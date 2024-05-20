Misyon Bank ve Fimple Türkiye’de bankacılık altyapısını dönüştürüyor

Misyon Bank ve Fimple, Türkiye'de bankacılık altyapısını dönüştürmek amacıyla büyük bir adım attı. Misyon Bank Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen ve her iki kurumun üst düzey yöneticilerinin katıldığı imza töreniyle, MisyonTech Fimple'ın bulut-tabanlı ana bankacılık platformunu kullanacağı duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2024 - 17:45
Misyon Bank ve Fimple Türkiye’de bankacılık altyapısını dönüştürüyor
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Fimple Genel Müdürü Mücahit Gündebahar, Misyon Bank ve iştiraki MisyonTech’in sektöre yeni bir soluk getiren önemli yapılanmalar olduğunu belirtti. Gündebahar, “MisyonTech ile yürüttüğümüz ana bankacılık altyapısı çalışmaları ile Fimple'ın 5500'ü aşan API hizmetini kullanacak olan Misyon Bank, özgün ürünleri daha hızlı geliştirebilecek olmasının yanı sıra ve Fimple pazaryeri aracılığıyla çeşitli sağlayıcılarla iş birliği mümkün olacaktır” dedi.

MisyonTech Genel Müdürü Muhammet Cerit ise iş birliğine ilişkin, “Fimple fonksiyon seti ve MisyonTech tecrübesinin birleşimiyle oluşturduğumuz ‘tOrk’ bankacılık altyapımız, modern mikroservis mimarisi ve bulut tabanlı çözümleriyle çoklu kurum esnekliği sağlayarak Türkiye'de servis bankacılığı hizmetlerinde öncü olacaktır. Yapay zeka ve robotik süreç entegrasyonları ile güçlendirilmiş platformumuz, finans ekosisteminin temel hizmet alanlarını güçlendirerek sektörde bir katalizör işlevi görecektir” şeklinde konuştu.

Misyon Bank Genel Müdürü Dr. Önder Halisdemir iş birliğine ilişkin memnuniyetini dile getirirken, “Fimple, ülkemizin finansal teknolojiler alanında dünya arenasında konumlanmasını sağlayacak değerli bir yapılanma. Mücahit Bey ve ekibiyle sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler geliştirmekten mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Söz konusu iş birliği Türkiye ve global pazarda finansal teknolojiler alanında yeni bir dönemin başlangıcı olarak nitelendirilirken, yenilikçi çözümlerin sektör ve tüm paydaşlar için yeni bir pencere açacak nitelikte olacağı paylaşıldı. 


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