Litum, Kuzey Amerika’dan Avrupa’ya uzanan RTLS çözümleriyle uluslararası başarıya imza attı

Yayınlanma: 08.05.2024 - 13:03

Güncelleme: 08.05.2024 - 13:03

RTLS teknolojisi, sağlık sektörü ve endüstriyel alanlar başta olmak üzere pek çok sektörde güvenlik ve operasyonel verimliliği artırıyor. Günlük rutin iş akışını iyileştiren gerçek zamanlı takip sistemleri, acil durumlarda da hayat kurtarıyor. Forkliftlerin yayalarla çarpışmasını önleyen endüstriyel çözümlerden, hastane çalışanlarının acil durumlarda yardım çağırmasına ve yüksek değerli varlık takibine kadar çözümler sunan sistemlerinde, güvenlik ve verimliliği ürünlerin kalbinde konumlandırdıklarını belirten Litum Kurucu Ortağı ve CEO’su Özgür Ülkü, RTLS teknolojisindeki geliştirme çalışmalarında yakaladıkları başarıların sonucunda, dünya devlerinin yer aldığı Fast Company’nin “Dünyanın En İnovatif Şirketleri 2024” listesine isimlerini yazdırdıklarını duyurdu.

Kuruluşlarının 20. yılını kutlarken, Microsoft ve Nvidia gibi dünya devleriyle aynı listede yer almaktan büyük onur duyduklarını dile getiren Özgür Ülkü, “Litum ekibinin yıllardır verdiği emeğin sonucunda, Türkiye'den bu listeye girmeye hak kazanan nadir şirketlerden biri olduk. IoT’den ve aynı çatı altındaki başka teknolojilerden güç alarak gerçek zamanlı konum takip sistemleri sunuyoruz. Hizmet yelpazemizde donanım, yazılım ve sistem entegrasyonu hizmetleri de bulunuyor. Biz, IoT’den güç alan bir teknoloji üreticisiyiz. Ar-Ge ve üretim operasyonlarımızı kendi bünyemizde yürütüyoruz. İnovasyon ve teknolojik yetkinlik bakımından küresel olarak tanınan çözümlerimiz, kaza risklerini önemli ölçüde azaltarak ve operasyonel verimliliği optimize ederek konum izlemede benzersiz bir hassasiyet sunuyor” dedi.

“Dünya lideri olmayı hedefliyoruz”

50’den fazla ülkede hem endüstriyel alanda hem de sağlık sektöründe hizmet veren Litum, RTLS pazarının dünya lideri olmayı hedefliyor.

Fast Company’nin “Dünyanın En İnnovatif Şirketleri 2024” listesinde yer alarak liderlik hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını söyleyen Litum Kurucu Ortağı ve CEO’su Özgür Ülkü, “Litum’un daha geniş kitlelerce tanınmasının sağlayan, forklift güvenliği ve verimliliğini artıran çözümlerimiz oldu. Yarı otomatik navigasyon ve ürün toplama sistemleri gibi yenilikçi uygulamalar, çalışanların güvenliğini ve işyerlerinin verimliliğini önemli ölçüde artırıyor. Fast Company’nin uzun ve meşakkatli değerlendirme süreçlerinden geçip bu listeye adını yazdıran pek çok şirketin kısa süre içinde büyük başarılara imza attığını, hatta unicorn statüsüne ulaştığını gözlemledik. 2024’te listede yer alan tek RTLS sağlayıcısı olarak, markamızın görünürlüğünü ve güvenilirliğini perçinledik. Türkiye'den bu listeye girmeye hak kazanan nadir şirketlerden biri olarak, ülkemizi küresel arenada temsil etmeye ve her gün daha yenilikçi çözümler üreterek insanların hayatını iyileştirmeye ve kurtarmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“2024’te 19 milyon metrekareden fazla varlık yönetimi optimize ettik”

2024’teki faaliyetlerinin 1 milyondan fazla varlığın yönetimini kapsadığını vurgulayan Özgür Ülkü, “Sadece endüstriyel alanlarda ya da sağlık sektörüne yönelik hizmet vermiyoruz. Çeşitli endüstriler ve uygulamalardan kazandığımız deneyimleri farklı alanlara uygulamamız bizi atik ve özgün olarak konumlandırıyor. 2024 itibarıyla çözümlerimiz, 15 binden fazla forkliftin, 200 binden fazla çalışanın ve 1 milyondan fazla varlığın yönetimini optimize etti. Toplamda 19,5 milyon metrekareden fazla alanı kapsıyor. Kuzey Amerika’dan Avrupa’ya uzanan türlü proje uygulamalarımız bulunuyor. Çözümlerimiz, her gün envanter, varlık ve personel güvenliğini ve verimliliğini artırıyor” ifadelerini kullandı.

“RTLS alanında iki önemli geliştirme yaptık”

20 yıllık tecrübeleriyle pek çok geliştirme ve yeniliklere imza attıklarını paylaşan Litum Kurucu Ortağı ve CEO’su Özgür Ülkü, geliştirdikleri en önemli iki teknolojiyi şöyle anlattı:

“Gerçek zamanlı konum takibinin hassasiyetini artıran Ultra-Wideband (UWB) teknolojisinin benimsenmesi ve uygulanmasında RTLS endüstrisinde öncü konumdayız. Bu teknoloji sayesinde metre altı hassasiyetle konum takip etmeyi mümkün kılıyoruz. Bir diğer çok önemli yeniliğimiz ise ‘Forklift Çarpışma Uyarı’ (FCW) sistemimizin etkinliğini artırmak için yaptığımız geliştirmeler oldu. Bu geliştirmeler sayesinde, RTLS sektörünün uzun süredir çebelleştiği, sinyallerin salınımı ve okunmasında farklı yüzey ve objelerin yarattığı sapmaları büyük ölçüde ortadan kaldırdık. FCW sistemimizin duyarlılığını önemli ölçüde artırarak, kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarmaya yardımcı oluyoruz.”