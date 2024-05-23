KoçZer'in yeni dijital platformu ZerGO, e-ticaret deneyimini B2B'ye taşıyor

Yayınlanma: 23.05.2024 - 17:05

Güncelleme: 23.05.2024 - 17:05

İSTANBUL — 2003 yılında Koç Topluluğu şirketlerinin medya satın alma ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için kurulan ve Türkiye'de kurumsal satın alma sektörünün gelişimine katkılarda bulunan KoçZer, iş yeri ihtiyaçları odağında kurgulanmış B2B pazaryeri ZerGO’yu tanıttı. Yirminci yılında yenilediği marka adıyla kurumsal satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde dijital stratejilere yönelik girişimlerini hızlandıran KoçZer, Türkiye’nin şirketlere özel en yeni pazaryeri ZerGO ile kurumsal alıcı ve satıcıları güvenli ve dijital bir ortamda bir araya getirmeyi amaçlıyor.

İş güvenliğinden ofis sarf malzemelerine, hırdavattan teknik ürünlere

KoçZer'in 45 bini aşkın tedarikçiye ve 130’dan fazla kategoriye yayılan uzmanlığını ve kurumsal satın alma sektörü deneyimini aktardığı ZerGO, güven unsurunu temel alarak, iş yeri ihtiyaçlarının, güvenli, nitelikli ve titizlikle seçilmiş tedarikçilerden online platformda temin edilmesini sağlıyor. İş yerlerinin, iş güvenliğinden ofis sarf malzemelerine, hırdavattan teknik ürünlere pek çok kategoride ihtiyaçlarına zengin satıcı portföyüyle yanıt verebilen ZerGO, 130 binden fazla ürünü farklı ödeme seçenekleri ile erişilebilir kılıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan KoçZer Genel Müdürü Serhan Turfan, “Dünyada ve Türkiye'de online ticaret yükselişte, ancak B2B’de hem alıcı hem de satıcı beklentileri B2C ticarete göre değişkenlik gösteriyor. Her şeyden önce, kurumsal satın alma süreçlerinde en önemli konu güven. Satın alma sektöründe öncü bir şirket olarak, online satın almaya ilk başta kapalı devre e-ticaret platformumuz ZerOnline ile adım atmıştık. Terzi usulü adını verdiğimiz yöntemle şirketlere özel ürün katalogları ve tedarikçi anlaşmaları sunuyor, bayi yapılanmalarından teknoloji entegrasyonlarına kadar pek çok başlığı şirkete özel belirliyorduk. Değişen kullanıcı beklentileri ve B2B e-ticarete yönelik trend, bizi ZerGO’yu geliştirmeye teşvik etti” dedi.

İş yerlerine yönelik avantajlar sunuyor

Tahminler, işletmeler arası alışverişi tanımlayan B2B e-ticaret konseptinin bugün 11 trilyon dolarlık bir pazarı işaret ettiğini ve bu pazarın 2032’ye kadar 45 trilyon dolara yakın bir pazar oluşturacağını gösteriyor. Satın alırken kazanmanın şirketleri rekabette öne çıkaracağını ve daha çok şirketin ihtiyaçlarını karşılarken online alışverişe yöneleceğini öngördüklerini belirten Serhan Turfan, bu nedenle alıcı ve satıcı arasında kolay takip edilebilen, alıcıya ve satıcıya farklı avantajlar sunan dijital ve güvenli bir satın alma altyapısı kurduklarına değindi ve “ZerGO, iş yeri ihtiyaçları dikeyinde kurgulandığı için hem alıcıyı hem de satıcıyı gözeten avantajlar sunuyor. Satıcı şirketler ürünlerini sergilerken baremli fiyat belirleme özelliğiyle sipariş adedi değiştikçe müşteriye özel avantajları kendileri saptayabiliyor. Öte yandan alıcılar da spot alımlardan çoklu alımlara kadar, her ölçekte satın alma gerçekleştirebiliyor. Sipariş takibi, faturalaşma, taksitle ödeme ya da açık hesapla ödeme gibi alternatiflerimiz sayesinde iş yeri ihtiyaçlarını önceliklendiriyoruz ve B2B e-ticaret deneyimini pürüzsüz hale getirmek için çalışıyoruz” dedi.

“İş yerlerine nefes aldıracak kampanyalar gündemimizde”

ZerGO’da rekabetçi fiyat avantajlarının yanı sıra bugün işletmeler için çok önemli olan ödeme koşullarının iyileştirilmesi için de farklı kampanyalar ile aksiyon alacaklarını aktaran Turfan “Son dönemde iş yerlerinin ihtiyaçlarını satın alırken en çok peşin ödemede zorlandığını görüyoruz. Bu içgörüyle iş yerlerine nefes aldıracak kampanyaları gündemimize aldık ve lansmana özel olarak Yapı Kredi iş birliğinde peşin fiyatına vade farksız 6 taksit fırsatını hayata geçirdik. Farklı kampanyalarla iş yerlerinin ihtiyaçlarında yanında olacağız” dedi.

İş yeri ihtiyaçları dikeyinde en büyük pazaryeri olmak hedef

“İş yerinizin ihtiyaçları için durmayın, ZerGO’layın!” mottosuyla işletmelerin kullanımına açılan ZerGO’nun açılır açılmaz çok sayıda KoçZer tedarikçisinin dikkatini çektiğini, alıcı ağının da her geçen gün genişlediğini kaydeden KoçZer Genel Müdürü Serhan Turfan, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Fortune 500 Türkiye listesinin ilk 100'ü arasında yer alan ve Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin satın alma ve tedarik süreçlerini yöneten bir şirket olarak görevimiz, ZerGO’yu iş yerleri için güvenli ticaret alanı olarak sürdürmek ve değişen B2B e-ticaret ihtiyaçlarına uygun geliştirmelerle daima güncel tutmak. Önümüzdeki dönemde daha fazla şirketin dijital platformlara yönelmesiyle ZerGO’nun iş yeri ihtiyaçları dikeyinde ülkemizin en yeni pazaryeri konumundan ürün çeşitliliği ile en büyük pazaryeri konumuna taşınacağına inancımız tam.”

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