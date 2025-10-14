Meme estetiğinde doğal güzellik için yeni teknikler doğuyor

Güzellik anlayışındaki değişim, estetik tercihlere de yansıyor. Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği’nin (ISAPS) verilerine göre, dünya genelinde gerçekleştirilen 17,4 milyon cerrahi estetik işlemin %22,41’ini meme estetikleri oluştururken; son yıllarda büyük ve gösterişli operasyonlar, yerini daha doğal görünümlü, minimal dokunuşlara bırakıyor. MIA Femtech (Minimally Invasive Aesthetic – Female Technology) yaklaşımının memenin üzerinde iz bırakmama hedefiyle ve doğal görünüm odaklı planlamayla öne çıktığını aktaran Op. Dr. Süleyman Özer, bu yöntemin kimler için uygun olduğundan sürecin aşamalarına, güvenlikten iyileşme sürecine kadar tüm yönleriyle anlattı.

Dr. Özer, yöntemin en dikkat çekici özelliğinin lokal anesteziyle, hastane yatışı gerektirmeden yapılabilmesi olduğunu vurguluyor: “Hastalarımız işlemden hemen sonra sosyal veya iş hayatlarına dönebiliyor. Bu, modern kadının ihtiyaç duyduğu konforu sağlıyor. Meme estetiğinde amaç yalnızca hacim değil, uyumlu bir harmoni yaratmaktır. MIA Femtech’i, uygun adaylarda daha küçük kesi, daha kontrollü uygulama ve günlük yaşama daha hızlı dönüş hedeflerimizi destekleyen bir yaklaşım olarak görüyoruz. Ancak, kişiye özel plan ve güvenlik en önemli unsur.”

Meme dokusunu koruyan yeni nesil teknoloji

MIA Femtech’in klasik uygulamalardan farklarını sıralayan Dr. Süleyman Özer, “Klasik meme implant ameliyatlarından farklı olarak, meme dokusunu tamamen koruyan özel bir teknikle uygulanıyor. Geliştirilen yeni implant şekli ve ultra yumuşak jel, doğal meme dokusunun yapısına birebir uyum gösteriyor. Böylece hem görünüm hem de dokunma hissi açısından son derece doğal sonuçlar elde ediliyor” dedi.

Minimal kesi, maksimum kontrol

“Artık amaç yalnızca hacim değil, doğal bir bütünlük yaratmak” diyen Dr. Özer, MIA Femtech’in en büyük farkının bu uyumu yakalaması olduğunu belirtiyor. Özel tasarlanmış enstrümanlar sayesinde meme üzerinde belirgin bir iz bırakmadan gerçekleştirilen bu işlem, minimal kesiyle maksimum kontrol sağlıyor. Klasik ameliyatlara alternatif değil, modern beklentilere uygun bir evrim olarak konumlanıyor.

Günümüzdeki estetik yönelimleri de yorumlayan Op. Dr. Süleyman Özer, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“Doğal görünüm, projeksiyonun göğüs kafesiyle uyumlu ayarlanması ve implant–doku ilişkisini doğru kurmakla mümkün. MIA Femtech, küçük kesiden özel aletlerle çalışmayı kolaylaştırdığı için planladığımız formu daha kontrolle uygulamamıza yardım ediyor. Hastanın sahip olduğu dokuya uyumlu bir siluet elde etmemizi sağlıyor.”