Kadın girişimci, doğal kozmetik ürünleriyle güzellik ve sağlık sektöründe işbirliği ortamı yarattı

Yayınlanma: 07.02.2024 - 11:42

Güncelleme: 07.02.2024 - 11:42

Doğal cilt bakım ürünlerinin faydaları konusunda farkındalığın artması, pazarın büyümesini hızlandırıyor. The Research Business Company’nin yayımladığı verilere göre, 2024 sonunda 21,23 milyar dolara ulaşması beklenen doğal cilt bakım ürünleri pazarının 2028’de 31 milyar doları aşacağı öngörülüyor. Bu büyümenin güzellik sektöründe yeni fırsatlar yaratacağı da tahmin ediliyor. Fitokozmetik markası Mcrepito’nun Kurucusu ve Eczacı Meral Uludağ, 3 yıldır bitki özlerinden elde ettiği hammaddelerle cilt bakım ürünleri geliştirerek internet üstünden ve eczaneler aracılığıyla satışa sunuyor.

“Özel formüle sahip ürünler, eczanelerden ve internetten alınabiliyor”

Kendisinin de eczacı olduğunu, özel formüllerle ürettiği ürünlerin satışını internet sitesinin yanı sıra eczaneler aracılığıyla yaparak tüketicilerin sağlığını güven altına almayı amaçladığını belirten Meral Uludağ, “Online satış kanallarının alışveriş yapmak için bir numaralı tercihe dönüştüğü günümüzde, birçok ürün grubunda tehlike çanları çalıyor. Özellikle de güzellik endüstrisi gibi sağlığı doğrudan etkileyen bir alanda, ürünlerin güvenli olup olmadığından emin olmak gerekiyor. Bu yüzden ben de bir kadın girişimci olarak, sadece bitki özlerinden elde ettiğim hammaddelerle ürettiğim onaylı ve sertifikalı içeriklerimi bilirkişi olarak gördüğüm eczaneler ile satıyorum” dedi.

“Meslektaşlarımın kazancını artırmasını sağlıyorum”

Mcrepito Kurucusu Meral Uludağ, eczacılarla yürüttüğü iş modelini de şöyle anlattı: “Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde tamamladığım lisans eğitimimin ardından, doğal kozmetik üretimi gibi, 19 ülkede geçerli birçok medikal eğitim aldım. 22 yıl boyunca özel ve kamu hastanelerinde çalıştım. Halen eczacılık alanında üst düzey yönetici olarak görevime devam ediyorum. Alanında uzmanlaşmış bir profesyonel olarak, ürünlerimizi satmak isteyen eczacılara da önce ürünler hakkında detaylı bilgi alabilecekleri eğitimler veriyoruz. Bu eğitimde, kullanıcılar için en uygun ürünün saptanması, nasıl kullanılması gerektiği gibi bilgileri öğreniyor. İşbirliği yaptığımız eczaneler, satış yaptıkça primlerini artırıyor. Dolayısıyla tüketicilerin sağlığını korurken meslektaşlarımın da kazanç elde etmesine kapı aralıyorum.”

“Dünya çapında bir marka olmayı hedefliyorum”

Türkçe krem anlamına gelen ‘crepito’ kelimesinden esinlenerek 2021’de kurduğu markasıyla çıktığı yolda, Aydın’da geliştirdiği cilt ve vücut bakımı, güneş kremi gibi ürünlerin ülkemizin dört bir yanında satışını yaptıklarını vurgulayan Eczacı Meral Uludağ, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Cilt bakım ürünlerinin kullanım koşulları ve şekli, bilirkişilerce belirlenmelidir. Bu yüzden tüketicilerin bu ürünleri, eczanelerden temin etmeleri kritik bir önem taşıyor. Ben de son teknoloji cihazlarla üretilmiş, analiz edilmiş, gerekli kurum ve kuruluşlardan alınan onay ve sertifikalara sahip doğal ve kaliteli bakım ürünlerimi uygun fiyatlarla alıcıyla buluşturuyorum. Geniş ürün yelpazemle ilk olarak Türkiye’de, daha sonra dünya çapında bir kozmetik markası olmayı hedefliyorum.”