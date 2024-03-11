Mali müşavir Hasan Murat Kızılöz: “Konkordato ile kötü gidişatı tersine çevirmek mümkün”

Yayınlanma: 11.03.2024 - 16:54

Güncelleme: 11.03.2024 - 16:54

Son yıllarda artan şirket kapanma oranları, ekonominin ve iş dünyasının karşı karşıya olduğu sorunların bir yansıması olarak dikkat çekiyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yayımlanan rapor, 2023 yılında Türkiye’de 26.952 şirketin kapandığına işaret ediyor. Mali müşavir Hasan Murat Kızılöz, nakit akışı bozulan şirketlerin, kapatma ya da iflas noktasına ulaşmadan önce adeta soluklanmasını sağlayacak konkordato çözümüne yönelmesinin, hem kuruma ve alacaklılarına hem de genel olarak ekonomiye daha fazla değer katacağına işaret ediyor.

“Konkordato şirketleri koruma altına alıyor”

Hasan Murat Kızılöz, konkordato sürecine dair de bazı bilgiler aktardı: “2019’da konkordato sürecinde bulunan şirketlerden 91’i iflas ederken, 27’si süreci başarıyla tamamladı. Aradan geçen 4 yılda, pozitif yönde büyük değişim yaşandı. 2023 sonu itibarıyla konkordato sürecinde iflas eden şirket sayısı 65’e düştü. Süreci başarıyla tamamlayan şirket sayısı da 171’e yükseldi. Bu rakamlar, doğru yönetildiğinde hem borçlu hem de alacaklı için konkordatonun bir çözüm yolu olduğunu doğruluyor.”

Konkordatonun iflasın ilanı anlamına geldiğine dair yanlış bir kanı bulunduğuna dikkat çeken mali müşavir Hasan Murat Kızılöz, “Oysa konkordato sayesinde nakit akışı bozulan şirketler, yasal güvenceyle koruma altına alınıyor. Bu süreçte de nakit akışlarını düzene sokmaları hedefleniyor. Bu yalnız şirket değil, alacaklıları için de çok önemli bir çözüm” dedi. Konkordato sürecinde, mahkeme gözetiminde ve konkordato komiserinin nezaretinde, borçlunun alacaklılarıyla anlaştığını söyleyen mali müşavir, bu sayede alacaklıya parasının belli bir oranda veya belirli vadelerle ödenmesinin önü açılarak borçların yeniden yapılandırıldığını ifade etti.

“Uzman olmayan şirketlere zarar verebiliyor”

Konkordatotakip.com verilerine göre konkordato ilanında ilk sırada inşaat sektörü yer alıyor. Özellikle kredi faizlerinin yükselmesi, sektörde ciddi bir nakit akışı sıkıntısına sebep oluyor. İnşaat sektörünü sırasıyla tekstil, akaryakıt ve giyim sektörleri takip ediyor. En çok konkordato alan şirketlerin bulunduğu şehirler İstanbul, Ankara ve Bursa olarak sıralanıyor.

Konkordato ilanının uzmanlık ve takip gerektiren süreçlere sahip olduğunu belirten Hasan Murat Kızılöz, “Ne yazık ki konkordato konusunda uzman olduğunu iddia eden ancak yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan kişiler, yanlış uygulamalarla şirketlere zarar verebiliyor. Oysa doğru bir durum değerlendirmesinin ardından, doğru zamanda, eksiksiz bir başvuru yapılması, ardından da sıkı bir şekilde sürecin takip edilmesi çok önemli. Biz de danışmanlıktan projelendirmeye, süreç yönetiminden revizyonlara, tüm konkordato süreçlerinde birikim ve uzmanlığımızla şirketlerin yanında yer alarak onların en iyi şekilde konkordatoyu sonuçlandırmasını destekliyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.