Madencilik sektörü artık teknoloji ile anılacak
Dünyanın en meşakkatli mesleklerinin başında konumlanan ve yoğun bir işgücü gerektiren madencilik sektörü, artık teknoloji ile anılan bir sektör haline dönüşüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen organizasyonlar ise sektörün bir araya gelmesini sağlıyor. Son olarak madencilik sektörü ve teknoloji üreticileri Ankara’da bir araya geliyor.
Ankara’nın ilk maden fuarı olma özelliğine sahip olan ve bu yıl ikincisi organize edilen “Maden-Tek 2024, Maden Endüstrisi Teknoloji Günleri” 12-13 Aralık 2024’te Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Tunçalp Özgen Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Gerek işçi sağlığı gerekse çevre güvenliği gibi konularda teknolojinin yoğun şekilde kullanılmasıyla güvenli madencilik örneklerinin çoğalması, üretimde verimlilik artışı ve sürdürülebilirlik kapsamında da teknolojik gelişmelerin madencilik faaliyetlerine entegre edilmesiyle artık madencilik faaliyetleri teknoloji odağıyla öne çıkıyor.
Bu bağlamda teknoloji üreten firmalar ile bu teknolojileri kullanan maden şirketlerinin bir araya getirildiği etkinlikte sektörün öncü ve güçlü firmalarının yer almasıyla madencilik sektörüne en yüksek katkı sağlanması planlanıyor.
Başta Türkiye olmak üzere Avrupa ve Amerika kıtasından, Türki Cumhuriyetler’den, komşu ülkelerden ve Afrika ülkelerinden ziyaretçi taleplerinin alındığı etkinlikte maden arama ve üretim alanında kullanılan ileri teknolojilerin sergi alanlarında tanıtılacağı ve eş zamanlı oturumlarda anlatılmasıyla Türk Maden Endüstrisi’nin teknolojik yüzü ortaya çıkarılacak.
Şirketlerin boy gösterdiği stantlı alanların yanı sıra yoğun bir oturum programına da sahip olan etkinlik iki gün boyunca madencilik sektörünün tüm paydaşlarının ziyaretine açık olacak.
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