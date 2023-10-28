LOFT, Cumhuriyet’in 100. yılı için yayımladığı reklam filmiyle “Kendimiz olabilecek kadar cesuruz” diyor

Yayınlanma: 28.10.2023 - 12:23

Güncelleme: 28.10.2023 - 12:23

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı yaklaşırken, bu anlamlı günde Cumhuriyet değerlerine bağlılığını ortaya koymak isteyen markalar, hazırladıkları özel kampanyaları birbiri ardına açıklıyor. Bunlardan biri de global çapta faaliyet gösteren jean markası LOFT oldu. LOFT, Rahman Altın’ın bestesiyle Cumhuriyet Bayramı’na özel hazırladığı reklam filmini televizyon ekranlarında ve sosyal medyada yayımladı.

100. YILA ÖZEL BESTELİ REKLAM FİLMİ

Cumhuriyet’in Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan genç dinamik Türkiye’ye ikinci yüzyılda da sahip çıkacaklarının dile getiren LOFT Genel Müdürü Aydın Süha, hazırladıkları 100. yıl reklam filmiyle ilgili şunları söyledi:

“Cumhuriyet’in 100. yılına özel hazırladığımız reklam filmimizle nesilden nesile taşıdığımız bu mirası gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Filmde, ülkemize olan bağlılığımızı ve saygımızı ortaya koymaya çalıştık. LOFT olarak biliyoruz ki, genç ve genç ruha sahip olanların vazgeçilmez markasıyız. Filmimiz de bu gençlik enerjisinden aldığımız coşkunun ürünü oldu. Atamızın bizlere bıraktığı mirası nesiller boyu taşıyacağız ve attığımız her adımda onun ilkeleri doğrultusunda Cumhuriyet’i korumaya ve yüceltmeye odaklanacağız.”

“PAYIMIZA DÜŞEN NEYSE YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“Her zaman en iyisini sunmaya, bulunduğumuz her pazarda özgün tasarım ve kaliteye odaklanarak marka değerimizi yükseltmeye devam ediyoruz. 3 kıtada 14 ülkeye markamızı ihraç ediyor, yurt içinde de toplam 82 mağaza ve 300 satış noktasında müşterilerimizle buluşuyoruz. Dünyaya marka ihracatı yaparak ülkemizin geleceğine katkıda bulunmanın gururunu yaşıyoruz.” diyen Aydın Süha, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük mirası olan ve 100 yıldır yaşayan Cumhuriyetimizin ilelebet bu topraklarda var olması ve ileriye gitmesi için elimizden gelen ve payımıza düşen neyse ülkemiz adına yapmaya devam edeceğiz.”



