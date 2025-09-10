Kâr Odaklı Üretim: Dijital Araçlar ve Fonlama Sırları” etkinliği 16 Eylül’de Gebze’de düzenlenecek

Kapasite kullanım oranını 5 yılda %2,48 artırarak %70’in üstüne çıkaran Türkiye’nin sanayi merkezlerinden Kocaeli, farklı endüstrilerden üreticilerin buluşacağı bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. ERP ve dijital dönüşüm platformu sağlayıcısı 1Ci, 16 Eylül’de Kocaeli’ndeki Workinn Hotel’de “Kâr Odaklı Üretim: Dijital Araçlar ve Fonlama Sırları” etkinliği gerçekleştirecek. İşletmelere özel ERP çözümlerini ve dijital dönüşüm teknolojilerini tanıtırken; üreticilerin dijital dönüşüme hazır olup olmadıklarını değerlendirmelerine ve en uygun yaklaşımı seçmelerine yardımcı olacak. Katılımcıların TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından geliştirilen DDX Dijital Dönüşüm Değerlendirme Modeli danışmanı ve sektörden şirketlerle buluşmalarına olanak tanıyacak.

“Dijitalleşme için devlet desteğinden faydalanmanın yollarını anlatılacak”

1Ci Türkiye Ülke Müdürü Darya Yeşilay, konuya dair şu açıklamada bulundu: “Endüstriyel ortamlarda güvenilir, uyarlanabilir ve kendini kanıtlamış ERP teknolojileri sunmaya odaklanıyoruz. Türkiye’deki üreticiler için bu çözümlerimiz yerelleştirilmiş işlevsellik, mevcut sistemlerle güçlü entegrasyon ve ölçeklenebilir test edilmiş performans anlamına geliyor. ‘Kâr Odaklı Üretim: Dijital Araçlar ve Fonlama Sırları' etkinliğimizde, bu araçların süreçleri nasıl optimize edebileceğini, operasyonel riskleri nasıl azaltabileceğini ve uzun vadeli rekabet gücünü nasıl sağlayabileceğini anlatacağız.”

Dünya çapında 1,5 milyondan fazla şirkete ve 5 milyonu aşkın kullanıcıya esnek ve ölçeklenebilir ERP ve dijital dönüşüm çözümleri sunan 1Ci’nin gerçekleştireceği etkinliğe katılacak olan TÜBİTAK TÜSSİDE DDX Dijital Dönüşüm Danışmanı, Topkapı Üniversitesi Prof. Dr. Batuhan Kocaoğlu, şirketlerin dijital dönüşümlerinde devlet desteklerinden nasıl faydalanabileceklerini aktaracak. Etkinlikte üreticilerin bütçelerini nasıl optimize edebileceğine dair pratik içgörüler ve başarı hikayeleri paylaşılacak. Dijital stratejilerin yeni gelir kapısına dönüştürülebilmesi için vizyoner bakış açıları masaya yatırılacak.

“Çözümlerimiz, Türkiye’deki üreticiler için kaldıraç görevi görecek”

16 Eylül’de Kocaeli’nde düzenlenecek etkinliğe katılacak üreticilerin ne gibi kazanımlar elde edebileceklerine dair detaylı bilgiler paylaşan 1Ci Türkiye Ülke Müdürü Darya Yeşilay, “Yarım gün sürecek olan etkinliğimize katılan Gebze ve Kocaeli bölgelerinden üreticiler, dağınık sistemleri, birleşik veriye sahip tek bir yönetim çözümünde nasıl merkezileştirebileceklerini öğrenebilecekler. İşletmeleri için en iyi otomasyon yaklaşımını belirlemek üzere, çeşitli çözümleri karşılaştırma fırsatı bulacaklar. Üretimi optimize etmeye yönelik modüler otomasyondan bini aşkın entegre süreç barındıran çözümlere kadar çeşitli yaklaşımlar tanıtılacak. Uygulama projesini sınırlı bir bütçeye nasıl sığdırabileceklerini keşfederken; verimliliği ve şirket kârlılığını artırmak için dijitalleşen diğer kurumların gerçek hayattaki deneyimlerini inceleyebilecekler” diyerek değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

“60'tan fazla ülkeye yayılmış ortak ağımız aracılığıyla tüm dünyada esnek ERP ve iş dijitalleştirme çözümleri sunan 1Ci olarak, şimdi hedefimizde Türkiye'nin önemli sanayi üslerinden Gebze var. Buradaki üreticilerle bir araya gelerek, her ölçekten şirkete özel çözümlerimizi tanıtacak ve dijitalleşme yol haritalarını çizeceğiz. Dünya genelinde 1,5 milyondan fazla şirketin faydalandığı çözümlerimiz, artık Türkiye’deki üreticiler için de verimlilik ve kârlılığın güçlü bir kaldıracı olacak. 30 yılı aşkın süredir şirketlerin dijital dönüşüm yolculuğunda daha iyi sonuçlar elde etmelerine yardımcı oluyoruz. Kocaeli ve çevresindeki üreticileri de 1C:Enterprise çözümümüzle derinlemesine tanışmaları için sınırlı kontenjanın bulunduğu etkinliğimize bekliyoruz. Kayıt için internet sayfamızı ve sosyal medya hesaplarımızı ziyaret edebilirsiniz.”