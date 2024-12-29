Mars'tan Yepyeni Bir Lezzet Deneyimi: TWIX® Crispy Rolls Türkiye’de!

Yayınlanma: 29.12.2024 - 12:02

Güncelleme: 29.12.2024 - 19:45

TWIX® Crispy Rolls, TWIX® çikolatasını yenilikçi bir doku ile yeniden keşfetmenizi sağlıyor. Adedi yalnızca 57 kaloriden oluşan bu atıştırmalık, çıtır gofretin hafifliğini, karamel aromalı krema dolgusu ve eriyen çikolata kaplamasıyla bir araya getirerek özgün bir lezzet ve unutulmaz bir atıştırmalık deneyimi vadediyor.

Çıtır Keyif Üçlemesi: TWIX®, MILKY WAY® ve BOUNTY™ Crispy Rolls

Hem klasik lezzetlerden vazgeçmek istemeyenler, hem de yeni tatlar keşfetmek isteyenler için TWIX® Crispy Rolls'un yanında, iki tat daha çıtır rulo gofret formatında raflardaki yerini alıyor:

• MILKY WAY® Crispy Rolls: Hafif ve yumuşak krema dolgusu, çıtır gofret ve klasik Milky Way çikolatasıyla yeniden hayat buluyor.

• BOUNTY™ Crispy Rolls: Tropikal hindistan cevizi lezzeti, çıtır gofretle birleşerek yepyeni bir deneyim sunuyor.

Bu üçlü, farklı damak zevklerine hitap ederken çıtır dokularıyla atıştırmalık keyfini bir üst seviyeye taşıyor.

Mars Orta Avrasya Pazarlama Direktörü Piotr Kaznowski, “Mars olarak tüketicilerimizin beklentilerini her zaman ön planda tutuyor ve bu doğrultuda yenilikçi ürünler sunmaya odaklanıyoruz. TWIX® ve BOUNTY™ markalarımıza ek olarak, Mars tarafından ülkemize ilk defa getirmekte olduğumuz MILKY WAY®’in yeni çıtır formları ve tatmin edici dokusu, yaşamın hızına ayak uyduran tüketiciler için mükemmel bir seçenek. Bu üçlü, küçük mutluluk anlarını daha keyifli hale getiriyor” dedi.

Bilinen Tatlar, Çıtır Formunda!

İş molalarında, akşamüstü çay sohbetlerinde ya da eve dönerken... TWIX® Crispy Rolls, çıtır rulo gofreti, karamel aromalı krema dolgulu haliyle unutulmaz bir lezzet şölenine dönüştürüyor.