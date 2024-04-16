Laba Turkey’den “Finansçılar için Python” kursu

Yayınlanma: 16.04.2024 - 13:32

Güncelleme: 16.04.2024 - 13:32

25 Nisan'da başlayacak olan kurs 7 haftalık, toplam 14 dersten oluşuyor. Aynı zamanda finans uzmanlarına, portföy yöneticilerine, yatırım analistlerine, veri bilimcilere ve yazılım mühendislerine piyasalardaki dalgalanmalara hızlı bir şekilde uyum sağlamalarını, karmaşık finans verilerini çözmelerini ve ustaca risk yönetimi yapmalarını sağlayacak derinlemesine bilgi ve beceriler sunuyor. Eğitim, katılımcıları finans ve teknoloji sektörlerinde kendilerini geliştirme ve çeşitli iş olanaklarına erişme konusunda destekliyor.

Sektörün liderlerinden Analytic Manager Berk Hacıağaoğlu: Finans ve teknoloji sentezi

KoçDigital'den Analytic Manager Berk Hacıağaoğlu, Laba'nın "Finansçılar için Python" kursu ile finans sektörü profesyonellerine yönelik eşsiz bir eğitim sunuyor. Bu kurs, katılımcılara finans dünyasının karmaşık verilerini çözme, piyasalardaki dalgalanmalara hızlıca adapte olma ve risk yönetimi konularında derinlemesine bilgi ve beceriler kazandırmayı hedefliyor. Eğitim süresince, finansal veriler üzerinde etkili analiz ve modelleme yapma yetenekleri geliştirilecek, Seaborn ve Pandas gibi kütüphaneler kullanılarak veriler görselleştirilecek ve otomatik raporlar oluşturulacak. Kurs sonunda katılımcılar;

1. If-Else, For, While gibi yapıları kullanarak programlarının akışını kontrol edebilecek,

2. Finansal API'lar aracılığıyla internet üzerinden gereken verilere erişim sağlayarak veri toplama yöntemlerini öğrenecek,

3. Yfinance kütüphanesi ile hisse senedi ve diğer finansal verileri analiz edebilme yeteneğine sahip olacak,

4. Scikit-learn kullanarak regresyon modelleri kuracak ve MSE, R² gibi metriklerle model performansını ölçümleyecek,

5. Overfitting ve underfitting gibi kavramları anlayarak modelin eğitim ve gerçek dünya verilerine uygunluğunu değerlendirebilecek,

6. ARIMA ve LightGBM ile zaman serisi analizi yaparak güçlü makine öğrenimi modelleri oluşturabilecekler.

Laba Turkey CEO'su Elif Tuzlakoğlu, “Finansın geleceği, burada”

Laba Turkey CEO'su Elif Tuzlakoğlu "Finans Uzmanları için Python" kursu hakkında konuştu: "Bu kursun, finansal veri analizi ve modelleme alanında kendini geliştirmek isteyen finans uzmanları için benzersiz fırsatlar sunacağına inanıyoruz. Bu eğitim, katılımcıların sadece bugünkü piyasalara değil, aynı zamanda geleceğin finans dünyasına da adapte olmalarını sağlayacak."

Finans ve teknolojiyi birleştiren, geleceğin kursu

"Finans Uzmanları için Python" eğitimi, finans ve teknolojinin kesiştiği bir noktada yer alıyor. Bu program sayesinde katılımcılar, Python'un güçlü kütüphaneleri ile finansal verileri daha hızlı bir şekilde toplayıp analiz ederken, zamandan tasarruf etme ve karar verme süreçlerini güçlendirme fırsatı bulacaklar. Laba Turkey, bu eğitimle birlikte, finans sektöründe veriye dayalı karar alma süreçlerine yön veren bir nesil yetiştirmeyi hedefliyor.

Bu eğitim, finans ve teknolojiye ilgi duyan finans uzmanları, portfolyo yöneticileri, yatırım analistleri, veri bilimcileri, veri analistleri ve yazılım mühendislerini, finansal modelleme ve risk yönetimi araçlarını keşfetmeye davet ediyor. "Finans Uzmanları için Python" kursu, katılımcılara finans dünyasında yeni bir bakış açısı kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda bu alanda kariyer yapmak isteyenlere de rehberlik edecek.

Kurs içeriğinde, zamandan tasarruf etmek için Python programlama dilinin güçlü kütüphaneleri kullanılacak. Piyasadaki belirsizlikler, veriye dayalı kararlar aracılığıyla fırsata dönüştürülürken karmaşık finansal süreçlere yenilikçi çözümler getirilecek. Ayrıca, uygulama temelli dersler ve ödevler ile kursiyerlerin öğrendiklerini pekiştirmeleri sağlanacak. Kurs süresince Laba ekibi, öğrenme sürecinde katılımcılara destek olmak için eğitmenin de dâhil olduğu bir Whatsapp grubu üzerinden iletişim ağı oluşturacak.