek yerine, gittikleri ülke ya da şehirlerin kültürlerini daha yakından tanımaya odaklanıyor. Bu eğilimin perde arkasında ise bir şehri gerçekten anlamak için yerel hayata dokunmak, dünyaya onların gözünden bakmak gerektiği yaklaşımı bulunuyor. Keşif ruhunu yaşamak isteyenlere İtalya’yı, kusurlarının filtrelenmediği, gösterişten uzak ve özüne indirgenmiş bir yaklaşımla deneyimleme şansı sunan Çevirmen Nazlı Birgen, seyahat platformu UnpluggedRoutes ile turistlerin aradığı müzikal tadındaki turlarına eylül ayıyla birlikte başladı.

Yerel halkın gözünden İtalya

Ünlü İtalyan Sinemacı ve Yazar Pier Paolo Pasolini’nin kült romanı “Kenar Mahalle Çocukları”nı İtalyancadan Türkçeye kazandıran ödüllü çevirmen Nazlı Birgen, UnpluggedRoutes’u hayata geçirme hikayesini şu sözlerle açıkladı:

“Toplumların nabzını tutabilmek için turistik bölgelerden ve ikonik yapılardan uzaklaşarak karakteristik mahallelerde dolaşmak ve yerel halkla aynı havayı solumak gerekiyor. UnpluggedRoutes’u tasarlarken, ruhu göz boyamadan besleyen samimi deneyimlere duyulan ihtiyaçtan yola çıktım. Seyahatin zenginleştirici, fark yaratıcı ve dönüştürücü olması gerektiği inancını merkeze koydum. Seyahat tutkunlarına gerçek İtalya’yı göstermek istiyorum.”

“Şehirlerin sahne arkasını keşfetmelerini sağlıyoruz”

İtalya’nın farklı şehirlerinde toplam 21 yıllık yaşam, eğitim ve meslek deneyimine sahip Çevirmen Nazlı Birgen, “UnpluggedRoutes ile tematik rotalarla İtalya’yı bambaşka bir gözle görmek isteyenlere farklı seçenekler sunuyoruz. Ana akım turizm yaklaşımından uzaklaşarak yavaş ve farkındalık odaklı seyahat deneyimi arayanlara, etkileyici bir yolculuk öneriyoruz. Seyahate alternatif ve sürdürülebilir bir bakış açısı getirirken, şehirlerin adeta sahne arkasını görme imkanı tanıyoruz. Ezberletilen güzergahların ve konfor alanlarının dışına çıkarak sıra dışı olanı kucaklayan günlük turlar düzenliyoruz. Böylece, şehirleri yalnızca görmenin değil hissetmenin, gezmenin değil deneyimlemenin, ziyaret etmenin değil tanımanın önünü açıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ana akım turizm yaklaşımını tematik rotalarla geride bırakıyoruz”

UnpluggedRoutes Kurucusu ve Çevirmen Nazlı Birgen, “İtalya seyahatlerini tematik rotalarla gerçekleştirmek isteyenlere, ayrı güzergahlar oluşturabiliyoruz. Sokak sanatı, eşcinsel kültür, futbol, mafya ve suç örgütleri, sinema, edebiyat, gelenekler, 2. Dünya Savaşı ve İtalyan direnişi başlıklı tematik turlarımıza katılanlar, mahalleleri yürüyerek keşfedebiliyor. Dönemine damga vurmuş belli başlı isimler hakkında bilgi edinebiliyor. Ayrıca, mevcut güzergahları birleştirebiliyor veya tamamen kişiselleştirilmiş rotalar oluşturabiliyor. Yerel halkın uğrak yeri olan restoranlarda geleneksel mutfağı tanıyabiliyor ve özgün yemekler eşliğinde gastronomi yolculuğuna çıkabiliyor” şeklinde konuştu.

“Dünyayla daha anlamlı bağlantı kurmanın gücüne inanıyoruz”

Keşif tutkusuyla ve gerçek bağlantıları teşvik etme taahhüdüyle öne çıkan otantik deneyimlerin kapısını aralayan bir platform olduklarını belirten UnpluggedRoutes Kurucusu ve Çevirmen Nazlı Birgen, “Kullanıcılarımızın ihtişam ve klişelerden uzakta, şehrin gerçek atmosferiyle seyahat etmesini sağlamayı misyon ediniyoruz. Dünyayla daha anlamlı bağlantı kurmanın gücüne inanıyor, şehrin ruhunu keşfetmelerine öncülük ediyoruz. Mahallelerde dolaşarak, sakinleriyle etkileşime geçerek ve günlük yaşamı doğal akışında gözlemleyerek merak uyandırmayı, bağlantıları beslemeyi ve hafızalardan uzun süre silinmeyecek anılar yaratmayı amaçlıyoruz. Halihazırda Napoli, Palermo ve Roma’da eşsiz yolculuklar gerçekleştiriyoruz” diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Şehirlerdeki belli başlı kültürel etkinliklere katılmanın yanı sıra zeplin, sıcak hava balonu, dalış, doğa yürüyüşleri gibi açık hava aktivitelerini de günlük programlara dahil edebiliyoruz. Hazırladığımız yıllık etkinlik takvimi sayesinde, turistlerin ilgi alanları doğrultusunda en uygun tarihleri seçmesini sağlıyoruz. Bir şenlik ortamında şehir halkıyla kaynaşma ayrıcalığını yakalamalarına olanak tanıyoruz. Çünkü, ileri seviye turizm deneyimi sunmak için referans bölge ile organik bağların kuvvetlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.”