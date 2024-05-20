Küçük yatırımlarla yıllık yüzde 22 getiri küçük yatırımcıyı kripto tutmaya yönlendiriyor

Yayınlanma: 20.05.2024 - 17:43

Güncelleme: 20.05.2024 - 17:43

Kripto para piyasaları 29 Nisan haftasına aşağı yönlü seyirle başladı. Piyasa değeri bakımından dünyanın en değerli kripto para birimi olan Bitcoin, marttaki en yüksek değerinden 10 bin doları aşkın kayıp yaşayarak 60 bin dolar seviyesinin altına çekildi. Bitcoin ve Ethereum gibi büyük kripto para birimlerinde yayılan bu olumsuz dalga, tüm piyasaları dalgalı hale getirdi. Piyasalardaki bu olumsuz hava, tasarruflarını değerlendirmek isteyen yatırımcıları daha az riskli yöntemlere yönlendirdi.

Dalgalı piyasalarda daha az riskli yöntemler öne çıkıyor

Dünya çapında merkez bankaları yapışkan enflasyonla mücadele için sıkı para politikaları uygulamaya başladı. Yükselen faizler, itibari para birimlerini edinmeyi ve borçlanmayı daha maliyetli hale getirdi. Artan ücretler ve daha pahalı hale gelen hammaddeler, para arzının talebi karşılamaması gibi durumlar enflasyona neden oldu ve bu da alım gücünün düşmesini beraberinde getirdi. Bu durum, her birey için pasif gelir elde etmeyi, yani düzenli ücretinin yanı sıra küçük de olsa getiri kazanmayı mecburiyete dönüştürdü. Kripto para piyasaları, hisse piyasaları gibi varlıklara yönelik talep artsa da bu piyasaların makroekonomik gelişmelere verdiği tepkiler, kayıpları beraberinde getirirdi. Bu süreçte bir miktar kripto parayı vadeli mevduat gibi kilitleyip bir süre kullanmama sözü vermeyi tanımlayan ve risksiz getiri imkanı sunan staking, holding gibi yöntemler öne çıktı.

Küçük yatırımcı bileşik faizin gücünden yararlanıyor

Son dönemde yüksek politika faizine bağlı olarak Türkiye’de artan vadeli mevduat faizleri, birikimlerini TL'de tutarak faiz getirisi elde etmeyi de seçeneklerden biri kıldı.

Ancak dikkate değer bir faiz getirisi sunmayan küçük ölçekli birikimleri olan yatırımcılar, vadeli mevduatta da aradığını bulamayarak, kripto para borsalarının sunduğu staking ve holding programlarına yöneldi. Pasif gelir kaynaklarının aktif gelire bağımlılığı azalttığını ve finansal stabiliteyi artırdığını vurgulayan WhiteBIT CEO'su Volodymyr Nosov, “Küçük yatırımcı için en avantajlı pasif gelir seçeneklerinden biri, güvendiği bir kripto ekosistemini desteklemek için onun yerel token’ını kilitlemesini ve tutmasını öngören yöntemler. Örneğin Avrupa’nın en büyük kripto para borsalarından biri olan WhiteBIT, ekosistem token’ı WBT Coin için WBT Holding isimli bir program yürütüyor. WBT Coin’i transfer etmeden ya da alıp satmadan, belirli bir vadede tutan yatırımcılar, ekosisteme sundukları destek kapsamında ödüllendiriliyor. Küçük yatırımcı bu birikimleri bileşik faizin gücünden yararlanarak büyütüyor” dedi.

Avrupa’nın önde gelen borsası yıllık yüzde 22’ye kadar getiri sağlıyor

Trabzonspor'un resmi kripto partneri olarak Türkiye'de yasal olarak faaliyet gösteren, Türk yatırımcılara özel ürünler sunduklarını dile getiren WhiteBIT CEO'su Volodymyr Nosov, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Paranın değerini enflasyona karşı korumanın yollarından biri, WBT Holding sistemi. WBT Holding'in seviyesi, 10 WBT kilitleyerek başarılabiliyor. 100 dolar gibi bir bütçeyle yatırımcılar, yıllık %22'ye kadar getiri sağlama yolunda adım atabiliyor. Kripto para birimleri oynak olsa da bu getiriler eksilmiyor. Üstelik WBT Holding SoulDrop ödülleri de her ay sonunda birikerek aylık tutulan WBT Coin miktarını otomatik olarak artırıyor. Bu sayede birikimler düzenli olarak yükseliyor. Ayrıca WhiteBIT TR’de WBT tutmak, alım satımlarda komisyon indirimi, daha yüksek referans bonusları, ücretsiz AML kontrolleri gibi avantajları da beraberinde getiriyor. WhiteBIT TR ekosistemini destekleyen her bireysel yatırımcı, desteği ölçüsünde pasif gelir elde edebiliyor. WhiteBIT TR’de saniyeler içinde hesap açıp küçük miktarlarla, günlük ticaret yapmadan yıllık yüzde 22’ye kadar getiri sağlama adımı atılabiliyor.”