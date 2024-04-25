Kripto opsiyon ticareti platformu Coincall, yerel token’ı CALL’u tanıttı

Yayınlanma: 25.04.2024 - 15:58

Güncelleme: 25.04.2024 - 15:58

Kripto para borsalarının ve diğer işlem platformlarının, borsa içindeki işlemlerde kullanılabilen ve bu yönüyle sadakat programı özelliği de taşıyan yerel token’larının piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre 106 milyar dolara yaklaştı. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye pazarına açıldığını duyuran kripto opsiyon ticareti Coincall da kendi platformunda kullanılacak olan yerel token’ı CALL’u tanıttı. Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Coincall MENA, CIS ve Türkiye Müdürü Muhammed Kasım, “15 Nisan itibarıyla resmen kullanıma sunulan platform token'ımız $CALL, Coincall topluluğunun değer taşıyıcısı olacak” dedi.

Ethereum ve Solana üzerinde geliştirildi

Toplam arzı 300 milyon olarak belirlenen, dolaşımdaki arzı 60 milyonla sınırlanan ve ilk etapta %3’ü piyasaya sunulacak olan Coincall Token, Ethereum ve Solana standart protokolleri üzerinde geliştirildi. CALL’un diğer kripto para birimleri gibi alınıp satılabilmesinin yanı sıra platformdaki türev takas hizmetlerini desteklediğini söyleyen Muhammed Kasım, “Platformun kalıcılığının ve değer vaadinin bir sembolü olan Coincall Token, Coincall merkezi borsasındaki işlem ücretleri ve merkeziyetsiz borsadaki gas fee (işlem ücreti) için kullanılabiliyor. Yatırım fırsatı sunarken Coincall’a inanan topluluk için de avantajlar getiren CALL, giderek genişleyen kripto ekosisteminin geleceğine katkıda bulunacak” diye konuştu.

Türev ticaret ekosistemine güç verecek

Token’ların %20’sinin halihazırda Coincall kullanıcısı olan kişilere dağıtılacağını vurgulayan Muhammed Kasım, “Bu dağıtım ve airdrop sürecini de aylara yayacağız. %3’lük bölümünü ilk airdrop’la dağıttıktan sonra, geri kalan %17’lik kısım tükenene kadar her ay airdrop düzenleyeceğiz. Böylece değerin daha geniş kesimlere ulaşmasını mümkün kılacağız. Ayrıca kullanıcılar, para yatırma, ticaret madenciliği, arkadaş daveti gibi eylemlerinden de $CALL hediyesi kazanacak. Fireworks 2.0 adını verdiğimiz programımıza katılan kullanıcılar, tamamladıkları her görevin ardından $CALL ile ödüllendirilecek. Yerel token’ımız CALL, çok kısa sürede platformun lokomotifine dönüşecek ve Türkiye’de türev ticaret ekosistemine güç verecek” ifadelerini kullandı.

“0’a kadar düşük spread ile opsiyon ticareti deneyimi sunuyoruz”

CoinMarketCap verilerine göre, Coincall’un 165 milyon doları aşkın 24 saatlik işlem hacmiyle yenilikçi kripto türev platformları arasında hızla yükselen bir platform olduğunu vurgulayan Coincall MENA, CIS ve Türkiye Müdürü Muhammed Kasım, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

”Hem geleneksel finansı hem de kripto piyasalarını bilen bir platformun kripto opsiyon ticaretindeki deneyimi iyileştirmek ve türev işlemleri erişilebilir kılmak için kurduğu Coincall, 0’a kadar düşük spread ile opsiyon ticareti deneyimi sunuyor. Kullanıcı varlıklarını birebir tutmak için üçüncü taraflarla çalışan ilk merkezi türev borsası olarak, opsiyonlar, sonsuz (perpetual) ve vadeli işlemler için geliştirdiğimiz yenilikçi özelliklerle öne çıkıyoruz. Spot ticaretin de yapılabildiği borsamızda, önde gelen kripto para birimlerinin yanı sıra popüler altcoin’lerin vadeli işlemleri de gerçekleştirilebiliyor. Coincall olarak geliştirdiğimiz yerel token Coincall Token (CALL), Türk yatırımcıların hak ettiği sofistike ürün ve yatırım deneyimini ileri taşıyacak.”