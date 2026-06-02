KAPADOKYA BİENALİ İLK ÜÇ HAFTADA 1 MİLYONU AŞKIN ZİYARETÇİYE ULAŞTI

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve 7 Mayıs'ta kapılarını açan Kapadokya Bienali, 19 Mayıs haftası ve bayram tatilinin de etkisiyle Kapadokya bölgesini ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Organizasyon tarafından paylaşılan verilere göre bienal, açılışından bu yana 1 milyonu aşkın ziyaretçi tarafından deneyimlenirken, dijital mecralarda da 4 milyon görüntülenmeye ulaştı. Bienal Direktörü Enes Kaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kapadokya Bienali'nin yaklaşık 15 aylık bir hazırlık sürecinin ardından hayata geçirildiğini belirterek, ziyaretçilerin hem Kapadokya'yı hem de çağdaş sanatı birlikte deneyimleyebilecekleri bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Kaya, kısa sürede ulaşılan ziyaretçi sayısının, bienalin gördüğü ilginin önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti. Kapadokya Bienali'nin hedefleri arasında, etkinlik süresinin sonunda 3 milyon ziyaretçiye ve 10 milyon dijital görüntülenmeye ulaşmak yer alıyor.

KAPADOKYA'DA 14 ÜLKEDEN 109 SANATÇIYI BULUŞTURDU

Kapadokya, 2026 yılında yalnızca peribacaları ve balonlarıyla değil; çağdaş sanat etkinlikleriyle de dikkat çekiyor.

Enes Kaya direktörlüğünde, Sinemasal Kültür Sanat Derneği öncülüğünde hayata geçirilen Kapadokya Bienali, ilk edisyonunda "DOĞUM" temasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

7 Mayıs – 3 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen bienal; Göreme, Ürgüp, Avanos, Uçhisar, Ortahisar, Mustafapaşa ve Kayaşehir başta olmak üzere Kapadokya'nın farklı noktalarına yayılıyor.

Kapadokya Bienali kapsamında 14 ülkeden 109 sanatçının 101 eseri, 23 farklı mekânda sanatseverlerle buluşuyor.

Vadiler, peribacaları, mağaralar ve tarihi yapılar, bienal kapsamında sergi alanı olarak kullanılırken; ziyaretçiler çağdaş sanat eserlerini bölgenin doğal ve kültürel dokusu içerisinde deneyimleme fırsatı buluyor.

"DOĞUM" TEMASI YENİDEN BAŞLANGIÇLARA ODAKLANIYOR

Kapadokya Bienali'nin ilk yıl teması olarak belirlenen "DOĞUM", yeniden başlangıç, dönüşüm ve iyileşme kavramlarına odaklanıyor.

Bienal kapsamında “peki ya şimdi?” sloganı ile sergilenen eserler, bireysel ve toplumsal dönüşüm temalarını farklı disiplinlerden yaklaşımlarla ele alıyor.

Organizatörler, sanat aracılığıyla toplumsal meselelere ilişkin farkındalık oluşturmayı ve farklı bakış açılarını görünür kılmayı amaçladıklarını belirtiyor.

ULUSLARARASI BİR KÜLTÜR SANAT ROTASI OLUŞTURMAYI HEDEFLİYOR

Kapadokya Bienali, ilk edisyonuyla birlikte uluslararası çağdaş sanat takviminde yer edinmeyi hedefliyor.

Bienal programında heykel, resim, performans, müzik, sinema, video art, fotoğraf ve enstalasyon gibi farklı disiplinlerden çalışmalar yer alıyor.

Sergilerin yanı sıra atölyeler, rehberli turlar, eğitim programları, konserler, film gösterimleri ve kültürel etkinlikler de dört ay boyunca ziyaretçilerle buluşuyor.

SİNEMASAL KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ ÖNCÜLÜĞÜNDE HAYATA GEÇİRİLDİ

Kapadokya Bienali, Bienal Direktörü Enes Kaya liderliğinde; Sinemasal Kültür Sanat Derneği ve New Saga Fikir Sanat A.Ş. iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

2013 yılından bu yana Türkiye'nin 81 ilinde çocukları ve gençleri sanatla buluşturan Sinemasal Kültür Sanat Derneği, bienal aracılığıyla kültür ve sanat faaliyetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

