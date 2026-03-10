Merkeziyetsiz akıllı cüzdan Clave, Paribu'ya katıldı

Blokzincir tabanlı yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren ve 2017'den bu yana Türkiye'de blokzincir ekosisteminin gelişimine öncülük eden Paribu, merkeziyetsiz akıllı cüzdan Clave'i bünyesine kattı.

Clave’in Paribu’ya katılması, hâlihazırda çok taraflı hesaplama (multi-party computation | MPC) teknolojisini son kullanıcıyla buluşturan çok ortaklı merkeziyetsiz cüzdan Paribu Self gibi ürünler de geliştiren Paribu’nun, merkeziyetsiz finansa, stabil kripto varlıklara ve tokenizasyona yönelik ürün stratejisini hızlandıracak. Clave, milyonlarca kullanıcının zincir üstü finansal hizmetlere erişimini kolaylaştıracak.

Zincir üstü çözümleri kullanıcı dostu deneyimle erişilebilir kılıyor

Baki Er, Rafi Ersözlü ve Ulaş Erdoğan tarafından kurulan Londra merkezli yerli girişim Clave, kullanıcıların kripto varlıklarını kendi kendilerine saklamalarına (self-custody), ödeme yapmalarına ve merkeziyetsiz finans ürünlerinden yararlanmalarına olanak tanıyor. Merkeziyetsiz cüzdanların yapısal sorunlarından biri olan "seed phrase" problemini Hesap Soyutlama (Account Abstraction) ve geçiş anahtarı (passkey) teknolojisiyle çözen kişisel finans uygulaması Clave, blokzincir tabanlı finans çözümlerini yalın bir kullanıcı deneyimiyle erişilebilir kılıyor. Dolara endeksli stabil kripto varlıklarda (stablecoin) ve Ethereum'da staking aracılığıyla pasif getiri elde etme olanağı sunan Clave’in kullanıcıları, cüzdanlarında sakladıkları stabil kripto varlıklarla 100'den fazla ülkede, 200 milyonu aşkın Visa üye işyerinde ödeme yapabiliyor.

Clave, Şubat 2024'te Ethereum tabanlı Katman-2 blokzincir ZKsync'in geliştiricisi Matter Labs'in liderliğinde; Safe Foundation, Lambda Class, Mirana Ventures, Doruk İşmen (Agora Finance), Raj Parekh (ex-Visa) ve Aayush Gupta (Ethereum Foundation) gibi isimlerin katıldığı tohum öncesi yatırım turunda 1,6 milyon dolar yatırım almıştı. Paribu anlaşmasıyla Clave, faaliyetlerine Paribu çatısı altında devam edecek.

Zincir üstü finansal çözümler, milyonlarca kullanıcıya ulaşacak

MetaMask, Phantom, Trust Wallet gibi ürünlerin rekabet ettiği merkeziyetsiz cüzdan pazarında sunduğu kullanıcı deneyimi sayesinde hızlı bir çıkış yaparak bir yıldan kısa sürede 10 milyon doları aşan toplam kilitli değere (total value locked | TVL) ve 20 bini aşkın kullanıcıya ulaşan Clave, Paribu'nun onchain yeteneklerini ileri taşıyacak. Milyonlarca kullanıcı, merkeziyetsiz finans (DeFi), merkeziyetsiz uygulamalar (dApp), stabil kripto varlıklar, global ödeme ve staking gibi blokzincir tabanlı finansal hizmetlere, Paribu evreninden çıkmadan erişebilecek.

Paribu’nun bireysel ve kurumsal onchain inovasyon stratejisine güç verecek

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Paribu Kurucu ve CEO’su Yasin Oral, “Baki, Rafi ve Ulaş’ın liderliğinde yetenekli bir ekip tarafından geliştirilen ve kuruluşundan bu yana takip ettiğimiz Clave, merkeziyetsiz cüzdan pazarında kısa sürede küresel bilinirlik kazanmayı başardı. Kullanıcı benimsemesine engel olan yapısal problemleri çözerek erişilebilir bir merkeziyetsiz cüzdan deneyimi sunmayı başaran Clave’in Paribu evreninin bir parçası hâline gelmesinden heyecan duyuyoruz. Clave ekibini Paribu’nun ölçeğiyle buluşturan bu anlaşma, son kullanıcı için daha fazla onchain fırsat anlamına gelecek. Clave’in ekibi ve bilgi birikimi, Paribu’nun zincir üstü inovasyon yol haritasına doğrudan katkıda bulunacak” dedi.

Clave’in sunduğu sezgisel deneyim sayesinde ekosistem tarafından kısa zamanda benimsendiğini belirten Clave Kurucu Ortağı ve CEO’su Baki Er, “Clave, Paribu'nun bölgesel liderliği, düzenleyici temeli ve finansal gücü sayesinde çok daha hızlı ölçeklenecek. Paribu evreninin bir parçası olmak, Clave’in kitlesel benimsenme hedeflerinde yeni bir dönemi başlatırken milyonlarca Paribu kullanıcısının da merkeziyetsiz finansın olanaklarıyla tanışmasını kolaylaştıracak. Merkeziyetsiz finansı herkesin kolaylıkla kullanabileceği bir uygulama deneyimiyle sunma yolculuğuna destek olan yatırımcılarımıza, Clave’i benimseyen kullanıcılarımıza ve ‘zincir üstü, self-custody finans’ vizyonumuzu sahiplenen Paribu’ya teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Lisanslı ölçeklenirken ürün ve hizmet kapsamını da genişletiyor

2025 itibarıyla lisanslı ölçeklenme stratejisine hız veren Paribu, Aralık 2025'te MENA bölgesinin en büyük yerel kripto borsası CoinMENA'yı 240 milyon dolara kadar çıkabilecek bir anlaşmayla satın almıştı. Türkiye'nin en büyük fintech satın alması niteliği taşıyan anlaşma, Bahreyn ve Dubai'de iki aktif lisansa erişim olanağı sunarak, Paribu'yu bölgenin en güçlü lisanslı oyuncusu hâline getirmişti. Paribu, Clave'i bünyesine katarak, kuruluşlara ve son kullanıcılara sunduğu ürün ve hizmetleri zincir üstünde genişletmek için de stratejik bir hamle yapmış oldu.